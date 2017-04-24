Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"

Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" в июне 2015 года ввел институт индустриальных директоров в рамках комплексной программы оптимизации и повышения эффективности системы управления. Должность индустриального директора кластера "Вооружение" занял Сергей Абрамов, перед которым были поставлены задачи по формированию и развитию отраслевых компетенций, повышению капитализации и стоимости активов, а также стратегическому маркетингу и управлению рисками.



В начале апреля Ростех утвердил стратегию кластера "Вооружение", включающую в себя развитие ключевых российских оборонных предприятий. О планах и перспективах кластера "Вооружение" Сергей Абрамов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Андрею Чаплыгину.

— Сергей Борисович, какие задачи в настоящее время стоят перед кластером "Вооружение"?

- Ключевой задачей кластера является ежегодный рост выручки на 12,1% до 2025 года. К этому времени выручка кластера будет составлять около 700 миллиардов рублей в год, а ежегодная чистая прибыль превысит 50 миллиардов рублей.

Для достижения столь амбициозных показателей мы намерены в первую очередь увеличить объемы выручки по ВТС. Вторым ключевым направлением станет развитие гражданского сегмента кластера и увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки. Кроме того, мы занимаемся построением производственной системы мирового уровня и созданием единой базы мощностей кластера — благодаря этому мы внедрим эффективную систему ценообразования.

Важным элементом в росте выручки кластера является оптимизация инвестиционной программы и повышение эффективности инвестиций. Мы планируем привлечение "умного" капитала за счет вхождения частных инвесторов в акционерный капитал холдинговых компаний и организаций прямого управления, а также за счет создания совместных предприятий для развития гражданской продукции и отдельных специальных направлений.

— Как планируется развивать военно-техническое сотрудничество?

- Госкорпорация "Ростех" определила направление ВТС ключевым для кластера "Вооружение". На сегодняшний день в этом направлении кластер сталкивается с ростом конкуренции на традиционных рынках вооружения и военно-специальной техники, санкционными ограничениями, ростом требований к новым образцам, отсутствием эффективной системы сопровождения жизненного цикла изделий.

Для увеличения выручки от экспорта вооружений мы планируем создание новых образцов под требования заказчика, ввод новых мощностей, переход на контракты полного жизненного цикла, открытие сервисных центров и лицензионных производств.

Кроме того, совместно с Рособоронэкспортом будет реализована системная работа по развитию механизмов поддержки экспорта.

— Какие параметры закладываются относительно роста доли гражданской продукции в структуре выручки кластера?

— Развитие гражданского сегмента кластера и увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки — одно из приоритетных направлений при реализации стратегии кластера.

Среднегодовой темп роста выручки по гражданский продукции практически в два раза превысит общий среднегодовой темп по кластеру и составит 24% в год. Доля гражданской продукции в выручке кластера в настоящий момент составляет менее 15%. На рубеже 2025 года доля гражданской продукции вырастет более чем в два раза. Здесь важно отметить, что пока в стратегии не учитываются активы, передаваемые в кластер, и после завершения их интеграции стратегия может корректироваться.

— На каких рынках гражданской продукции будут сконцентрированы основные усилия?

— В направлении гражданской продукции фокус планируется на рынках, где холдинги и организации кластера обладают развитыми технологическими компетенциями, в том числе на рынках промышленных взрывчатых веществ, оборудования для ТЭК, холодильного оборудования, медоборудования, промышленного инжиниринга, гражданского стрелкового оружия, станочного оборудования, композитов и химии.

Отдельно можно выделить привлекательный гражданский сегмент, по которому у кластера уже есть компетенции и возможности по выходу на мировой рынок — комплексное предложение по гражданским патронам и стрелковому оружию.

