Шойгу рассказал о начале изготовления первых агрегатов ракетоносца Ту-160

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Оборонная промышленность начала изготовление первых агрегатов бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, производство которого возрождается в России, заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ.

"Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета", — сказал он.

Шойгу напомнил, что для поддержания потенциала и развития группировки дальней авиации президент России в феврале 2017 года поручил организовать серийное производство самолётов Ту-160 и создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.

"На майском совещании в Сочи с руководством министерства обороны и представителями ОПК президент России вновь подчеркнул актуальность этих задач и дал соответствующие поручения. Сегодня обсудим шаги по их реализации", — подчеркнул Шойгу.

Также на селекторном совещании в Минобороны обсудят повышение исправности строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

В конце апреля заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что все 16 стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые сегодня находятся в боевом составе ВКС России, будут полностью модернизированы, этого ресурса хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков Ту-160М2, производство которых будет восстановлено в России.