Россия в новой госпрограмме сделает упор на создание нового оружия

ВОРОНЕЖ, 18 окт – РИА Новости. Приоритет в перспективной госпрограмме вооружений до 2025 года будет сделан не на модернизацию старых вооружений, а на создание новых, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Приоритеты, в основном, даны не столько на модернизацию прежних образцов вооружений, сколько на создание новых. Это перспективные авиационные комплексы, включая военно-транспортный и дальней авиации, это беспилотные комплексы, робототехника, то есть все то, что связано с возможностью и необходимостью вывода человека из зоны поражения", — сказал он.

По его словам, это касается всего — и авиации, и "сухопутья", и ВМФ.

"За этим мы видим будущее, и на этом будет сделан акцент… Самое главное — это создание системы управления и системы неубиваемой связи", — подчеркнул зампред правительства.

Проект новой ГПВ уже поступил в коллегию ВПК, где созданы рабочие группы для анализа документа. По регламенту, на эту работу отводится два месяца, но Рогозин выразил надежду, что она будет завершена раньше, и проект до конца года отправят президенту на утверждение.