Для расширения компетенций, выхода на новые рынки и привлечения финансирования планируется участие частных инвесторов и формирование СП. Например, на рынке холодильного оборудования и станочного оборудования планируется привлечение партнеров для локализации производства. На рынке промышленных взрывчатых веществ необходимо привлечение партнера для формирования комплексного предложения. На рынке дорожно-строительной техники планируется привлечение партнеров для развития сети продаж и открытия зарубежных представительств.

Для успешного выполнения целей по гражданской выручке будет реализован ряд мероприятий, в том числе создается отдельная система управления гражданскими активами кластера и разрабатывается механизм привлечения частных инвестиций.

— Планируемые показатели проецируются на холдинги и организации кластера равномерно или для каждого холдинга они разные?

— В рамках стратегии кластера для каждого холдинга разработаны собственные показатели эффективности с учетом зрелости активов и существующей производственной базы. Отличаются и объемы инвестиционных программ, необходимых каждому холдингу для реализации стратегии.

Кроме того, в холдингах кластера существенно отличаются доли производимой гражданской продукции. Так, например, у холдинга "РТ-Химкомпозит" гражданская продукция преобладает и сегодня, а к 2025 году она должна составлять около 80%. Холдинг "Высокоточные комплексы" же при реализации всех заложенных в стратегии целей сможет к 2025 году выйти на долю в 7% гражданской продукции.

— Какие направления военного сегмента являются наиболее приоритетными в рамках стратегии кластера?

— Холдинги и организации кластера "Вооружение" поставляют продукцию во все виды Вооруженных сил РФ и присутствуют в ключевых продуктовых сегментах вооружения, военной и специальной техники.

Рост конкурентоспособности линейки вооружения, военной и специальной техники планируется за счет развития существующих и создания новых образцов. Говоря конкретней, речь идет о модернизации существующих оперативно-тактических ракетных комплексов, зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, бронетанковой и артиллерийской техники, боеприпасов, стрелкового оружия, беспилотников и военных катеров, робототехнических комплексов.

Помимо развития линейки образцов военной и специальной техники, одной из приоритетных целей является развитие направления сервисов. На данный момент выручка от сервисов составляет менее 5%, а у мировых аналогов этот показатель в среднем составляет 25%. К 2025 году планируется увеличение выручки от сервисов до 10% в общем объеме выручки.

При этом необходимо отметить, что сервисы для нас — это более широкое понятие, нежели просто ремонт. Сюда также входят услуги на всем жизненном цикле — ввод в эксплуатацию, ремонт, модернизация, обучение пользователей вооружений, утилизация и так далее.

В этом направлении планируется развитие сети международных сервисных центров по ремонту и техническому обеспечению военной техники с запасом запчастей и расходных материалов. Также рассчитываем на переход на контракты полного жизненного цикла, упрощение процедуры поставки запчастей и проведение работы с Минобороны по формированию долгосрочного плана модернизации и ремонта военной техники.

— Каким образом планируется повышать операционную эффективность холдингов и организаций кластера?

— Для повышения операционной эффективности запланирована комплексная реформа организационного процесса — это позволит достичь высокого уровня маржинальности на уровне мировых лидеров отрасли.

В связи с этим планируется создание единой базы мощностей кластера для снижения волатильности загрузки мощностей и повышения эффективности их использования. Также мы намерены провести оптимизацию путей перемещения товарно-материальных ценностей и организацию рабочих мест по системе 5S. В направлении закупок планируется расширение базы альтернативных поставщиков и укрупнение закупаемых партий. Кроме того, мы собираемся внедрить систему производственного планирования и провести автоматизацию планирования и учета закупочной деятельности. Для повышения качества продукции уже внедряется международная система контроля. Также готовится к внедрению стратегия ремонтов, основанная на критичности оборудования, стоимости запчастей и длительности простоев.

Оптимизация всех процессов будет идти неразрывно с усилиями по изменению системы ценообразования для ухода от метода cost plus.

— Планируется ли привлечение инвестиций в кластер и создание технологических партнерств?

