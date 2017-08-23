КУБИНКА (Московская область), 23 авг – РИА Новости. Испытания анаэробной (воздухонезависимой) установки для неатомных подводных лодок пятого поколения должны быть завершены до конца 2021 года, сообщил РИА Новости в среду вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарёв.

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

"Поскольку все мы заинтересованы в выполнении планов ВМФ по строительству неатомных субмарин пятого поколения, испытания новой установки должны быть завершены до конца 2021 года",- сказал Пономарёв на форуме "Армия-2017".

По его словам, корабельный образец установки с морским стендом (необходимым для ее отработки в реальных условиях) будут создаваться по линии Минпромторга России. Сейчас формируется техническое задание.

Как сообщалось, воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Чтобы не возить водород высокой чистоты на борту подлодки, в установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива.