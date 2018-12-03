Во что превратилась "Большая двадцатка"

Владимир Корнилов
Последние пару лет практически любая встреча международных организаций и объединений завершается рассуждениями об их неэффективности и неминуемой скорой гибели. Так было и во время открытия последней сессии Генассамблеи ООН, так было и в ходе последнего саммита НАТО, таков же итог саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), совсем недавно прошедшего в Папуа — Новой Гвинее. Такие же рассуждения начались и после острых баталий в ходе завершившегося в минувшую субботу аргентинского саммита "Большой двадцатки" (G20).
Торги за финальное коммюнике нынешнего саммита G20 велись не менее мучительно. И хотя в последние минуты перед встречей лидеров государств был достигнут определенный консенсус по итоговому тексту, лица, причастные к переговорам, не были уверены, что компромисс достигнут окончательно. Когда я некоторых из них в кулуарах саммита спрашивал о судьбе документа, они лишь разводили руками: попробуй предскажи очередной кульбит Трампа.
Судя по их рассказам, переговоры по коммюнике свелись к постоянным изъятиям и ограничениям. По мере приближения саммита из проекта этого документа один за другим выпадали пункты по наиболее важным вопросам, а некоторые из них ужимались до совсем уж общих фраз. Итогом стало принятие, пожалуй, самого короткого коммюнике в истории G20. К примеру, в 2016 году последний саммит "эпохи Обамы" родил документ размером более чем в семь тысяч слов, в прошлом году, уже при Трампе, коммюнике "двадцатки" сократилось до 5,4 тысячи, нынешнее же заявление лидеров G20 насчитывает чуть больше трех тысяч слов.
Самый главный показатель изменения тенденций внутри "двадцатки" — это полное исчезновение из финальных документов слова "протекционизм". Это объединение изначально было создано для борьбы с протекционизмом, и до появления Трампа в каждом из заявлений G20 обязательно содержались призывы к решительной борьбе против данного явления в мировой торговле. Но сейчас США легли костьми, чтобы изъять этот термин, как и любое осуждение санкционной политики, на чем настаивала не только Россия. Компромиссом (если это можно назвать компромиссом) стало разовое упоминание Всемирной торговой организации. Если "до Трампа" ВТО упоминалась в итоговых документах десятки раз, с постоянным подчеркиванием важной роли этой структуры в мировой экономике, то теперь лидеры "двадцатки" лишь кратко записали: "Мы поддерживаем необходимую реформу ВТО для улучшения ее функционирования". Вот, собственно, и все.
Именно поэтому после встречи мировых лидеров в Буэнос-Айресе СМИ так же активно заговорили о грядущей гибели G20, как уже годами говорят об отмирании ООН или конце АТЭС. Однако не надо забывать: саммит "двадцатки", распавшись на множество двух- и трехсторонних саммитов, стал площадкой для заключения важных соглашений между отдельными странами. К примеру, Трамп назвал этот саммит "большим успехом" только из-за того, что США, Мексика и Канада подписали новый торговый договор, который, по мнению президента США, "намно-о-ого лучше", чем проклятый им во время выборов-2016 договор NAFTA. Притом что изменения в новой версии NAFTA не кажутся специалистам разительными или как-то снимающими те проблемы, из-за которых Трамп проклинал предыдущую версию экономического союза североамериканских стран.
Great reviews on the USMCA — sooo much better than NAFTA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2018 г.
Само собой, мировые рынки следили за итогом переговоров между лидерами США и Китая гораздо более пристально, чем за торгами вокруг формулировок общего коммюнике саммита. Учитывая, что введение грабительских тарифов на китайские товары, которые Трамп собирался запустить уже с 1 января, привело бы к резкому обрушению мировой торговли (фигурировали расчеты, согласно которым это вызвало бы снижение общемирового ВВП на один-два процента), ставки были очень высоки.
Это особенно отражалось на поведении китайской делегации, члены которой вплоть до торжественного обеда лидеров выглядели крайне напряженными, если не сказать взвинченными. По беседам с ними казалось, что в случае провала переговоров Трампа и Си Цзиньпина мировая война начнется незамедлительно.известия о трехмесячном перемирии между США и Китаем. Одним из бонусов участников саммита была возможность бесплатной и нелимитированной дегустации прекрасных аргентинских вин — так вот, мне показалось, что после этого известия возле автоматов с винами были только китайские участники.
Как бы ни относиться к подобным встречам, они стали площадкой для многих двусторонних договоренностей (к примеру, Россия заключила таковые с Аргентиной, а Владимир Путин достиг важного соглашения с Реджепом Тайипом Эрдоганом по Идлибу). Несмотря на массу скепсиса в отношении будущего G20, вряд ли в ближайшее время кто-то захочет отказаться от использования этой площадки, удобной для всех. Даже для Трампа, чья идеология полностью расходится с изначальной идеологией данного объединения.