— Для расширения компетенций, выхода на новые рынки и финансирования новых проектов кластера мы планируем привлечение частных инвесторов и формирование СП. Однако, в соответствии со спецификой деятельности кластера, в основном мы планируем привлекать "умный" капитал для развития наших гражданских направлений, а также отдельных специальных направлений.

Мы говорим о рынках, имеющих значительный потенциал роста, в которых у холдингов и организаций кластера имеются значительные компетенции. Это холодильное оборудование, промышленные взрывчатые вещества, дорожно-строительная техника и многое другое.

Объем инвестиций, требуемый для реализации стратегии кластера "Вооружение", до 2025 года составляет около 500 миллиардов рублей. Более 10% от этого объема составят расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, оставшиеся средства будут направлены на поддержание и расширение производства.

Инвестпрограмма на четверть будет профинансирована собственными средствами, оставшуюся часть планируется профинансировать из привлеченных, в том числе заемных, средств.

— Могут ли предприятия кластера решать общие задачи и объединяться вокруг реализации крупных проектов?

— Безусловно. Ряд продуктов и проектов, реализуемых в рамках кластера "Вооружение", предусматривают вовлечение нескольких активов кластера. Например, на данный момент восемь предприятий занимаются производством, разработкой и сертификацией стрелкового оружия и патронов. Это концерн "Калашников", предприятия холдинга "Высокоточные комплексы", ЦНИИТОЧМАШ и другие. Только синхронизация и координация работы предприятий разных холдингов и ОПУ в рамках кластера позволит организовать высококачественное и конкурентное производство и достичь заложенных в стратегии ключевых показателей.

— Как вы считаете, получит ли концерн "Калашников" контракт на поставку автоматов для боевой экипировки "Ратник"?

— Решение о подписании контракта на поставку автоматов "Калашникова" для боевой экипировки "Ратник" принимает министерство обороны по результатам опытно-войсковой эксплуатации. Со своей стороны, и Ростех и концерн "Калашников" готовы подписать данный контракт и обеспечить Вооруженные силы РФ необходимым объемом вооружения. Мы очень ответственно подходим к исполнению гособоронзаказа, и у министерства обороны к "Калашникову" никаких нареканий нет.

— Когда планируется завершить войсковые испытания автоматов АК-12 и АК-15?

— Войсковые испытания АК-12 и АК-15 завершатся во втором квартале 2017 года.

— А как продвигается работа по созданию боевых роботов концерном "Калашников"?

— Работы по созданию боевых роботов концерном "Калашников" ведутся. Направления этих работ определяет министерство обороны. Результаты этой работы мы планируем представить на " Армии-2017".

— Как обстоят дела на предприятиях по производству спецхимии — обеспечены ли они заказами? В 2012 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что стране необходимо до двух с половиной лет, чтобы восстановить производство качественного пороха в РФ. Удалось ли это сделать?

— Производством спецхимии и боеприпасов в контуре госкорпорации занимается концерн "Техмаш", входящий в кластер "Вооружение". Предприятия концерна производят продукцию для нужд министерства обороны и исправно выполняют гособоронзаказ. Кроме того, Техмаш активно расширяет военно-техническое сотрудничество. В настоящее время Техмаш рассматривает вопрос о создании лицензионного производства в Индонезии. Речь идет о производстве боеприпасов для бронетехники, закупленной в РФ, в частности об артиллерийских снарядах калибра 30 миллиметров и 100 миллиметров.

Техмаш имеет успешный опыт организации лицензионного производства своих боеприпасов в зарубежных странах. Так, например, в 2014 году концерном совместно с Рособоронэкспортом подписан контракт на передачу Индии лицензии на производство бронебойных подкалиберных снарядов "Манго".

— В конце 2016 года президент подписал Указ о передаче Уралвагонзавода в состав Ростеха. Давно ведутся разговоры об интеграции в Ростех военного дивизиона концерна "Тракторные заводы". Как планируете интегрировать предприятия в структуру Ростеха и выводить их из кризиса?

