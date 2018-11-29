ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Какое будущее строят в Китае коммунисты-миллиардеры

(обновлено: 09:18 29.11.2018)
011230
Дмитрий Косырев
© AFP 2018 / Fred DufourЖенщина с флагом Китая на площади в Пекине. Архивное фотоЖенщина с флагом Китая на площади в Пекине. Архивное фото
© AFP 2018 / Fred Dufour

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Жители Пекина на фоне стены с изображением небоскребов китайской столицы
© AP Photo / Andy Wong
США грозят Китаю участью России
Множество российских СМИ заметили эту новость: китайский миллиардер Джек Ма вступил в Компартию Китая.

Собственно, в публикации People’s Daily, от которой все пошло, речь идет несколько о другом — что он находится в рядах этой партии уже какое-то время, просто об этом внешнему миру не было повода узнать. А вот сейчас нашему герою и еще сотне человек вручили орден за "особые заслуги в продвижении" политики реформ и открытости. И как бы между прочим в газетном сообщении об этом упомянуто, что часть награжденных — в том числе Ма — коммунисты.

Мы, наверное, не будем заниматься рекламой созданной Джеком Ма Alibaba Group, упомянем только, что она присутствует на российском рынке, фигурировала в документах, подписанных на недавнем владивостокском экономическом форуме (ВЭФ), и сам ее глава тоже там был. Скажем только, что перед нами действительно замечательная личность, достойная любой награды.

Исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Основатель Alibabа рассказал, чем займется после ухода из компании
Здесь интереснее другое. Ма Юнь ("Джек" — это для внешнего мира) — один из двух богатейших людей Азии, самый богатый человек в Китае с активами его бизнеса в 44 миллиарда долларов. И возникает вопрос: что это за Компартия такая, если в ней состоят "мистеры миллиарды"? И что за государственная идеология в сегодняшнем Китае?

Перед нами вопрос, задевающий за живое сотни миллионов людей. Речь не о какой-то научной дискуссии на тему типа "сколько демонов поместится на кончике иглы" (хотя и такие на китайско-партийную тему ведутся). Для западной цивилизации, например, очень даже конкретна такая постановка проблемы: это что же, боролись с московским коммунизмом, вроде как победили — и вдруг на роль одной из двух сверхдержав свою страну вывели коммунисты пекинские…

Для наших сторонников коммунистических идей тут другие эмоции. Посмотрите, говорят они: название правящей партии — коммунистическая, она проводит пленумы и съезды, на них с отчетным докладом выступает генеральный секретарь, он же глава государства. Национальный флаг — красный. На улицах висят красные транспаранты с партийными лозунгами. То есть в Китае сохранилось то, что в СССР было разрушено, и Китай в результате стал сверхдержавой. Торжество марксизма в чистом виде.

Фермер на крыше комбайна во время уборки урожая в штате Иллинойс. Архивное фото
© AP Photo / Seth Perlman
Если с другом вышел в путь: Россия и Китай разоряют американских фермеров
Хорошо, давайте вспомним, что в советских школьных учебниках говорилось о марксизме. Это учение о том, что человечество идет к бесклассовому обществу без частной собственности.

Китай, который пару лет назад обогнал США по поголовью миллиардеров (один из которых — Ма Юнь), явно идет в ином направлении, если не в противоположном. А если таковые еще и состоят в правящей партии, то это явно не марксов марксизм. Экономика страны процентов на 40 прямо или косвенно контролируется государством, но постепенно становится все более частной. Это тоже как-то из другой оперы.

Тогда что означает красный цвет правящей партии страны? Ну, это как раз самое простое. Он веками и тысячелетиями означал цвет праздника. В частности, невесты в Китае вступали в брак в красном платье, и только в последнее время вестернизировались. Кстати, и в России Красная площадь была так названа давно — и отнюдь не в связи с марксизмом.

Открытие Информационного центра ВСМ Москва – Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
"Соединить Китай и Европу". Эксперт о концепте высокоскоростного поезда
Но как все же получилось, что страна, 40 лет строившая капитализм (сейчас по поводу этого юбилея в Китае идет многомесячный праздник с дискуссиями и прочими радостями), до сих пор старается выглядеть коммунистической? А произошло это вот как.

Сорок лет назад Китай был зоной тотального несчастья и голода. Все варианты построения того самого, как бы коммунистического, общества были исчерпаны. Путь вперед никто не обозначал, поскольку прецедентов в мировой истории не было. Ну, то есть обозначающие наличествовали — американские эксперты говорили, что надо все сломать и построить заново, методом шока. Но шок страна уже пережила в 60-х — начале 70-х, когда сломано было буквально все, включая само общество.

© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин

Cаммит АСЕАН в Сингапуре. 12 ноября 2018
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Азия решила: санкциям здесь не место
Более же всего пользы принес нараставший в начале второй десятилетки китайских реформ развал СССР. И в Пекине как-то очень хорошо поняли (на нашем примере), что если хочешь иметь нормальную экономику, то нельзя разваливать структуру управления страной, можно ее только осторожно преобразовывать. А раз в центре этой структуры стоит правящая партия, то не надо ее ломать. Пусть остается. Пусть называется как раньше и выглядит как раньше, по крайней мере, внешне.

Есть множество исследователей, хорошо знакомых с каждым хитрым поворотом китайской идеологии, подгонявшей себя под осторожные, но неуклонные преобразования. И эти исследователи хорошо знают, что если указать китайским товарищам, что они делают что-то (или вообще все) не по Марксу, Ленину или Троцкому, то ответ будет: а это наши китайские особенности, соответствующие реальностям страны. Вот и весь разговор.

Ну хорошо, если в стране остались только внешние оболочки прежней идеологии, то как назвать то, что под оболочками скрывается?

А вот тут может очень пригодиться личность коммуниста Джека Ма, который в стране имеет статус национального героя. Причем вовсе не потому, что он несуразно богат — наоборот, вообще никто и никогда не слышал о золотых унитазах или праздниках с блекджеком в связи с Ма Юнем. Он — живой символ чего-то другого, и в редких интервью об этом подробно рассказывает.

Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
Кто покажет путь миру? Индийцы говорят, что Индия
А именно — упорства и трудолюбия, и еще достижений в самой передовой и нужной для страны и мира отрасли, то есть хай-теке. Еще он символ уважения к знаниям и талантам ("Если вы видите, что через несколько лет этот человек может занять ваше место, обязательно берите его на работу").

Что у нас получается за идеология и что за общество? Во-первых, перед нами идеология национального развития, вплоть до высших вершин в мире. Во-вторых, перед нами классическое общество заслуг: там много получает тот, у кого многое получается. Это общество, где ключевая ступенька к успеху — знания и образование, которые вдобавок придают человеку нужные моральные качества. Не забудем также идею общества, пронизанного обязательствами людей друг к другу.

А все вместе — это национальная система ценностей, которая веками вырабатывалась китайской цивилизацией, начиная от Конфуция. Вот он в стране сейчас живее всех живых, а называть ли все это классическим консерватизмом (как его понимают в Европе) или как-то еще — предмет приятнейших философских дискуссий, которые, кстати, по всему миру и идут.

© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкГорода мира. Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Города мира. Пекин
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена