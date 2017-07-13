Новое оружие России
Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ Ракушка. Архивное фото

Новые боевые машины ВДВ покажут в действии на учениях 7 августа

© РИА Новости / Вадим Савицкий
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17:5313.07.2017
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новые машины десанта БМД-4 и БТР-МДМ "Ракушка" покажут в действии на полковых тактических учениях под руководством командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России 7 августа, сообщил в интервью РИА Новости начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

Беспилотный летательный аппарат во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Служба БПЛА создана в штабе и соединениях ВДВ России, сообщил начштаба

"Седьмого августа под руководством командующего ВДВ будут проводиться показные полковые тактические учения, где как раз можно будет увидеть в действии БМД-4 и БТР-МДМ", — сказал Игнатов.

Он отметил, что "на сегодняшний день в полном объеме поставлено три батальонных комплекта БМД-4 и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" и боевые машины в учебные заведения для обеспечения учебного процесса".

По словам начштаба ВДВ России, в ходе войсковой эксплуатации эти машины показали себя "вполне достойно". К 2020 году планируется оснащение ВДВ современной техникой не менее чем на 70%.

Полный текст интервью с Николаем Игнатовым >>

Международные тактические учения ВДВ в Витебске
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСовместные учения российских и белорусских десантников проходили в Витебской области Белоруссии с 1 по 6 апреля.Участник совместных российско-белорусских учений тактических групп ВДВ в Витебской области Белоруссии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совместные учения российских и белорусских десантников проходили в Витебской области Белоруссии с 1 по 6 апреля.
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© РИА Новости / Максим Блинов
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Учения проводились в три этапа, в рамках которых военнослужащие двух стран отработали план совместных действий в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения противником всех средств поражения.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОсновные этапы учений проводились на трех военных полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь, общая площадь задействованной территории составила более 12 тысяч квадратных километров.Высадка десанта во время российско-белорусских учений ВДВ в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
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Основные этапы учений проводились на трех военных полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь, общая площадь задействованной территории составила более 12 тысяч квадратных километров.
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© РИА Новости / Максим Блинов
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В учениях приняли участие около тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРоссия на учениях была представлена усиленной парашютно-десантной ротой из Ивановской воздушно-десантной дивизии.Военнослужащий во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия на учениях была представлена усиленной парашютно-десантной ротой из Ивановской воздушно-десантной дивизии.
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© РИА Новости / Максим Блинов
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В рамках первого этапа учений российские и белорусские разведчики обследовали местность Витебской области для определения безопасного маршрута для приземления войск "Союзного десанта".
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© РИА Новости / Максим Блинов
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