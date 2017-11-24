Минобороны показало видео испытания новой противоракеты

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России обнародовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО. Кадры опубликовали на канале ведомства на YouTube.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил. Она защищает Москву от ударов средств воздушно-космического нападения. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Сейчас за оборону столицы отвечает система противоракетной обороны А-135. Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979 году. А-135 состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.
В 2014 году начались испытания противоракет новой системы А-235.