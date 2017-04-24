Корпорация "Ростех" ожидает роста гражданской выручки кластера "Вооружение"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Выручка кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" от продаж гражданской продукции будет в среднем расти на 24% в год, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера Сергей Абрамов.

Ранее правление госкорпорации "Ростех" утвердило стратегию кластера "Вооружение", в которой ключевым целевым ориентиром назван рост выручки холдингов и организаций кластера со среднегодовым темпом 12,1% в период до 2025 года.

"Развитие гражданского сегмента кластера и увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки – одно из приоритетных направлений при реализации стратегии кластера. Среднегодовой темп роста выручки по гражданской продукции практически в два раза превысит общий среднегодовой темп по кластеру и составит 24% в год", — сказал Абрамов.

Он добавил, что доля гражданской продукции в выручке кластера в настоящий момент составляет менее 15%, но к 2025 году она вырастет более чем в 2 раза.

"В направлении гражданской продукции фокус планируется на рынках, где холдинги и организации кластера обладают развитыми технологическими компетенциями, в том числе на рынках промышленных взрывчатых веществ, оборудования для ТЭК, холодильного оборудования, медоборудования, промышленного инжиниринга, гражданского стрелкового оружия, станочного оборудования, композитов и химии", — подчеркнул собеседник агентства.

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