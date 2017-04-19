В России создают беспилотную авиационную привязную платформу

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Институт проблем управления имени Трапезникова начал разработку многофункциональной беспилотной привязной высотной платформы с длительной продолжительностью полета, сообщил РИА Новости в среду источник в российском ОПК.
По его словам, фактически длительность полета такого аппарата зависит только от подачи электричества с земли по проводам и износа деталей беспилотника.
Мощность электроэнергии, передаваемой с земли на борт — до 20 киловатт. Аппарат может поднимать полезную нагрузку массой до 30 килограмм на высоту до 300 метров. Наземный компонент системы в мобильном исполнении может включать подвижную электростанцию мощностью 100 киловатт, с жилым модулем на шасси Камаз 43114, или в полевых условиях — дизельную электростанцию мощностью 25-30 киловатт.
Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов рассказал РИА Новости, что в мире имеется опыт создания и применения аналогичных систем, и он показывает, что они имеют своих целевых потребителей.
"Главным образом это Вооруженные силы, где данная система сможет использоваться в системах связи и для обеспечения безопасности военных объектов, а также Пограничная служба, где она может применяться для наблюдения за государственной границей", — сказал Федутинов.