- Необходимые для передачи Уралвагонзавода в структуру Ростеха мероприятия должны быть осуществлены в 18-месячный срок. Наша задача после получения управления над заводом — организовать координацию военного сегмента УВЗ с другими холдингами и ОПУ кластера для повышения эффективности производственного процесса и увеличения конкурентоспособности продукции. Что касается гражданского сегмента УВЗ, то перед нами стоит задача по их выводу из кризиса, а это означает реализацию комплекса мер по налаживанию процесса разработки, производства и реализация продукции.

Мы ожидаем передачи в наше управление военного дивизиона концерна "Тракторные заводы". ВЭБ получит военный сегмент КТЗ в счет долгов владельцев концерна перед банком за кредиты, по которым они не рассчитались. На сегодняшний день достигнута договоренность, что ВЭБ передаст нам военный сегмент КТЗ в управление, срок которого в настоящее время обсуждается. В перспективе эти заводы могут остаться в структуре Ростеха.

— Какие еще предприятия планируется передать в Ростеху?

— Мы планируем, что в состав кластера войдут казенные предприятия по спецхимии, это около 20 предприятий, а также порядка 50 предприятий АО "Спецремонт". Передаваемые предприятия являются ключевыми в отрасли боеприпасов и спецхимии. В связи с этим, а также с необходимостью решения задач долгосрочного сценарного планирования отрасли, выстраивания кооперации, повышения операционной эффективности, планируется создание информационно-аналитического центра отрасли в кластере. Многие из этих активов являются убыточными, в связи с чем потребуется разработать комплексную программу по развитию и финансовому оздоровлению.

На текущий момент холдинги и организации кластера по-прежнему находятся в стадии формирования и оптимизации, поэтому возможна передача в них новых активов, выделение активов в прямое управление корпорации или передача активов внутри кластера.

— Как повлияет передача новых оборонных активов на реализацию стратегии кластера и стратегии госкорпорации в целом? Будут ли реализованы целевые показатели по увеличению доли гражданской продукции?

— Согласно стратегии развития государственной корпорации Ростех, поставлена задача по увеличению доли продукции гражданского назначения до 50% к 2025 году, в соответствии со стратегий кластера "Вооружение", доля гражданской продукции должна превысить 30% к 2025 году.

Передача в структуру корпорации таких активов, как Уралвагонзавод и военный дивизион концерна "Тракторные заводы", а также иных оборонных предприятий — это существенный фактор, который потребует корректировки стратегии. Тем не менее в стратегии предусмотрены различные механизмы достижения целевых показателей выручки от гражданской продукции, и эти показатели не будут изменены.

Необходимо подчеркнуть, что после окончания процедуры получения Ростехом УВЗ и военного дивизиона КТЗ, а также иных предприятий они будут органично интегрированы в структуру корпорации, а целевые показатели как стратегии всей госкорпорации, так и стратегии кластера "Вооружения", будут реализованы.

— Какое влияние оказывают факторы снижения объемов гособоронзаказа и смена госпрограммы вооружений на реализацию стратегии кластера?

- Действительно, объемы гособоронзаказа, государственная программа вооружений и федеральные целевые программы не могут не оказывать существенного влияния на кластер "Вооружение". ГПВ до 2020 года подходит к своему завершению, объемы ГОЗа будут снижаться.

При этом ГПВ до 2025 года еще не утверждена. Кроме того, происходит переход от ФЦП "Развитие ОПК" к государственной программе "Развитие ОПК" до 2025 года. Эти факторы могут оказать влияние на целевые показатели кластера. Таким образом, ключевые финансовые показатели стратегии, в том числе и выручка, могут быть скорректированы.

В случае снижения объемов, для покрытия дефицита нами будет реализован сценарий по агрессивному росту на гражданских рынках. Кроме того, компенсировать дефицит позволит рост объемов ВТС, привлечение инвестиций, а также повышение операционной эффективности.