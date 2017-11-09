Торпеда "Шквал" сможет поражать цели с глубины 100 метров

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Самая скоростная торпеда в мире "Шквал" (250-300 километров в час) сможет опускаться на глубину более 100 метров, чтобы затем поразить цель, сообщил в интервью РИА Новости ведущий разработчик торпедного оружия в РФ академик Шамиль Алиев.

Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов недавно заявил, что модернизация самой скоростной торпеды в мире "Шквал" еще советской разработки будет включена в госпрограмму вооружений 2018-2025 годов.

"Проблема в одном – "Шквал" не может опускаться на большую глубину. Сейчас максимальная глубина его погружения 20-25 метров. Мы должны ее опустить на глубину более 100 метров", — сказал Алиев.

Полностью интервью Алиева будет опубликовано на сайте ria.ru в 13.00 мск.