Новое оружие России
Показательный огневой удар из противотанкового ракетного комплекса Штурм-С на полигоне Луга в Ленинградской области

"Физик", "Пакет" и "Хризантема". На что способно новое российское оружие

© РИА Новости / Константин Чалабов
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17:2107.11.2017
(обновлено: 08:37 08.11.2017)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Новейшие противотанковые ударные системы, современные боеприпасы для переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), мощные торпеды — эти и другие перспективные вооружения начали поступать в войска с 2016 года. Замминистра обороны России генерал армии Павел Попов отметил, что такие успехи достигнуты за счет тесного сотрудничества ведомства с концерном "Росатом". Он добавил, что уже удалось проработать более полутора тысяч научно-технических проектов, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных сил. А с 2012 года в интересах армии было внедрено более 300 инновационных образцов. Более подробно о последних военных новинках, упомянутых генералом Поповым, — в материале РИА Новости.

Бронебойный аргумент

Танки Армата. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
Модернизация боеприпасов может дать вторую жизнь даже устаревшему или устаревающему оружию. Яркий пример — противотанковый гранатомет РПГ-7, принятый на вооружение Советской армии еще в 1961 году. Его штатный боеприпас — выстрел ПГ-7В — пробивает всего 260 миллиметров брони. Этого часто недостаточно для борьбы с современной бронетехникой, "обвешанной" экранами динамической защиты. Вместе с тем гораздо более "молодая" тандемная кумулятивная граната ПГ-7ВР "Резюме", выпущенная для этого же оружия, уверенно "берет" до 650 миллиметров брони и эффективно пробивает защиту. Подобных примеров успешной модернизации — масса. Как подчеркнул Павел Попов, с 2016 года были созданы и внедрены в войска современные боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Хризантема" и "Штурм", ПЗРК "Игла", а также торпеды серии "Пакет" и "Физик-1".

Несмотря на то, что "Хризантему" впервые представили в 2005 году, со временем эта машина претерпела серьезные изменения. В войсках на сегодня имеется около 30 комплексов этого типа. ПТРК монтируется на шасси боевой машины пехоты БМП-3, что позволяет ему действовать на поле боя в едином строю с танками. Современная модификация "Хризантема-С" способна вести огонь по целям двумя типами боеприпасов: ракетой 9М123 с тандемно-кумулятивной боевой частью и фугасной 9М123Ф. Единовременно на пусковой установке могут находиться две ракеты.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПротивотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С"

Оба типа ракет могут уничтожать цели на дальности от 400 до 5000 метров при наведении по лазерному лучу и от 400 до 6000 метров при наведении по радиоканалу. Скорость поражаемых наземных целей составляет до 60 километров в час, воздушных — до 340 километров в час. Бронепробиваемость ракеты с кумулятивной боевой частью составляет от 1000 до 1100 миллиметров за динамической защитой. Этого с лихвой хватит, чтобы поразить в "лоб" башни, к примеру, американский M1A2 Abrams в последних модификациях.

Всепогодный круглосуточный многоцелевой ракетный комплекс Хризантема-С. Архивное фото
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
РФ и ОАЭ готовятся подписать контракт на поставку ПТРК "Хризантема-С"
Предшественником "Хризантемы" в войсках являются самоходные ПТРК "Штурм-С", стоящие на вооружении с 1979 года. Его последняя модификация "Штурм-СМ" способна вести огонь всеми вариантами "сухопутной" версии ракет "Атака" с бронепробиваемостью до 800 миллиметров. Впрочем, ударные средства не единственное, чем сильны российские "Хризантема" и "Штурм". Обе машины интегрированы в единый комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиям (КСАУ ПТФ). Эта боевая сеть позволяет координировать действия самоходных ПТРК на поле боя, распределять между ними цели, выставлять приоритет на их уничтожение.

"Система значительно повышает эффективность артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, таких как "Штурм" и "Хризантема", а также переносных ПТРК, — ранее рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин. — С ее помощью осуществляется автоматизированное управление противотанковыми формированиями, ведется взаимодействие с вышестоящими пунктами. Входящие в ее состав технические средства позволяют вести разведку и наблюдение за местностью, выдавать целеуказания средствам поражения. Передача данных и выдача команд осуществляются в защищенном режиме за считаные секунды".

