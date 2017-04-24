Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"

Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" в июне 2015 года ввел институт индустриальных директоров в рамках комплексной программы оптимизации и повышения эффективности системы управления. Должность индустриального директора кластера "Вооружение" занял Сергей Абрамов, перед которым были поставлены задачи по формированию и развитию отраслевых компетенций, повышению капитализации и стоимости активов, а также стратегическому маркетингу и управлению рисками.
В начале апреля Ростех утвердил стратегию кластера "Вооружение", включающую в себя развитие ключевых российских оборонных предприятий. О планах и перспективах кластера "Вооружение" Сергей Абрамов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Андрею Чаплыгину.
— Сергей Борисович, какие задачи в настоящее время стоят перед кластером "Вооружение"?
Для достижения столь амбициозных показателей мы намерены в первую очередь увеличить объемы выручки по ВТС. Вторым ключевым направлением станет развитие гражданского сегмента кластера и увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки. Кроме того, мы занимаемся построением производственной системы мирового уровня и созданием единой базы мощностей кластера — благодаря этому мы внедрим эффективную систему ценообразования.
Важным элементом в росте выручки кластера является оптимизация инвестиционной программы и повышение эффективности инвестиций. Мы планируем привлечение "умного" капитала за счет вхождения частных инвесторов в акционерный капитал холдинговых компаний и организаций прямого управления, а также за счет создания совместных предприятий для развития гражданской продукции и отдельных специальных направлений.
— Как планируется развивать военно-техническое сотрудничество?
Для увеличения выручки от экспорта вооружений мы планируем создание новых образцов под требования заказчика, ввод новых мощностей, переход на контракты полного жизненного цикла, открытие сервисных центров и лицензионных производств.
Кроме того, совместно с Рособоронэкспортом будет реализована системная работа по развитию механизмов поддержки экспорта.
— Какие параметры закладываются относительно роста доли гражданской продукции в структуре выручки кластера?
— Развитие гражданского сегмента кластера и увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки — одно из приоритетных направлений при реализации стратегии кластера.
Среднегодовой темп роста выручки по гражданский продукции практически в два раза превысит общий среднегодовой темп по кластеру и составит 24% в год. Доля гражданской продукции в выручке кластера в настоящий момент составляет менее 15%. На рубеже 2025 года доля гражданской продукции вырастет более чем в два раза. Здесь важно отметить, что пока в стратегии не учитываются активы, передаваемые в кластер, и после завершения их интеграции стратегия может корректироваться.
— На каких рынках гражданской продукции будут сконцентрированы основные усилия?
— В направлении гражданской продукции фокус планируется на рынках, где холдинги и организации кластера обладают развитыми технологическими компетенциями, в том числе на рынках промышленных взрывчатых веществ, оборудования для ТЭК, холодильного оборудования, медоборудования, промышленного инжиниринга, гражданского стрелкового оружия, станочного оборудования, композитов и химии.
Отдельно можно выделить привлекательный гражданский сегмент, по которому у кластера уже есть компетенции и возможности по выходу на мировой рынок — комплексное предложение по гражданским патронам и стрелковому оружию.
Для успешного выполнения целей по гражданской выручке будет реализован ряд мероприятий, в том числе создается отдельная система управления гражданскими активами кластера и разрабатывается механизм привлечения частных инвестиций.
— Планируемые показатели проецируются на холдинги и организации кластера равномерно или для каждого холдинга они разные?
— В рамках стратегии кластера для каждого холдинга разработаны собственные показатели эффективности с учетом зрелости активов и существующей производственной базы. Отличаются и объемы инвестиционных программ, необходимых каждому холдингу для реализации стратегии.
Кроме того, в холдингах кластера существенно отличаются доли производимой гражданской продукции. Так, например, у холдинга "РТ-Химкомпозит" гражданская продукция преобладает и сегодня, а к 2025 году она должна составлять около 80%. Холдинг "Высокоточные комплексы" же при реализации всех заложенных в стратегии целей сможет к 2025 году выйти на долю в 7% гражданской продукции.
— Какие направления военного сегмента являются наиболее приоритетными в рамках стратегии кластера?
— Холдинги и организации кластера "Вооружение" поставляют продукцию во все виды Вооруженных сил РФ и присутствуют в ключевых продуктовых сегментах вооружения, военной и специальной техники.
Рост конкурентоспособности линейки вооружения, военной и специальной техники планируется за счет развития существующих и создания новых образцов. Говоря конкретней, речь идет о модернизации существующих оперативно-тактических ракетных комплексов, зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, бронетанковой и артиллерийской техники, боеприпасов, стрелкового оружия, беспилотников и военных катеров, робототехнических комплексов.
