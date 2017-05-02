Шойгу рассказал о разрабатываемом в России самолете типа AWACS

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Создаваемый в России многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения, заявил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета — летающую лабораторию и опытный образец.
А-100 "Премьер" — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Антенный комплекс будет построен на базе антенны с активной фазированной решеткой.
Как сообщал в марте заместитель министра обороны Юрий Борисов, испытания перспективного самолета начнутся в июле. По его словам, самолет превосходит зарубежных конкурентов по характеристикам.