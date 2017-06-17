На учениях в Ленобласти "Искандеры" поразили командные пункты "противника"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ракетчики Западного военного округа (ЗВО), оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер", поразили командные пункты условного противника в ходе учений на полигоне в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"На полигоне в Ленинградской области состоялась тренировка по боевой готовности боевых расчетов ракетного соединения Западного военного округа, оснащенного оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", — говорится в сообщении.

Ракетчики совершили марш в заданный район, преодолели естественные и искусственные препятствия, выполнив ряд временных нормативов при движении подразделений в составе воинских колонн. По прибытию на полигон расчеты "Искандер" заняли боевые позиции, где выполнили нормативы по приведению комплексов в готовность к действию.

"На всех этапах учения подразделения действовали в условиях воздействия диверсионных групп условного противника. На последнем этапе тренировки расчеты, получив целеуказания, произвели электронные пуски по командным пунктам условного противника. По данным объективного контроля, все назначенные цели были успешно поражены", — отметили в пресс-службе.

В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих и порядка 10 единиц военной и специальной техники. Тренировка по боевой готовности является плановым мероприятием подготовки соединений ракетных войск и артиллерии Западного военного округа.