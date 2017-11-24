Минобороны показало видео испытания новой противоракеты

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России обнародовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО. Кадры опубликовали на канале ведомства на YouTube.

Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Пуск произвели войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Отмечается, что модернизированная противоракета успешно поразила условную цель.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил. Она защищает Москву от ударов средств воздушно-космического нападения. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.