"Калашников" начал серийное производство нового разведывательного БПЛА

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Концерн "Калашников" приступил к серийному производству нового беспилотника ZALA 421-16Е2, предназначенного для координации и управления наземными группами войск и роботизированной техники, а также ведения разведки, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Калашников" запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2 разработки ZALA AERO (входит в концерн "Калашников"). Первые аппараты уже переданы заказчикам", — говорится в сообщении.

Одной из главных особенностей ZALA 421-16Е2 является небольшая масса в 7,5 килограмма. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеоусловиях оставляет не менее 30 километров, а по управлению не менее 50 километров. Гарантированная продолжительность полета нового БПЛА составляет четыре часа, его взлет осуществляется с рук без использования катапульты.

"ZALA 421-16Е2 будет впервые публично демонстрироваться на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке "Армия-2017" в августе. На текущий год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован. Среди заказчиков есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры", — отметили в сообщении.