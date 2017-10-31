Испытания новейшей ракеты "Сармат" пройдут в конце года

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первые бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" запланированы на конец этого года, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Что касается "Сармата", работы над этим ракетным комплексом стратегического назначения ведутся в плановом порядке, к концу 2017 года мы планируем первые бросковые испытания", — заявил Борисов в интервью газете "Военно-промышленный курьер".

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса планируется на 2019-2020 годы.

"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В (как его называют на Западе — "Сатана"), который встал на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

По технологическому уровню "Воевода" не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов. Он обладает высокой степенью технической надежности и боевой готовности, позволяющей обеспечить различные варианты его боевого применения, в том числе и при проведении пусков ракет в условиях ответного ядерного удара.