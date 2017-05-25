В "Вертолетах России" рассказали о планах по поставке Ка-52К для Минобороны

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" намерен в 2019 году выйти на контракт с Минобороны РФ на поставку палубных вертолетов Ка-52К, сообщил журналистам в четверг в Москве гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Сейчас идут в войска поставки вертолетов Ка-52. По морской версии Ка-52 идут опытно-конструкторские работы. Мы надеемся в скором времени их завершить, получить литеру и в 2019 году выйти на контракт с министерством обороны на поставку этих машин", — сказал Богинский, который открыл в тот же день в российской столице международную вертолетную выставку HeliRussia.

На сегодняшний день вертолеты Ка-52 стоят на вооружении только российских Воздушно-космических сил: согласно контракту, подписанному в 2011 году холдингом "Вертолёты России" и "Оборонпромом", ВКС РФ к 2020 году получат 140 таких машин. Сообразность таких масштабных закупок "Аллигаторов" была подтверждена реальными боевыми действиями – как сообщали СМИ, с апреля 2016 года Ка-52 применялись против террористов в Сирии.