Поймать торпеду

О планах по модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" информация в СМИ пока не появлялась. Самой последней модификацией оружия является "Игла-С", принятая на вооружение в 2001-2002 годах. В отличие от более ранних версий, этот ПЗРК отличается улучшенными характеристиками и новыми возможностями. Умелый боец с "Иглой-С" способен уничтожить даже беспилотник или низколетящую крылатую ракету на дальности до шести километров. Вероятно, дальнейшие работы по модернизации комплекса рассчитаны на то, чтобы "подтянуть" имеющийся в войсках арсенал "Игл" до уровня самого современного российского ПЗРК "Верба", который способен поражать ракетой 9М336 воздушные цели на удалении свыше шести километров и на высотах более четырех с половиной тысяч метров.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВыполнение нормативов с использованием ПЗРК "Игла" во время всеармейского конкурса зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский"
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Выполнение нормативов с использованием ПЗРК "Игла" во время всеармейского конкурса зенитчиков "Чистое небо" на полигоне "Ейский"

Что касается комплекса "Пакет-НК", упомянутого генералом Поповым, он представляет собой уникальную в своем роде систему корабельной обороны. Предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне, а также для уничтожения "входящих" торпед. Действует "Пакет-НК" в автономном режиме. Он самостоятельно выдает целеуказание для торпедной атаки подлодки противника, передает координаты цели антиторпедам, ведет предстартовую подготовку модулей боевых средств, а также управляет пусковыми установками. Оператору комплекса остается только нажать кнопку.

Корвет Бойкий Балтийского флота ВМФ России
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Антиторпеда — только в российском ВМФ
"Пакет-НК" — по-настоящему инновационный вид вооружений. Он входит в состав систем бортовой обороны самых современных российских корветов проекта 20380 ("Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий", "Совершенный"), а также фрегатов дальней морской зоны проекта 22350 (головной — "Адмирал Горшков"). "Пакет-НК" значительно повышает "живучесть" российских кораблей и делает их практически неуязвимыми для одиночных торпедных атак противника.

"Физик" же, напротив, является сугубо наступательным оружием. Эта универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ) может бить на рекордные 50 километров. Калибр боеприпаса — 533 миллиметра, вес боевой части — около 300 килограммов. Этого с лихвой хватит, чтобы вывести из строя надводный корабль любого типа (если, конечно, удачно попасть). Для наведения на цель используется активно-пассивная гидроакустическая система с возможностью опознавания кильватерного следа на расстоянии от 1,2 до 2,5 километра и дальностью реагирования неконтактного взрывателя от двух до восьми метров в зависимости от типа и размера цели. Предусмотрена возможность телеуправления с общей длиной кабеля около 30 километров. Идеальное оружие для подводной засады.

CC0 / Pliskin / Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ)
CC0 / Pliskin /
Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда (УГСТ)

"Физиком" планируется оснастить все российские подводные и надводные корабли, являющиеся носителями более старых УСЭТ-80 с эффективной дальностью стрельбы 18-20 километров. Таким образом, ударные возможности Российского флота в области торпедного вооружения вырастут более чем вдвое.

Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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kiril.bragin.2022
По данным исследовательских центров , кремль , через закрытые статьи и прямое финансирование на военные разработки тратит средства , равные половине того , что тратит США.А это больше триллиона рублей. Так что не все так просто. Множество статей НИОКР засекречены и прикрыты гражданским лейблом, а на деле работают на войну. Вот поэтому + как всегда , воруют , и складывается существующаяся ситуация в стране.
19:35
07.11.2017
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Anton Korovin
Эх, автор, википедия вас погубит. Современная ПГ-7ВЛ (ПГ-7В, наверное только в музее можно найти) пробивает 500 мм. ПГ-7ВР -- 600 мм.
Ни слова про то, что у "Хризантемы" одной ракетой управляет человек-оператор, второй -- автоматическая система наведения.
Дальность поражения у "Вербы" до 6 км, а по высоте -- до 3,5 км.
Неужели так сложно проверять информацию?!
19:04
07.11.2017
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Александр Михайлов
Резюме: если что то из "нового" попадает в открытую печать, то это уже не новое. А следовательно, что то есть и более продвинутое, либо характеристики для "себя" значительно выше. Пример - "Калибры", когда их дальность по ТТХ так ни кем конкретно и не озвучена. Приблизительно - да, демонстрация - согласно этой приблизительности. В прочем это касается многих систем вооружений всех стран, что производят.
18:13
07.11.2017
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