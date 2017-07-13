Новые боевые машины ВДВ покажут в действии на учениях 7 августа

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новые машины десанта БМД-4 и БТР-МДМ "Ракушка" покажут в действии на полковых тактических учениях под руководством командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России 7 августа, сообщил в интервью РИА Новости начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

"Седьмого августа под руководством командующего ВДВ будут проводиться показные полковые тактические учения, где как раз можно будет увидеть в действии БМД-4 и БТР-МДМ", — сказал Игнатов.

Он отметил, что "на сегодняшний день в полном объеме поставлено три батальонных комплекта БМД-4 и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" и боевые машины в учебные заведения для обеспечения учебного процесса".

По словам начштаба ВДВ России, в ходе войсковой эксплуатации эти машины показали себя "вполне достойно". К 2020 году планируется оснащение ВДВ современной техникой не менее чем на 70%.