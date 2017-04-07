В Петербурге 19 апреля заложат первый патрульный корабль ледокольного типа

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа "Иван Папанин" проекта 23350 будет заложен на "Адмиралтейских верфях" для ВМФ России 19 апреля, сообщил в пятницу представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"Девятнадцатого апреля на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге для Военно-Морского Флота России будет заложен первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350. Приказом Главнокомандующего ВМФ Адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено имя "Иван Папанин"", — сказал Дыгало.

Он уточнил, что корабль получил имя в честь выдающегося исследователя Арктики контр-адмирала Ивана Папанина.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 "Иван Папанин" спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Он будет иметь водоизмещение около 9 тысяч тонн и длину корпуса 100 метров. Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне, как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.