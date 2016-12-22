Новое оружие России
Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления. Архивное фото

Минобороны в 2017 году получит новейший комплекс радиоэлектронной борьбы

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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09:4322.12.2016
(обновлено: 12:41 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) разработала новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который составит конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции и Израиля, его серийное производство начнется в 2017 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.

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"В уходящем году коллектив ОПК удостоен наград Минобороны РФ за разработку комплекса РЭБ нового поколения. Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ. Комплекс применяется в тактическом и оперативно-тактическом звеньях и составляет достойную конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран… Начало его серийного выпуска запланировано на 2017 год", — сказал Якунин.

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Он подчеркнул, что название новейшего комплекса "в ближайшее время вряд ли появится в прессе", но уточнил, что система создана с использованием современных достижений в микроэлектронике, процессорной технике и программном обеспечении.

"Комплекс успешно прошел государственные испытания, был высоко оценен на российско-белорусских стратегических военных учениях и подтвердил возможности по обнаружению и классификации объектов", — заявил гендиректор ОПК.

Читайте полный текст интервью с Александром Якуниным >>

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