Концерн "Калашников" разработал оружие против БПЛА

КУБИНКА (Московская область), 21 авг — РИА Новости. Концерн Калашников разработал радиоэлектронное нелетальное оружие REX 1, позволяющее сбивать беспилотники и глушить мобильные и wi-fi сигналы, сообщил на презентации концерна в Парке Патриот заместитель генерального директора компании Zala Aero Group, входящей в концерн, Константин Абашкин.

"Командой было разработано изделие против беспилотных летательных аппаратов", — сказал Абашкин.

По его словам, новая разработка может использоваться как в гражданском секторе для охраны частной жизни, так и правоохранительными органами, например на массовых мероприятиях.

Кроме того, устройство оборудовано модулем, способным подавлять GSM-сигналы.

"Оно может глушить GSM-сигналы, Wi-Fi 5.8 Ггц, 2.4 Ггц. Соответственно применять ее можно и против СВУ (самодельных взрывных устройств", — сказал Абашкин.

Он привёл в пример гипотетическую ситуацию, при которой сотрудник полиции или Росгвардии обнаружил бесхозный рюкзак, активировал устройство и направил его на предмет и начал ожидать прибытия сапёров, в то время как поток мобильных сигналов глушится.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, на слайде презентации были описаны и другие характеристики устройства, в частности оружие оборудовано коллиматорным прицелом, сменными блоками подавления GPS, ГЛОНАСС, тактической рукоятью и навесным оборудованием: стробоскопом, лазером видимого света, аудио- и видеорегистратором.