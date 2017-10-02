Ледокол "Илья Муромец" 4 октября выйдет на государственные испытания

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новейший ледокол "Илья Муромец" в среду покинет достроечную набережную предприятия "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге и выйдет на государственные испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Новейший ледокол "Илья Муромец" выйдет в среду на государственные испытания… В ходе государственных испытаний будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола "Илья Муромец". Это, в частности, касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств", — сказал Дыгало.

Как отметил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, сейчас завершается подготовка ледокола к государственным испытаниям. "Главком ВМФ адмирал Владимир Королев поручил соответствующим руководителям и далее осуществлять плановый контроль за испытаниями, а также их военно-техническое сопровождение", — приводит словам Тряпичникова Дыгало.

© Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" Новейший ледокол "Илья Муромец" © Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" Новейший ледокол "Илья Муромец"

Ранее ледокол завершил второй этап заводских ходовых испытаний, которые проходили с 25 августа в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска. Программа испытаний включала в себя отработку взлета и посадки вертолета на штатную вертолетную площадку ледокола, работу с грузом.

Новый дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", помимо своей основной функции — проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метра — может транспортировать грузы в трюме и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, а также участвовать в спасательных операциях.

Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки десанта. Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка.