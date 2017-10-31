Новое оружие России
Подготовка к запуску ракеты

Бросок "Сармата". Как испытывают российскую ядерную ракету будущего

© РИА Новости / Сергей Казак
17:5331.10.2017
(обновлено: 19:31 31.10.2017)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Эта тяжелая ракета — вершина отечественной конструкторской мысли и будущее ядерного щита государства. Стартовая масса — 110 тонн, дальность полета — более 11 тысяч километров, боевая нагрузка — от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения мощностью до 750 килотонн каждая. Западные эксперты и СМИ уже назвали ее "Сатана-2". Замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил, что бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" начнутся до конца 2017 года. Стратегический ударный комплекс шахтного базирования сдаст свой первый экзамен на "профпригодность". Но не последний. Ожидается, что "Сармат" примут на вооружение к 2020 году. За оставшееся время ракета должна пройти все этапы испытаний. Какие именно — в материале РИА Новости.

Проверка стартом

Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Полигонным испытаниям любой баллистической ракеты предшествует длительный этап опытно-конструкторских работ. ОКР по проекту "Сармат", к примеру, начались еще в 2011 году. На этой стадии тысячи специалистов различных конструкторских бюро ведут самый настоящий мозговой штурм. Чтобы ракета полетела как надо, нужно просчитать абсолютно все: спроектировать, изготовить, довести до ума и испытать каждый из множества узлов и агрегатов. К ним относятся двигатели, топливная система, устройство разделения ступеней, система управления, боевая часть, непосредственно корпус изделия, система пуска и еще многое-многое другое. Для современных и перспективных ракет отдельно разрабатываются комплексы прорыва систем противоракетной обороны, средства радиоэлектронной борьбы, постановщики ложных целей и прочая высокотехнологичная начинка.

По данным ряда СМИ, огневые испытания жидкостных двигателей первой ступени "Сармата" успешно завершились в 2016 году. На этом этапе имитируется их эксплуатация в настоящих, "боевых" условиях: проверяется штатная работа камер сгорания, турбонасосных агрегатов, газогенераторов и прочих компонентов. Грубо говоря, двигатель закрепляют на специальном стенде, оборудованном лотком для отвода пламени и газов, подводят к нему топливо и окислитель, после чего запускают. Если все узлы работают штатно, испытания признают успешными. Следующий этап — бросковый.

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© Министерство обороны РФ
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"Бросковые испытания — это эксперимент, в ходе которого отрабатывается старт ракеты, ее безаварийный выход из шахты и начальный этап работы двигателя, — рассказал РИА Новости генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, бывший начальник 4-го ЦНИИ Минобороны — структуры, решающей широкий круг проблем научного обеспечения строительства РВСН и развития стратегического ракетного вооружения. — Из шахтной пусковой установки выбрасывается макет с реальным двигателем первой ступени и грузовым "заменителем" всей остальной части ракеты. Макет эквивалентен готовому изделию по габаритам и массе. Запас топлива там небольшой — чтобы хватило на несколько секунд полета".

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
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Современные баллистические ракеты стартуют по минометной схеме: из шахты их выбрасывает пороховой аккумулятор давления — своеобразный вышибной заряд. Такая технология в СССР и России уже давно хорошо обкатана. Аналогичным образом стартует, например, "идейный предшественник" "Сармата" — тяжелая двухступенчатая МБР Р-36М "Воевода", которую на Западе прозвали "Сатаной".

Экзамен на зрелость

Следующая стадия, которую проходит каждая межконтинентальная баллистическая ракета перед принятием на вооружение, — летно-конструкторские испытания. К этому времени отдельные компоненты изделия уже готовы или практически готовы. А это значит, что пора испытать ракету в сборе. Во-первых, чтобы окончательно убедиться, что все части оружия идеально подогнаны друг к другу и не нужно вносить изменения в проект. Во-вторых, чтобы удостовериться, что реальная дальность полета боевых блоков и точность попадания соответствуют прописанным в техзадании. Вместо боевой части, естественно, установлена аналогичная по весу болванка. К моменту проведения летно-конструкторских испытаний на заводе-изготовителе уже должна быть готова опытная партия снаряженных МБР.

"На этом этапе осуществляется пуск полностью оснащенной ракеты по траектории на заданную дальность, — рассказал РИА Новости Владимир Дворкин. — Как правило, "стреляют" по полигону Кура на Камчатке. Летно-конструкторские работы могут совмещаться с государственными, в ходе которых и принимается решение о постановке изделия на вооружение. Как показывает практика, для этого нужно успешно запустить около 15-20 ракет. Но надо понимать, что во время испытаний могут произойти аварийные ситуации. В этом случае необходимы дополнительные пуски, чтобы убедиться, что все неисправности и замечания устранены".

Этап летно-конструкторских испытаний довольно долго не могла пройти твердотопливная МБР Р-30 "Булава", разработанная для вооружения атомных стратегических подводных лодок проекта 955 "Борей". Всего было произведено 27 ракетных пусков. Из них два были признаны частично успешными, семь — неудачными. По некоторым данным, причиной неудачных стартов были отказы систем управления двигателей. В 2009 году вице-премьер Сергей Иванов заявлял, что эти проблемы связаны с недостаточной доводкой ракеты "на земле". В свою очередь, главный конструктор подводных лодок проекта 941 "Акула" Сергей Королев объяснял недоработки отсутствием требуемых для этого наземных стендов.

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Тут стоит отметить, что твердотопливная МБР Р-39, которой вооружали "Акулы", из первых 17 пусков провалила больше половины. Со временем ее довели до ума, впрочем, как и "Булаву". Ракетная техника — слишком сложная и капризная, чтобы все получалось с первого раза. В конце концов, каждое оружие первое время страдает от "детских болезней". Но у "Сармата" есть все шансы быстро "повзрослеть" — у ОПК накоплен богатый опыт производства и эксплуатации тяжелых ракет шахтного базирования. Тем не менее в ближайшие два-три года создателям перспективной МБР придется как следует попотеть и работать без ошибок — всего одна мизерная неудача в этом деле способна сдвинуть дату "выпускного вечера" вправо на несколько лет. Что для России с учетом мировой геополитической обстановки сегодня было бы крайне нежелательно.

В перспективе именно "Сарматы" наравне с "Ярсами" и "Тополями" должны стать основой ударной мощи РВСН. Новая ракета должна полностью заменить в войсках сильного, но уже устаревающего "Воеводу". Как сообщал РИА Новости источник в ОПК, "Сарматами" планируется вооружить семь ракетных полков.

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