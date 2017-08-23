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Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах прибыла в пункт постоянного базирования Вилючинск на Камчатке. Архивное фото

ОСК: испытания анаэробной установки для подлодок завершатся к 2021 году

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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10:0923.08.2017
(обновлено: 10:25 23.08.2017)
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг – РИА Новости. Испытания анаэробной (воздухонезависимой) установки для неатомных подводных лодок пятого поколения должны быть завершены до конца 2021 года, сообщил РИА Новости в среду вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарёв.

Подлодка проект 677 Лада
© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
СМИ: анаэробная энергоустановка "спрячет" российские субмарины
Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

"Поскольку все мы заинтересованы в выполнении планов ВМФ по строительству неатомных субмарин пятого поколения, испытания новой установки должны быть завершены до конца 2021 года",- сказал Пономарёв на форуме "Армия-2017".

По его словам, корабельный образец установки с морским стендом (необходимым для ее отработки в реальных условиях) будут создаваться по линии Минпромторга России. Сейчас формируется техническое задание.

Как сообщалось, воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Чтобы не возить водород высокой чистоты на борту подлодки, в установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива.

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