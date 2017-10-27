На вооружение российской армии поступят ударные беспилотники

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Ударные беспилотники в скором времени поступят на вооружение российской армии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства в пятницу.

"В ближайшее время на оснащение Вооруженных сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи", — заявил Шойгу.

Он отметил, что за последние несколько лет работы по развитию беспилотной авиации в Вооруженных силах РФ был расширен круг задач, решаемых с привлечением БПЛА, а также улучшились способы их применения.

"Они (беспилотники) эффективно используются для ведения воздушной разведки, инженерного обеспечения, радиоэлектронной борьбы, обеспечения связи, а также в составе разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров", — сказал министр.

Он сообщил, что на коллегии Минобороны РФ будут заслушаны предложения по повышению эффективности использования и дальнейшему развитию беспилотной авиации.