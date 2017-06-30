В ВМФ рассказали о будущем корветов проекта 20385

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Серия корветов проекта 20385 планируется из четырех кораблей, сообщил журналистам начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

"Серия будет бригадного состава — около четырех кораблей. Но мы не должны стоять на месте… Серия будет из четырех кораблей, и дальше мы переходим на строительство еще более новейшего и современного корвета с более мощным и современным комплексом проекта 20386", — сказал он после церемонии спуска на воду корвета "Гремящий" проекта 20385 на судостроительном заводе "Северная верфь".

Он отметил, что эту серию кораблей целесообразно продолжать на "Северной верфи", однако рассматривается вопрос размещения заказов на судостроительных предприятиях Дальневосточного региона.

Тряпичников назвал корветы проекта 20385 новейшими и современными. "Можно констатировать, что, в первую очередь, он отличается энергетическим комплексом… Это импортозамещение, это новая энергетическая установка, которая даст этому кораблю большие мореходные качества, большую скорость. И, самое главное, что это российское производство", — сказал он. Тряпичников также отметил многофункциональный радиолокационный комплекс на корвете проекта 20385.

"Это, действительно, новый современный комплекс, который будет обладать высокими характеристиками. Ну и здесь обновлен состав вооружения", — сказал он.