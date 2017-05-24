Шойгу рассказал, когда истребители пятого поколения Т-50 поступят в войска

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские вооруженные силы получат истребители пятого поколения Т-50 в 2019 году, а новейшие зенитные ракетные комплексы С-500 — в 2020 году, что поставит надежный заслон мгновенному глобальному удару противника, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Поставки в войска с 2019 года перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50, а в 2020 году – зенитного ракетного комплекса С-500 повысит эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения", — сказал Шойгу в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

По его словам, "реализация намеченных планов создаст надежный заслон мгновенному глобальному удару противника и обеспечит неядерное сдерживание любого высокотехнологичного агрессора".

Т-50 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, который должен сменить Су-27. Оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.