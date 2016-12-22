США
23.1223 декабря06:10МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25%

10:0022.12.2016
19000
Директор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин
© Фото: предоставлено пресс-службой ОПК

С приходом нового поколения бронетехники и авиации в российскую армию значительно меняются и принципы управления войсками, а также их радиоэлектронное оснащение. К 2020 году доля современных образцов техники в вооруженных силах России должна достичь 70%. О том, какие перспективные образцы радиоэлектронного вооружения, средств связи и разведки получит российская армия в ближайшие годы, в интервью корреспонденту РИА Новости Андрею Чаплыгину рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Александр Якунин.

— Александр Сергеевич, расскажите об основных итогах работы корпорации в 2016 году.

— Год был непростым, этому способствовали санкции, общая экономическая ситуация, изменения законодательства в сфере гособоронзаказа. Но мы смогли сохранить положительную динамику. Годовой объем производства корпорации вырос до 114 миллиардов рублей. Выручка компании растет в среднем на 8% в год. Рост также есть по чистой прибыли, рентабельности, среднему уровню заработной платы, выработке на одного сотрудника и так далее. 

— Наблюдается ли подобная положительная динамика на экспортных рынках?

Военный техник дает отмашку на взлет истребителя Су-27. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
— Спрос зарубежных заказчиков на нашу продукцию — средства связи, автоматизированные системы управления войсками, средства радиоэлектронной разведки и борьбы — вырос почти на 25%. Кроме того, мы обеспечиваем заказчикам нашей продукции послепродажное и сервисное обслуживание ранее поставленной техники. Ключевыми рынками сбыта нашей продукции традиционно являются страны СНГ, БРИКС, ШОС, регионы Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки.

— Какие разработки ОПК вызывают повышенный интерес зарубежных партнеров?

Особый интерес мы наблюдаем к автоматизированной системе управления сухопутными войсками "Акация-Э" и ее мобильному варианту — "Акация-МЭ".

Комплексы предназначены для автоматизированного управления войсками и силами главных командований различных видов вооруженных сил региона, в том числе авиации и противовоздушной обороны. Мобильный и стандартный варианты "Акации" могут комплектоваться под разные цели – от управления всеми вооруженными силами государства до управления отдельными армейскими подразделениями как в мирное, так и в военное время.

— Перечень экспортной продукции корпорации постоянно расширяется. Какие комплексы станут доступны для иностранных заказчиков в ближайшее время?

— В ближайшем будущем на экспорт выйдет наш комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиями (КСАУ ПТФ). Он включает различные типы командно-наблюдательных пунктов, средства связи, носимые терминалы с электронными картами. Комплекс может базироваться как на гусеничном, так и на колесном шасси типа "Тигр-М". Система значительно повышает эффективность артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, таких как "Штурм" и "Хризантема", а также переносных ПТРК. С ее помощью осуществляется автоматизированное управление противотанковыми формированиями, ведется взаимодействие с вышестоящими пунктами. Входящие в ее состав технические средства позволяют вести разведку и наблюдение за местностью, выдавать целеуказания средствам поражения. Передача данных и выдача команд осуществляются в защищенном режиме за считаные секунды.

© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С"

— Какие задачи решает ОПК в сфере гособоронзаказа?

— Основные работы мы ведем по двум направлениям: поставка техники связи и автоматизация управления войсками. Это задачи системного уровня, от решения которых зависит оперативность действий армии, авиации и флота. Мы создаем информационно-управляющие системы, с помощью которых скорость принятия решений, доведения команд и их исполнения сокращается в разы. К 2020 году мы переведем на "цифру" все ключевые подразделения и доведем уровень современной техники в армии до 70 %.

— Какие наиболее важные работы в рамках ГОЗ корпорация выполняла в 2016 году?

— Мы вели целый ряд работ, имеющих важнейшее значение для построения цифровых систем связи и управления Вооруженными силами РФ. В частности, для опытной эксплуатации в войсках изготовлена первая партия автоматизированных радиоцентров "Антей". Эта техника самого современного уровня, которая обеспечит связью высшие звенья управления ВС РФ. Разработок такого уровня в стране не было с 80-х годов прошлого века. Кроме того, велась модернизация одного из самых востребованных видов военной техники связи на сегодняшний день — базового комплекса аппаратных связи "Редут-2УС". Значительно улучшены эргономика, пропускная способность, скорость передачи данных и другие характеристики. В следующем году мы завершаем эту работу и выходим на серийные поставки модернизированных комплексов.

— О заметных серийных поставках рассказать можете?

— В этом году мы поставили значительную партию модернизированных станций спутниковой связи семейства "Ливень" в интересах ракетных войск стратегического назначения РФ. Это контейнерные станции "Ливень-УВК" и "Ливень-ОВ". Они обеспечивают весь комплекс телекоммуникационных услуг, необходимый соответствующим пунктам управления и должностным лицам. Оборудование отличается высокой защищенностью — это требование является ключевым к средствам образования каналов и трактов боевого управления войсками и оружием. В настоящий момент завершаются работы по монтажу и вводу их в эксплуатацию. Эти станции расположены на всей территории России.

