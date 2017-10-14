Вертолеты более 40 раз сядут на борт "Ильи Муромца" в рамках госиспытаний

КАЛИНИНГРАД, 14 окт — РИА Новости. Палубные вертолеты Ка-27ПС морской авиации Балтийского флота совершат более 40 посадок на борт ледокола "Илья Муромец" в Балтийском море в ходе государственных испытаний судна, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Илья Муромец" 5 октября вышел на государственные испытания, которые продлятся 27 дней. В ходе них будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола. Это, в частности, касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств.