Войсковые испытания автоматов АК-12 и АК-15 завершатся к концу июня

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Войсковые испытания новейших автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 завершатся до конца июня 2017 года, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
"Войсковые испытания АК-12 и АК-15 завершатся во втором квартале 2017 года", — сказал Абрамов.
Он также напомнил, что решение о подписании контракта на поставку автоматов "Калашникова" для боевой экипировки "Ратник" будет принято министерством обороны по результатам опытно-войсковой эксплуатации.
Комплекс "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году все военнослужащие Сухопутных войск ВС РФ будут обеспечены данными комплексами.
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