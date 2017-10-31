Испытания новейшей ракеты "Сармат" пройдут в конце года

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первые бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" запланированы на конец этого года, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса планируется на 2019-2020 годы.
"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В (как его называют на Западе — "Сатана"), который встал на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.
По технологическому уровню "Воевода" не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов. Он обладает высокой степенью технической надежности и боевой готовности, позволяющей обеспечить различные варианты его боевого применения, в том числе и при проведении пусков ракет в условиях ответного ядерного удара.