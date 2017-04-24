Войсковые испытания автоматов АК-12 и АК-15 завершатся к концу июня

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Войсковые испытания новейших автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 завершатся до конца июня 2017 года, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

В настоящее время Минобороны РФ в ходе испытаний определяет штатное вооружение для новейшей экипировки "Ратник". Наряду с АК-12 калибра 5,45 миллиметра и АК-15 калибра 7,62 миллиметра в качестве основного автомата "Ратника" рассматривается АЕК-971 производства Завода имени Дегтярева.

"Войсковые испытания АК-12 и АК-15 завершатся во втором квартале 2017 года", — сказал Абрамов.

Он также напомнил, что решение о подписании контракта на поставку автоматов "Калашникова" для боевой экипировки "Ратник" будет принято министерством обороны по результатам опытно-войсковой эксплуатации.

"Со своей стороны и "Ростех" и концерн "Калашников" готовы подписать данный контракт и обеспечить Вооруженные силы необходимым объемом вооружения. Мы очень ответственно подходим к исполнению гособоронзаказа, и у министерства обороны к "Калашникову" никаких нареканий нет", — подчеркнул директор кластера.

Комплекс "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году все военнослужащие Сухопутных войск ВС РФ будут обеспечены данными комплексами.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.