Пятый тральщик нового поколения для ВМФ России заложат в конце года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Подготовительные работы к началу строительства пятого (четвертого серийного) корабля противоминной обороны нового поколения для Военно-морского флота России стартовали на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), его закладка запланирована на конец года, сообщила пресс-служба завода.

Подготовительные работы включают в себя сборку матрицы (оснастки), в которой в последующем начнется формирование монолитной корпусной оболочки корабля. Корабли противоминной обороны строятся на заводе с применением технологии вакуумной инфузии, которая позволяет изготавливать крупногабаритные конструкции из полимерных композитных материалов.

"Торжественная церемония закладки корабля запланирована на конец четвертого квартала 2017 года", — говорится в сообщении.

Корабль проекта 12700 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

При строительстве этих кораблей реализуются новейшие российские технологии и технические решения. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Головной корабль серии "Александр Обухов", построенный и переданный заказчику в 2016 году, уже выполняет задачи в составе ВМФ. Продолжается строительство еще трех серийных кораблей.