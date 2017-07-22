Главком ВКС рассказал о возможностях истребителя пятого поколения Т-50

ЖУКОВСКИЙ, (Московская область), 22 июл – РИА Новости. Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50) дает пилотам практически неограниченные возможности по пилотажу и применению этого самолета в бою, заявил в субботу главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата", — сказал он журналистам.

Бондарев пояснил, что у Т-50 повышена мощность двигателя, бомбовая нагрузка, дальность полета и улучшены десятки остальных параметров.

"Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота", — подчеркнул главком.

ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал, что установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.