Шойгу рассказал о разрабатываемом в России самолете типа AWACS

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Создаваемый в России многофункциональный авиационный комплекс дальнего радиолокационного дозора и наведения будет способен обнаруживать новые классы целей, включая оперативно-тактическую авиацию нового поколения, заявил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Данный комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, в рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета — летающую лабораторию и опытный образец.

А-100 "Премьер" — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе Ил-76МД-90А с двигателем ПС-90А-76. Антенный комплекс будет построен на базе антенны с активной фазированной решеткой.

Как сообщал в марте заместитель министра обороны Юрий Борисов, испытания перспективного самолета начнутся в июле. По его словам, самолет превосходит зарубежных конкурентов по характеристикам.