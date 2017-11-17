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Виктор Бондарев. Архивное фото

Бондарев оценил потенциал для модернизации ракетоносцев Ту-22М3

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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12:1117.11.2017
(обновлено: 12:15 17.11.2017)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 обладают огромным потенциалом для модернизации и обеспечивают превосходство российской стратегической авиации в мире, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Авиаудары дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам ИГИЛ в Сирии gif
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ударили по позициям боевиков в Сирии

"Модернизационный потенциал у Ту-22М3 огромный. Этот бомбардировщик, наряду с Ту-160 и Ту-95, обеспечивает превосходство российской стратегической дальней авиации", — цитирует сенатора его пресс-служба.

Бондарев подчеркнул, что Ту-22М3 обладают передовыми характеристиками, двигаются на сверхзвуковой скорости – 2,3 тысячи километров в час на потолке полёта, достигают высоты 13 километров, преодолевают расстояние в 6 тысяч километров.

"Мультифункциональны. Маневренны. Могут наносить высокоточные удары как по неподвижным, так и по двигающимся целям. Бьют и управляемыми ракетами, и авиабомбами. Имеют большой радиус действия. Любые погодные условия для них не помеха. Современная прицельно-навигационная система позволяет бомбардировщикам применяться даже в тёмное время суток", — отметил генерал, в 2015-2017 годах возглавлявший ВКС РФ.

Авиаудар бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкШесть бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России 1 ноября нанесли удары по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор.Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России 1 ноября нанесли удары по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 могут нести по 24 тонны боеприпасов, разгоняться до 2300 километров в час и уходить в рейд на тысячи километров от базы.Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету для выполнения операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 могут нести по 24 тонны боеприпасов, разгоняться до 2300 километров в час и уходить в рейд на тысячи километров от базы.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкТу-22М3 вооружены управляемыми сверхзвуковыми ракетами Х-22М, способными поражать цели на дальности до 480 километров. Кроме того, бомбардировщики могут взять бомбы или до десяти оперативно-тактических аэробаллистических ракет Х-15.Подготовка бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ к боевой операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Ту-22М3 вооружены управляемыми сверхзвуковыми ракетами Х-22М, способными поражать цели на дальности до 480 километров. Кроме того, бомбардировщики могут взять бомбы или до десяти оперативно-тактических аэробаллистических ракет Х-15.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДальние бомбардировщики в среду вылетели с аэродрома в России, после чего пересекли территорию Ирана и Ирака.Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ готовится к взлету для выполнения операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Дальние бомбардировщики в среду вылетели с аэродрома в России, после чего пересекли территорию Ирана и Ирака.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкТу-22М3 нанесли удары по опорным пунктам боевиков, складам с боеприпасами и вооружением в районе города Абу-Кемаль. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ту-22М3 нанесли удары по опорным пунктам боевиков, складам с боеприпасами и вооружением в районе города Абу-Кемаль. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкМинобороны России опубликовало видео, на котором видно, как бомбы загружаются в самолеты, которые затем вылетают с аэродрома.Подготовка бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ к боевой операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как бомбы загружаются в самолеты, которые затем вылетают с аэродрома.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВо время авиаудара самолеты Ту-22М3 прикрывали истребители Су-30СМ, вылетевшие с аэродрома Хмеймим.Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Во время авиаудара самолеты Ту-22М3 прикрывали истребители Су-30СМ, вылетевшие с аэродрома Хмеймим.
© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкПосле выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в районе Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор
© РИА Новости / Минобороны РФ
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После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
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