В Петербурге заложили корабль противоминной обороны нового поколения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ России "Владимир Емельянов" заложили на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости.

"Это действительно знаменательное событие, потому что, заложив четвертый корабль серии, мы развертываем полноценное серийное строительство кораблей такого класса на новокомпозитных материалах", — сказал на церемонии закладки начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

Он отметил, что в настоящее время уже выполняют боевые задачи головной корабль этого проекта "Александр Обухов", в разной стадии постройки находятся еще два корабля этого проекта.

"Владимир Емельянов" — третий корабль серии (четвертый по счету), контракт на строительство которой был подписан с министерством обороны РФ в апреле 2014 года.

Корабль проекта 12700 спроектирован ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Корабль предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

При строительстве этих кораблей реализуются новейшие российские технологии и технические решения. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Головной корабль противоминной обороны этого проекта "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ, два следующих корабля "Георгий Курбатов" и "Иван Антонов" находятся на разных этапах постройки.