Кроме того, мы поставили дополнительно большую партию – несколько десятков единиц — станций тропосферной связи Р-423-ПМ в интересах Главного управления связи ВС РФ. Это цифровая малогабаритная перевозимая станция, которая обеспечивает многоканальную связь за счет тропосферного распространения сигнала. Ранее данные станции уже успешно зарекомендовали себя на объектах заказчика.

— Корпорация сообщала о разработках новых видов связной техники, в том числе аэростатных комплексов-ретрансляторов. Как развивается это направление?

— На днях должны завершиться государственные испытания опытного образца перспективного привязного аэростатного комплекса (ПАК) "Мультипликация". Это многофункциональный комплекс, выполняющий различные задачи, — в зависимости от установленного на аэростат оборудования. В качестве носителя спецоборудования выступает большой привязной аэростат, его производством занимается наше предприятие в Долгопрудном. Аэростат способен подняться в воздух на высоту до нескольких сотен метров с полезной нагрузкой в сотни килограммов. Достигая необходимой высоты, аэростат расширяет возможности организации связи и передачи данных за счет серьезного увеличения дальности сигнала. В 2017 году мы планируем выход на серийное производство комплекса.

— Войска начали получать новые виды бронетехники. Как модернизируются в этой связи существующие войсковые системы управления?

— Совершенствование систем управления войсками идет постоянно, так как появляются новые виды техники и аппаратуры, возникают новые возможности. К примеру, в этом году мы приступили к переводу АСУ Воздушно-десантных войск "Андромеда-Д" с устаревающих платформ на новую транспортную базу – БМД-4М и "Ракушка". В 2018 году мы рассчитываем выйти на испытания новой системы. Она обеспечит управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях. Эта техника позволит существенно повысить оперативность передачи данных и управления войсками в тактическом звене посредством различных каналов связи, включая видеосвязь и специальный армейский интернет.

© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Боевая машина БМД-4М во время ходовых испытаний на полигоне ОАО "Курганмашзавод"

— В 2016 году ОПК продолжала работу по оснащению российских аэродромов отечественными радиотехническими системами. Каковы ее основные результаты?

— В общей сложности за несколько лет мы поставили для переоборудования аэродромов страны более 100 комплектов сложного радиотехнического оборудования. В рамках госзаказа 2016 года мы досрочно завершили ввод в эксплуатацию радиотехнических систем на десяти российских аэродромах. Аэродромы на юге России, в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке оснащены современными системами, которые обеспечивают точную навигацию, посадку самолетов и вертолетов в любое время суток при любой погоде. Оно прошло все необходимые настройки и испытания и полностью готово к эксплуатации. 

— В условиях постоянно повышающейся автоматизации и роботизации боевых действий особую важность приобретают комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки. Расскажите о значимых достижениях корпорации в этом направлении?

— В уходящем году коллектив ОПК удостоен наград министерства обороны Российской Федерации за разработку комплекса РЭБ нового поколения. Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ. И ее название в ближайшее время вряд ли появится в прессе.

Комплекс применяется в тактическом и оперативно-тактическом звеньях и составляет достойную конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран. Система создана с использованием современных достижений в микроэлектронике, процессорной технике и программного обеспечения. Она успешно прошла государственные испытания, была высоко оценена на российско-белорусских стратегических военных учениях и подтвердила возможности по обнаружению и классификации объектов. Начало его серийного выпуска запланировано на 2017 год.

— Еще одним перспективным направлением являются беспилотные летательные аппараты. Появились ли у ОПК новые проекты в этой сфере?

— За прошедший год мы добились существенных сдвигов в области разработки и производства беспилотников-мультикоптеров. В ноябре этого года наши мини-коптеры были испытаны на международных учениях "Славянское братство – 2016" в Сербии с участием сил ВДВ и спецподразделений Белоруссии, России и Сербии. Дроны были задействованы в специальных учебных войсковых операциях при освобождении заложников и деблокировании аэропорта Ковин.

Эти небольшие, портативные БЛА, которые могут крепиться на амуницию военнослужащего, не мешая выполнению боевых задач. Коптеры оборудованы тепловизорами, видео- и фотокамерами, способными передавать информацию в формате HD на пульт управления. Радиус действия у этих дронов небольшой, но этого вполне хватает, чтобы выполнить задачи разведки в ближнем бою, охраны порядка, участия в антитеррористических операциях. В России такие дроны могут быть полезны не только для Минобороны, но также для Росгвардии, МЧС и МВД. В начале декабря коптеры были задействованы в инструкторско-методическом занятии, где отрабатывалась подготовка к торжественному параду войск на Красной площади 9 мая 2017 года.

© Ruptly
Беспилотный истребитель танков: как выглядит российский ударный мультикоптер
Комментировать
+
Интервью
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.