Ученые создают робототехнику и новые технологии для Северного флота

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Фонд перспективных исследований создает робототехнику и новые технологии и системы для флота сразу по нескольким направлениям, заявил РИА Новости заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов в День Северного флота.

"Перспективная техника и новые технологии, потенциально интересные для Северного флота, создаются практически по всем направлениям работы фонда: это физико-технические, информационные, химико-биологические и медицинские исследования, а также современная робототехника", — сказал Денисов.

По его словам, востребованность новых технологий обусловлена как спецификой наших северных регионов, так и масштабом задач, которые стоят сегодня перед российским Северным флотом. Кроме того, среди приоритетных задач, стоящих сегодня перед ФПИ, — создание перспективной экипировки для военнослужащих, которые несут службу в суровых условиях Арктики.

"Разработки фонда, актуальные для Северного флота, объединяют различные технологии освоения морских глубин, а также весь спектр технологий, связанных с работой в арктическом регионе. Создаются новые робототехнические комплексы, гидроакустические и гидролокационные системы нового поколения, перспективные технологии обнаружения подводных объектов, автономные энергетические комплексы, а также системы связи и навигации", — добавил Денисов.

Как напомнили в фонде, с целью совместного проведения исследований и определению требований к необходимым для ВМФ технологиям в 2016 году представители ФПИ участвовали в переходе на тяжелом атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения "Дмитрий Донской" в Белом море при участии гидрографических судов и морской авиации Северного флота. Кроме того, в мае 2017 года в ФПИ прошло заседание рабочей группы для выработки технических требований к боевой экипировке военнослужащих и системам вооружения с целью повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике.

"В рамках работы направления химико-биологических и медицинских исследований фонда создается "лаборатория на чипе", которая может быть использована для медицинского обследования подводников во время длительных походов. Эта технология позволит быстро проводить диагностику в условиях продолжительного плавания и не требует наличия сложного в обслуживании медицинского оборудования", — уточнили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.