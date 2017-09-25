МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госиспытания ружья REX-1 против беспилотников, в закупках которого заинтересованы силовые ведомства, начнутся в 2018 году, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе концерна "Калашников".

"Государственные испытания радиоэлектронного нелетального оружия REX-1 начнутся уже в следующем году. Планируется серийное производство", — сказал собеседник агентства.

По его словам, многие силовые ведомства заинтересованы в закупках REX-1.

Радиоэлектронное нелетальное оружие REX-1 может сбивать дроны, а также глушить мобильную связь и сигнал Wi-Fi. Оружие оборудовано коллиматорным прицелом, сменными блоками подавления GPS, ГЛОНАСС, тактической рукоятью и навесным оборудованием: стробоскопом, лазером видимого света, аудио- и видеорегистратором.