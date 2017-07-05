Россия и Индия планируют подписать контракт по С-400 в этом году

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия и Индия стремятся подписать контракт на поставку новейших комплексов ПВО-ПРО С-400 "Триумф" в этом году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Соответствующее межправительственное соглашение было подписано в октябре 2016 года.

"Мы проводим сейчас консультации. В апреле мы провели презентацию С-400 для индийских специалистов. То есть идет целенаправленная работа для подготовки индийской стороны к контрактным переговорам. Прорабатывается вся программа в рамках технических требований индийской стороны. Постараемся подписать в этом году", — сказал Михеев.

Ожидается, что поставки систем Индии начнутся через два-три года после подписания контракта.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Индии, ведутся также с Турцией.