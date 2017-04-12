Новое оружие России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото

Шойгу сообщил о повышении мощи "ядерной триады" России на 60%

© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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12:0812.04.2017
(обновлено: 12:33 12.04.2017)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевая мощь "ядерной триады" России увеличилась, ее оснащенность современными образцами вооружения возросла до 60%, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Танки Армата. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений

"Усилилась боевая мощь "ядерной триады", сейчас она оснащена современными вооружениями на 60%", — сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что 99% пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения находятся в состоянии боеготовности, при этом 96% из них — "в постоянной готовности к немедленному пуску".

Трудовые будни Ракетных войск стратегического назначения
Комплекс Ракетных войск стратегического назначения проходит по Красной площади
© РИА Новости. Сергей Субботин
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Первая ракетная часть – бригада особого назначения резерва Верховного Главного Командования (РВГК) – была сформирована в составе Советских Вооруженных Сил в июле 1946 года.
Ракетные комплексы Ярс заступили на боевое дежурство в Новосибирской области
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Ракетные войска стратегического назначения являются одним из трех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным компонентом ее стратегических ядерных сил.
Запуск баллистической ракеты РС-18 с космодрома Байконур
© РИА Новости. Сергей Казак
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РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов.
Конкурс для женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Зарождение РВСН связано с развитием отечественного и зарубежного ракетного оружия, ракетно-ядерного оружия, с совершенствованием его боевого применения.
Ракетный комплекс Тополь
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Материальной основой создания РВСН являлось развертывание в СССР новой отрасли оборонной промышленности – ракетостроения.
Девушки-курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Девушки-курсанты на занятиях по строевой подготовке во дворе главного корпуса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Подразделения Ракетных войск стратегического назначения на параде 1 мая 1967 года на Красной площади
© РИА Новости. Борис Приходько
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С 1946 по 1959 год создавалось ядерное оружие и первые образцы управляемых баллистических ракет, развертывались соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические задачи на близлежащих театрах военных действий.
Подразделение охраны Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии РВСН
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Сейчас Ракетные войска стратегического назначения включают в себя командование РВСН, три ракетные армии со штабами в городах Владимир, Оренбург и Омск, в которые организационно входят ракетные дивизии.
Музей Ракетных войск стратегического назначения в Балабаново
© РИА Новости. Илья Питалев
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На вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.
Ракетчики
© РИА Новости
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В 1959-1965 годах развертывались и ставились на боевое дежурство ракетные соединения и части межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ракет средней дальности (РСД), способных решать стратегические задачи на любых театрах военных действий.
Ракетные комплексы Тополь-М
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Ракетные комплексы "Тополь-М" во время генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.
Боевой расчет РВСН на дежурстве
© РИА Новости. И. Баскаков
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Непрерывное наращивание количества и качественных характеристик ракетных комплексов, состоявших на вооружении, содействовало установлению ядерного паритета между СССР и США в 1970-х годах.
Музей Ракетных войск стратегического назначения в Балабаново
© РИА Новости. Илья Питалев
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На территории музея Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на базе Учебного центра РВСН в городе Балабаново Калужской области.
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находится около шести тысяч человек.
Подготовка ракеты к старту
© РИА Новости. И. Баскаков
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В 1985-1992 годах были приняты на вооружение ракетные комплексы четвертого поколения железнодорожного базирования (РС-22) и шахтного типа ОС (РС-22А), комплексы с тяжелой ракетой ОС (РС-20В) и мобильной группировкой Комплекс РС-12М ("Тополь").
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Приоритетные направления развития РВСН: поддержание боевой готовности существующей группировки войск, развитие системы боевого управления войсками и оружием, создание научно-технического задела по перспективным образцам вооружения и техники РВСН.
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения.
Эшелонированная система охраны ракетного комплекса Тополь-М
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Важными направлениями развития РВСН являются максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, развертывание необходимыми темпами современных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс".
Конкурс для женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Участницы всероссийского конкурса профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском.
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