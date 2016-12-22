Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25%

С приходом нового поколения бронетехники и авиации в российскую армию значительно меняются и принципы управления войсками, а также их радиоэлектронное оснащение. К 2020 году доля современных образцов техники в вооруженных силах России должна достичь 70%. О том, какие перспективные образцы радиоэлектронного вооружения, средств связи и разведки получит российская армия в ближайшие годы, в интервью корреспонденту РИА Новости Андрею Чаплыгину рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин.

— Александр Сергеевич, расскажите об основных итогах работы корпорации в 2016 году.

— Год был непростым, этому способствовали санкции, общая экономическая ситуация, изменения законодательства в сфере гособоронзаказа. Но мы смогли сохранить положительную динамику. Годовой объем производства корпорации вырос до 114 миллиардов рублей. Выручка компании растет в среднем на 8% в год. Рост также есть по чистой прибыли, рентабельности, среднему уровню заработной платы, выработке на одного сотрудника и так далее.

— Наблюдается ли подобная положительная динамика на экспортных рынках?

— Спрос зарубежных заказчиков на нашу продукцию — средства связи, автоматизированные системы управления войсками, средства радиоэлектронной разведки и борьбы — вырос почти на 25%. Кроме того, мы обеспечиваем заказчикам нашей продукции послепродажное и сервисное обслуживание ранее поставленной техники. Ключевыми рынками сбыта нашей продукции традиционно являются страны СНГ, БРИКС, ШОС, регионы Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки.

— Какие разработки ОПК вызывают повышенный интерес зарубежных партнеров?

Особый интерес мы наблюдаем к автоматизированной системе управления сухопутными войсками "Акация-Э" и ее мобильному варианту — "Акация-МЭ".

Комплексы предназначены для автоматизированного управления войсками и силами главных командований различных видов вооруженных сил региона, в том числе авиации и противовоздушной обороны. Мобильный и стандартный варианты "Акации" могут комплектоваться под разные цели – от управления всеми вооруженными силами государства до управления отдельными армейскими подразделениями как в мирное, так и в военное время.

— Перечень экспортной продукции корпорации постоянно расширяется. Какие комплексы станут доступны для иностранных заказчиков в ближайшее время?

— В ближайшем будущем на экспорт выйдет наш комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиями (КСАУ ПТФ). Он включает различные типы командно-наблюдательных пунктов, средства связи, носимые терминалы с электронными картами. Комплекс может базироваться как на гусеничном, так и на колесном шасси типа "Тигр-М". Система значительно повышает эффективность артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, таких как "Штурм" и "Хризантема", а также переносных ПТРК. С ее помощью осуществляется автоматизированное управление противотанковыми формированиями, ведется взаимодействие с вышестоящими пунктами. Входящие в ее состав технические средства позволяют вести разведку и наблюдение за местностью, выдавать целеуказания средствам поражения. Передача данных и выдача команд осуществляются в защищенном режиме за считаные секунды.

— Какие задачи решает ОПК в сфере гособоронзаказа?

— Основные работы мы ведем по двум направлениям: поставка техники связи и автоматизация управления войсками. Это задачи системного уровня, от решения которых зависит оперативность действий армии, авиации и флота. Мы создаем информационно-управляющие системы, с помощью которых скорость принятия решений, доведения команд и их исполнения сокращается в разы. К 2020 году мы переведем на "цифру" все ключевые подразделения и доведем уровень современной техники в армии до 70 %.

— Какие наиболее важные работы в рамках ГОЗ корпорация выполняла в 2016 году?

— Мы вели целый ряд работ, имеющих важнейшее значение для построения цифровых систем связи и управления Вооруженными силами РФ. В частности, для опытной эксплуатации в войсках изготовлена первая партия автоматизированных радиоцентров "Антей". Эта техника самого современного уровня, которая обеспечит связью высшие звенья управления ВС РФ. Разработок такого уровня в стране не было с 80-х годов прошлого века. Кроме того, велась модернизация одного из самых востребованных видов военной техники связи на сегодняшний день — базового комплекса аппаратных связи "Редут-2УС". Значительно улучшены эргономика, пропускная способность, скорость передачи данных и другие характеристики. В следующем году мы завершаем эту работу и выходим на серийные поставки модернизированных комплексов.

— О заметных серийных поставках рассказать можете?

— В этом году мы поставили значительную партию модернизированных станций спутниковой связи семейства "Ливень" в интересах ракетных войск стратегического назначения РФ. Это контейнерные станции "Ливень-УВК" и "Ливень-ОВ". Они обеспечивают весь комплекс телекоммуникационных услуг, необходимый соответствующим пунктам управления и должностным лицам. Оборудование отличается высокой защищенностью — это требование является ключевым к средствам образования каналов и трактов боевого управления войсками и оружием. В настоящий момент завершаются работы по монтажу и вводу их в эксплуатацию. Эти станции расположены на всей территории России.

