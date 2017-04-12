Минобороны продолжит курс на импортозамещение, заявил Шойгу

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Проект государственной программы вооружения на 2018-2025 годы предусматривает сохранение курса на импортозамещение и развитие отечественной микроэлектроники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду.

"Планируемые мероприятия позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения и военной техники, дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых и нетрадиционных видов оружия. Проектом новой программы также предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике",- заявил Шойгу.

По его словам, цель госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы – обеспечить сбалансированное развитие системы вооружения ВС РФ.

"Намеченные планы будут осуществляться в условиях импортозамещения, развития отечественной электронной компонентной базы, реализации контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизации сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения", — отметил министр.