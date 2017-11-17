Бондарев оценил потенциал для модернизации ракетоносцев Ту-22М3

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 обладают огромным потенциалом для модернизации и обеспечивают превосходство российской стратегической авиации в мире, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Модернизационный потенциал у Ту-22М3 огромный. Этот бомбардировщик, наряду с Ту-160 и Ту-95, обеспечивает превосходство российской стратегической дальней авиации", — цитирует сенатора его пресс-служба.

Бондарев подчеркнул, что Ту-22М3 обладают передовыми характеристиками, двигаются на сверхзвуковой скорости – 2,3 тысячи километров в час на потолке полёта, достигают высоты 13 километров, преодолевают расстояние в 6 тысяч километров.

"Мультифункциональны. Маневренны. Могут наносить высокоточные удары как по неподвижным, так и по двигающимся целям. Бьют и управляемыми ракетами, и авиабомбами. Имеют большой радиус действия. Любые погодные условия для них не помеха. Современная прицельно-навигационная система позволяет бомбардировщикам применяться даже в тёмное время суток", — отметил генерал, в 2015-2017 годах возглавлявший ВКС РФ.