Помимо развития линейки образцов военной и специальной техники, одной из приоритетных целей является развитие направления сервисов. На данный момент выручка от сервисов составляет менее 5%, а у мировых аналогов этот показатель в среднем составляет 25%. К 2025 году планируется увеличение выручки от сервисов до 10% в общем объеме выручки.
При этом необходимо отметить, что сервисы для нас — это более широкое понятие, нежели просто ремонт. Сюда также входят услуги на всем жизненном цикле — ввод в эксплуатацию, ремонт, модернизация, обучение пользователей вооружений, утилизация и так далее.
В этом направлении планируется развитие сети международных сервисных центров по ремонту и техническому обеспечению военной техники с запасом запчастей и расходных материалов. Также рассчитываем на переход на контракты полного жизненного цикла, упрощение процедуры поставки запчастей и проведение работы с Минобороны по формированию долгосрочного плана модернизации и ремонта военной техники.
— Каким образом планируется повышать операционную эффективность холдингов и организаций кластера?
— Для повышения операционной эффективности запланирована комплексная реформа организационного процесса — это позволит достичь высокого уровня маржинальности на уровне мировых лидеров отрасли.
В связи с этим планируется создание единой базы мощностей кластера для снижения волатильности загрузки мощностей и повышения эффективности их использования. Также мы намерены провести оптимизацию путей перемещения товарно-материальных ценностей и организацию рабочих мест по системе 5S. В направлении закупок планируется расширение базы альтернативных поставщиков и укрупнение закупаемых партий. Кроме того, мы собираемся внедрить систему производственного планирования и провести автоматизацию планирования и учета закупочной деятельности. Для повышения качества продукции уже внедряется международная система контроля. Также готовится к внедрению стратегия ремонтов, основанная на критичности оборудования, стоимости запчастей и длительности простоев.
Оптимизация всех процессов будет идти неразрывно с усилиями по изменению системы ценообразования для ухода от метода cost plus.
— Планируется ли привлечение инвестиций в кластер и создание технологических партнерств?
— Для расширения компетенций, выхода на новые рынки и финансирования новых проектов кластера мы планируем привлечение частных инвесторов и формирование СП. Однако, в соответствии со спецификой деятельности кластера, в основном мы планируем привлекать "умный" капитал для развития наших гражданских направлений, а также отдельных специальных направлений.
Мы говорим о рынках, имеющих значительный потенциал роста, в которых у холдингов и организаций кластера имеются значительные компетенции. Это холодильное оборудование, промышленные взрывчатые вещества, дорожно-строительная техника и многое другое.
Объем инвестиций, требуемый для реализации стратегии кластера "Вооружение", до 2025 года составляет около 500 миллиардов рублей. Более 10% от этого объема составят расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, оставшиеся средства будут направлены на поддержание и расширение производства.
Инвестпрограмма на четверть будет профинансирована собственными средствами, оставшуюся часть планируется профинансировать из привлеченных, в том числе заемных, средств.
— Могут ли предприятия кластера решать общие задачи и объединяться вокруг реализации крупных проектов?
— Безусловно. Ряд продуктов и проектов, реализуемых в рамках кластера "Вооружение", предусматривают вовлечение нескольких активов кластера. Например, на данный момент восемь предприятий занимаются производством, разработкой и сертификацией стрелкового оружия и патронов. Это концерн "Калашников", предприятия холдинга "Высокоточные комплексы", ЦНИИТОЧМАШ и другие. Только синхронизация и координация работы предприятий разных холдингов и ОПУ в рамках кластера позволит организовать высококачественное и конкурентное производство и достичь заложенных в стратегии ключевых показателей.
— Как вы считаете, получит ли концерн "Калашников" контракт на поставку автоматов для боевой экипировки "Ратник"?
— Решение о подписании контракта на поставку автоматов "Калашникова" для боевой экипировки "Ратник" принимает министерство обороны по результатам опытно-войсковой эксплуатации. Со своей стороны, и Ростех и концерн "Калашников" готовы подписать данный контракт и обеспечить Вооруженные силы РФ необходимым объемом вооружения. Мы очень ответственно подходим к исполнению гособоронзаказа, и у министерства обороны к "Калашникову" никаких нареканий нет.
— Когда планируется завершить войсковые испытания автоматов АК-12 и АК-15?
— Войсковые испытания АК-12 и АК-15 завершатся во втором квартале 2017 года.
— А как продвигается работа по созданию боевых роботов концерном "Калашников"?
