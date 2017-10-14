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Ледокол Илья Муромец. Архивное фото

Вертолеты более 40 раз сядут на борт "Ильи Муромца" в рамках госиспытаний

© РИА Новости / Александр Гальперин
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13:1214.10.2017
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КАЛИНИНГРАД, 14 окт — РИА Новости. Палубные вертолеты Ка-27ПС морской авиации Балтийского флота совершат более 40 посадок на борт ледокола "Илья Муромец" в Балтийском море в ходе государственных испытаний судна, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Новейший ледокол Илья Муромец
© Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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"Винтокрылые машины будут пилотировать экипажи 929 Государственного летного испытательного центра и АО "Камов", которые совершат более 40 посадок в темное и светлое время суток. Ранее для испытаний по буксировке был привлечен учебный корабль "Перекоп" Ленинградской военно-морской базы, который исполнял роль буксируемого судна", — сказал Мартов.

"Илья Муромец" 5 октября вышел на государственные испытания, которые продлятся 27 дней. В ходе них будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола. Это, в частности, касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.

Первый за 40 лет: спуск на воду ледокола "Илья Муромец"
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкДизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" - первый корабль подобного класса, построенный в интересах Военно-морского флота России за последние 40 лет.Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, во время церемонии спуска на воду на АО Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" - первый корабль подобного класса, построенный в интересах Военно-морского флота России за последние 40 лет.
© РИА Новости / Игорь Руссак"Илья Муромец" стал первым российским ледоколом, на котором винто-рулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Благодаря этому ледокол может свободно двигаться как носом, так и кормой или бортом.Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Игорь Руссак
"Илья Муромец" стал первым российским ледоколом, на котором винто-рулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Благодаря этому ледокол может свободно двигаться как носом, так и кормой или бортом.
© РИА Новости / Игорь РуссакЛедокол будет использован для освоения полярных широт и в 2017 году войдет в состав флота.Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Игорь Руссак
Ледокол будет использован для освоения полярных широт и в 2017 году войдет в состав флота.
© РИА Новости / Игорь РуссакНовое многофункциональное судно оснащено современной энергетической установкой и может не только проводить корабли в ледовых условиях, но и выполнять функции буксира.Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Игорь Руссак
Новое многофункциональное судно оснащено современной энергетической установкой и может не только проводить корабли в ледовых условиях, но и выполнять функции буксира.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкКорпус "Ильи Муромца" может справиться со льдом толщиной один метр, а его скорость достигает 15 узлов.Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Корпус "Ильи Муромца" может справиться со льдом толщиной один метр, а его скорость достигает 15 узлов.
© РИА Новости / Игорь РуссакСдача судна запланирована на конец 2017 года.Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Игорь Руссак
Сдача судна запланирована на конец 2017 года.
© РИА Новости / Игорь РуссакДальность плавания "Ильи Муромца", которая составляет около 5,6 тысячи километров, значительно превышает общую протяженность Северного морского пути.Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Игорь Руссак
Дальность плавания "Ильи Муромца", которая составляет около 5,6 тысячи километров, значительно превышает общую протяженность Северного морского пути.
© РИА Новости / Игорь РуссакНачальник технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич заявил, что с высокой вероятностью Россия может наладить серийное производство ледоколов "богатырского" проекта 21180.Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи
© РИА Новости / Игорь Руссак
Начальник технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич заявил, что с высокой вероятностью Россия может наладить серийное производство ледоколов "богатырского" проекта 21180.
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