Шойгу сообщил о повышении мощи "ядерной триады" России на 60%

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевая мощь "ядерной триады" России увеличилась, ее оснащенность современными образцами вооружения возросла до 60%, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"Усилилась боевая мощь "ядерной триады", сейчас она оснащена современными вооружениями на 60%", — сказал Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что 99% пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения находятся в состоянии боеготовности, при этом 96% из них — "в постоянной готовности к немедленному пуску".