— Работы по созданию боевых роботов концерном "Калашников" ведутся. Направления этих работ определяет министерство обороны. Результаты этой работы мы планируем представить на " Армии-2017".
— Как обстоят дела на предприятиях по производству спецхимии — обеспечены ли они заказами? В 2012 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что стране необходимо до двух с половиной лет, чтобы восстановить производство качественного пороха в РФ. Удалось ли это сделать?
— Производством спецхимии и боеприпасов в контуре госкорпорации занимается концерн "Техмаш", входящий в кластер "Вооружение". Предприятия концерна производят продукцию для нужд министерства обороны и исправно выполняют гособоронзаказ. Кроме того, Техмаш активно расширяет военно-техническое сотрудничество. В настоящее время Техмаш рассматривает вопрос о создании лицензионного производства в Индонезии. Речь идет о производстве боеприпасов для бронетехники, закупленной в РФ, в частности об артиллерийских снарядах калибра 30 миллиметров и 100 миллиметров.
Техмаш имеет успешный опыт организации лицензионного производства своих боеприпасов в зарубежных странах. Так, например, в 2014 году концерном совместно с Рособоронэкспортом подписан контракт на передачу Индии лицензии на производство бронебойных подкалиберных снарядов "Манго".
— В конце 2016 года президент подписал Указ о передаче Уралвагонзавода в состав Ростеха. Давно ведутся разговоры об интеграции в Ростех военного дивизиона концерна "Тракторные заводы". Как планируете интегрировать предприятия в структуру Ростеха и выводить их из кризиса?
Мы ожидаем передачи в наше управление военного дивизиона концерна "Тракторные заводы". ВЭБ получит военный сегмент КТЗ в счет долгов владельцев концерна перед банком за кредиты, по которым они не рассчитались. На сегодняшний день достигнута договоренность, что ВЭБ передаст нам военный сегмент КТЗ в управление, срок которого в настоящее время обсуждается. В перспективе эти заводы могут остаться в структуре Ростеха.
— Какие еще предприятия планируется передать в Ростеху?
— Мы планируем, что в состав кластера войдут казенные предприятия по спецхимии, это около 20 предприятий, а также порядка 50 предприятий АО "Спецремонт". Передаваемые предприятия являются ключевыми в отрасли боеприпасов и спецхимии. В связи с этим, а также с необходимостью решения задач долгосрочного сценарного планирования отрасли, выстраивания кооперации, повышения операционной эффективности, планируется создание информационно-аналитического центра отрасли в кластере. Многие из этих активов являются убыточными, в связи с чем потребуется разработать комплексную программу по развитию и финансовому оздоровлению.
На текущий момент холдинги и организации кластера по-прежнему находятся в стадии формирования и оптимизации, поэтому возможна передача в них новых активов, выделение активов в прямое управление корпорации или передача активов внутри кластера.
— Как повлияет передача новых оборонных активов на реализацию стратегии кластера и стратегии госкорпорации в целом? Будут ли реализованы целевые показатели по увеличению доли гражданской продукции?
— Согласно стратегии развития государственной корпорации Ростех, поставлена задача по увеличению доли продукции гражданского назначения до 50% к 2025 году, в соответствии со стратегий кластера "Вооружение", доля гражданской продукции должна превысить 30% к 2025 году.
Передача в структуру корпорации таких активов, как Уралвагонзавод и военный дивизион концерна "Тракторные заводы", а также иных оборонных предприятий — это существенный фактор, который потребует корректировки стратегии. Тем не менее в стратегии предусмотрены различные механизмы достижения целевых показателей выручки от гражданской продукции, и эти показатели не будут изменены.
Необходимо подчеркнуть, что после окончания процедуры получения Ростехом УВЗ и военного дивизиона КТЗ, а также иных предприятий они будут органично интегрированы в структуру корпорации, а целевые показатели как стратегии всей госкорпорации, так и стратегии кластера "Вооружения", будут реализованы.
— Какое влияние оказывают факторы снижения объемов гособоронзаказа и смена госпрограммы вооружений на реализацию стратегии кластера?
При этом ГПВ до 2025 года еще не утверждена. Кроме того, происходит переход от ФЦП "Развитие ОПК" к государственной программе "Развитие ОПК" до 2025 года. Эти факторы могут оказать влияние на целевые показатели кластера. Таким образом, ключевые финансовые показатели стратегии, в том числе и выручка, могут быть скорректированы.
В случае снижения объемов, для покрытия дефицита нами будет реализован сценарий по агрессивному росту на гражданских рынках. Кроме того, компенсировать дефицит позволит рост объемов ВТС, привлечение инвестиций, а также повышение операционной эффективности.