Кроме того, мы поставили дополнительно большую партию – несколько десятков единиц — станций тропосферной связи Р-423-ПМ в интересах Главного управления связи ВС РФ. Это цифровая малогабаритная перевозимая станция, которая обеспечивает многоканальную связь за счет тропосферного распространения сигнала. Ранее данные станции уже успешно зарекомендовали себя на объектах заказчика.

— Корпорация сообщала о разработках новых видов связной техники, в том числе аэростатных комплексов-ретрансляторов. Как развивается это направление?

— На днях должны завершиться государственные испытания опытного образца перспективного привязного аэростатного комплекса (ПАК) "Мультипликация". Это многофункциональный комплекс, выполняющий различные задачи, — в зависимости от установленного на аэростат оборудования. В качестве носителя спецоборудования выступает большой привязной аэростат, его производством занимается наше предприятие в Долгопрудном. Аэростат способен подняться в воздух на высоту до нескольких сотен метров с полезной нагрузкой в сотни килограммов. Достигая необходимой высоты, аэростат расширяет возможности организации связи и передачи данных за счет серьезного увеличения дальности сигнала. В 2017 году мы планируем выход на серийное производство комплекса.

— Войска начали получать новые виды бронетехники. Как модернизируются в этой связи существующие войсковые системы управления?

— Совершенствование систем управления войсками идет постоянно, так как появляются новые виды техники и аппаратуры, возникают новые возможности. К примеру, в этом году мы приступили к переводу АСУ Воздушно-десантных войск "Андромеда-Д" с устаревающих платформ на новую транспортную базу – БМД-4М и "Ракушка". В 2018 году мы рассчитываем выйти на испытания новой системы. Она обеспечит управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях. Эта техника позволит существенно повысить оперативность передачи данных и управления войсками в тактическом звене посредством различных каналов связи, включая видеосвязь и специальный армейский интернет.

© РИА Новости. Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Боевая машина БМД-4М во время ходовых испытаний на полигоне ОАО "Курганмашзавод"

— В 2016 году ОПК продолжала работу по оснащению российских аэродромов отечественными радиотехническими системами. Каковы ее основные результаты?

— В общей сложности за несколько лет мы поставили для переоборудования аэродромов страны более 100 комплектов сложного радиотехнического оборудования. В рамках госзаказа 2016 года мы досрочно завершили ввод в эксплуатацию радиотехнических систем на десяти российских аэродромах. Аэродромы на юге России, в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке оснащены современными системами, которые обеспечивают точную навигацию, посадку самолетов и вертолетов в любое время суток при любой погоде. Оно прошло все необходимые настройки и испытания и полностью готово к эксплуатации.

— В условиях постоянно повышающейся автоматизации и роботизации боевых действий особую важность приобретают комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки. Расскажите о значимых достижениях корпорации в этом направлении?

— В уходящем году коллектив ОПК удостоен наград министерства обороны Российской Федерации за разработку комплекса РЭБ нового поколения. Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ. И ее название в ближайшее время вряд ли появится в прессе.

Комплекс применяется в тактическом и оперативно-тактическом звеньях и составляет достойную конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран. Система создана с использованием современных достижений в микроэлектронике, процессорной технике и программного обеспечения. Она успешно прошла государственные испытания, была высоко оценена на российско-белорусских стратегических военных учениях и подтвердила возможности по обнаружению и классификации объектов. Начало его серийного выпуска запланировано на 2017 год.

— Еще одним перспективным направлением являются беспилотные летательные аппараты. Появились ли у ОПК новые проекты в этой сфере?

— За прошедший год мы добились существенных сдвигов в области разработки и производства беспилотников-мультикоптеров. В ноябре этого года наши мини-коптеры были испытаны на международных учениях "Славянское братство – 2016" в Сербии с участием сил ВДВ и спецподразделений Белоруссии, России и Сербии. Дроны были задействованы в специальных учебных войсковых операциях при освобождении заложников и деблокировании аэропорта Ковин.

Эти небольшие, портативные БЛА, которые могут крепиться на амуницию военнослужащего, не мешая выполнению боевых задач. Коптеры оборудованы тепловизорами, видео- и фотокамерами, способными передавать информацию в формате HD на пульт управления. Радиус действия у этих дронов небольшой, но этого вполне хватает, чтобы выполнить задачи разведки в ближнем бою, охраны порядка, участия в антитеррористических операциях. В России такие дроны могут быть полезны не только для Минобороны, но также для Росгвардии, МЧС и МВД. В начале декабря коптеры были задействованы в инструкторско-методическом занятии, где отрабатывалась подготовка к торжественному параду войск на Красной площади 9 мая 2017 года.