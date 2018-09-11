Джек Ма рассчитывает, что проектов с Россией будет больше

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма заявил, что со временем проектов с Россией "будет все больше и больше".

Ранее во вторник на полях Восточного экономического форума Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ.

"Со временем их (проектов – ред.) будет все больше и больше", — сказал Джек Ма РИА Новости, отвечая на вопрос о других возможных проектах в России.

Ранее также на полях ВЭФ Джек Ма присутствовал на встрече президента России Владимира Путина с 26 представителями зарубежных деловых кругов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.