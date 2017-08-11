Российский истребитель пятого поколения: конкурент F-22 и F-35 получил имя

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новейший российский истребитель пятого поколения получил название Су-57. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал главнокомандующий Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Бондарев.

По его словам, самолет получил название, "как ребенок после рождения". Ранее проект, который еще проходит испытания, был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50.

Первый его полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, впервые истребитель публично показали в 2011 году на салоне МАКС в Жуковском.

Чем Су-57 отличается от предшественников

Новый самолет оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. У Су-57 повышены мощность двигателя, бомбовая нагрузка, дальность полета и улучшены десятки других параметров. Основные конкуренты — американские F-22 и F-35.

Главная задача, которая стояла перед конструкторами, – чтобы машина делала максимум за пилота. По словам генерального директора компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктора Прядки, подобные истребители фактически становятся многофункциональными комплексами.

"По сути, каждый самолет становится вычислительным центром, который принимает решение о комплектовании определенного вооружения для конкретной боевой операции. То есть системе разрешается принимать определенный спектр решений, и тогда все происходит гораздо быстрее", — рассказал Прядка в эфире радио Sputnik.

Новый истребитель в российской армии

Главком ВКС сообщил, что новый истребитель начнет поступать в войска в 2018 году. "Скоро, со следующего года, начнет поступать в войска, и пилоты будут его осваивать и эксплуатировать", — цитирует Бондарева телеканал "Россия 24".

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что первый этап испытаний самолета завершен. По его информации серийные поставки должны начаться в 2019 году, а установочная партия истребителей составит 12 машин.