Крымский мост уронят на украинцев — и это не выдумки

Дмитрий Лекух

Официальные украинские власти порадовали нас очередной сенсацией. В Киеве наконец-то снова нашли технические неисправности, которые неминуемо должны привести к обрушению Крымского моста. Опоры ненавистного инженерного сооружения, как отмечается в сообщении, начали "смещаться и проседать". Это уже подтвердили спутниковые снимки (скачанные, как поговаривают злые языки, из российского "Яндекса"), но к черту эти подробности, ведь нас всех интересует именно суть проблем.

Проведя при помощи анализа данных источников титанический интеллектуальный штурм технологической проблемы, специалисты из Министерства по вопросам "оккупированных территорий" Украины внимательно исследовали изначально нарисованную, как известно всему прогрессивному человечеству, на "Союзмультфильме" инженерную конструкцию. И пришли к неутешительным для Российской Федерации выводам.

Мост скоро упадет.

Дальше мы вынуждены цитировать официальные выводы украинского государственного ведомства.

В общем, так. Отдельные опоры транспортного перехода проседают со скоростью 89 миллиметров в год. А другие отдельные опоры, напротив, поднимаются на 52 миллиметра. Соответственно, арка железнодорожной части моста повышается на 30 миллиметров в год, а автомобильной с чуть большей (32 миллиметра, по мнению украинских аналитиков) скоростью понижается. Колебания "оказывают негативное влияние" на акваторию Черного моря и могут "угрожать жизни и здоровью людей". А зимой "они могут еще усугубиться".

Особенно проблемно отчего-то в районе российского острова Тузла, где киевские чиновники прямо с пролетающего спутника разглядели опасное "смещение грунта".

…Что тут можно сказать. В трезвом виде провести столь глубокий анализ при помощи снимков из интернета, казалось бы, невозможно. Особенно при оценке спутниковых свидетельств вертикальных колебаний конструкции.

Однако следует учесть одну простую вещь. Именно так — на основе данных с форумов, роликов из YouTube и комментариев под публикациями — созданы все крупнейшие разоблачения последнего времени в авторитетном для Киева передовом западном мире.

Включая знаменитое "русское досье на Трампа", оказавшееся, конечно, жуткой халтурой, но сыгравшее свою роль в консолидации всего прогрессивного американского общества против законно избранного президента.

И включая экспертный государственный доклад о том, как Россия душит свободу Франции, собранный из необработанного материала настолько халтурно, что там оказались упоминания несуществующих или давно закрытых структур.

Поэтому то, что нам кажется болезненной зависимостью от лжи, в действительности является передовыми демократическими технологиями по мобилизации и взбадриванию граждан.

…Ну и, кстати, для пытливых. В реальности сооружения такого масштаба, как Крымский мост, по понятным причинам не являются мертвыми монолитами. О чем было множество публикаций в СМИ — с демонстрацией огромного количества тросов и сложных механизмов балансировок, предполагающих как горизонтальные, так и вертикальные колебания с допуском, значительно превышающим приведенные украинским ведомством цифры. И не то чтобы киевским экспертам было невозможно залезть в соответствующие справочники или посмотреть телевизионные репортажи с установкой по очереди обеих мостовых арок. И не то чтобы им некому объяснить, что мост, особенно рассчитанный на экстремальные нагрузки во время сильных землетрясений, — это не наглухо замонтированная "мыльница": он живет своей жизнью, "дышит", его полотно постоянно немного смещается то в одну, то в другую сторону. Как по горизонтали, так и по вертикали. Иначе мост не только при слабых подземных толчках, но и при сильных ветрах неминуемо разорвало бы — с его-то парусностью.

Просто цель заявлений о готовом упасть крымском мосте — совершенно другая. Любой гуру, обещающий скорый конец света, знает, что назначенную дату всегда можно и отодвинуть. Потому что для его паствы все равно лучше жить в ожидании Страшного Суда, который покарает негодяев и заберет ее в сверкающие астралы, чем существовать в унылой реальности.

Поэтому знаки близкого конца можно скармливать такой пастве в любых объемах — более того, их нужно даже повышать, особенно перед выборами.

Так что в Киеве еще неоднократно уронят Крымский мост на головы украинцев.

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