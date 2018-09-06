Во Франции разоблачили "Большую российскую ложь"

Девушка читает доклад, подготовленный Центром анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) при МИДе Франции и Институтом стратегических исследований (IRSEM) при Минобороны Франции

Девушка читает доклад, подготовленный Центром анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) при МИДе Франции и Институтом стратегических исследований (IRSEM) при Минобороны Франции

Виктор Мараховский

Европейская мысль выдала большой манифест о том, как противостоять лжи. Во Франции опубликован доклад, подготовленный совместно двумя госконторами — Центром анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) при МИД и Институтом стратегических исследований (IRSEM) при Минобороны. Он называется "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям".

Полностью текст манифеста доступен тут. Русский перевод некоторых особо ярких выдержек — тут.

Чтобы было понятно, кто, по мнению французских мозговых центров, бросает вызов демократиям, приведем несколько цифр. Террористическая организация ИГ* упоминается в докладе 18 раз. Китай и китайские медиа — 82 раза. А Россия — абсолютный чемпион: более 400 упоминаний.

То есть наша страна для европейской демократии в двадцать раз опаснее группировки, убившей за последние годы несколько сотен французов на их земле. На первый взгляд, это трудно понять, но в принципе объяснение есть.

Оно в следующем. Приятно бороться с враждебным российским влиянием — не только приятно и бюджетно, но и вполне безопасно. Поскольку "русские — это евреи XXI века", применительно к России и ее гражданам не нужно соблюдать никаких рамок политкорректности, не нужно бояться обвинений в дискриминации и ксенофобии и прочей чепухи.

Неслучайно, помимо собственно RT и Sputnik, к "доступным инструментам влияния" Кремля авторы доклада причисляют также российские культурные и общественные центры за рубежом (в том числе "аналитический центр в Нью-Йорке", в реальности закрытый в 2015-м), Православную церковь и, наконец, "русофильские" ресурсы, аккаунты и комьюнити в собственном западном интернете. Иными словами — даже любить русских просто так теперь нельзя. Русофил по определению — также доступный инструмент Путина по подрыву демократии.

А теперь представим себе попытку примерно так же — в качестве "доступных инструментов ИГ*" — перечислять мусульманские культурные центры, мечети и комьюнити. Есть мнение, что такая попытка закончилась бы диким политкорректным гвалтом до небес — и крайне печальными последствиями для авторов.

Поэтому взрывают, режут и расстреливают французов их местные бородачи под влиянием радикальной исламистской пропаганды, а подрывает демократию Россия.

© AP Photo Сотрудники полиции возле здания Лувра в Париже, где неизвестный напал на военнослужащего, Франция. 3 февраля 2017 © AP Photo Сотрудники полиции возле здания Лувра в Париже, где неизвестный напал на военнослужащего, Франция. 3 февраля 2017

И поэтому понятно, почему главная задача, штурмуемая докладом, — "как убедить аудиторию, что Россия действительно опасна". Как убедить, что международные медиаресурсы, финансируемые Россией, занимаются не тем же, чем аналогичные ресурсы стран западных, а чем-то неизмеримо худшим. Что российские СМИ, в отличие от западных, несущих правду и дружбу, — несут ложь и вражду.

И эксперты стараются. Вот, например, пишут они. Когда Мадрид давил каталонских сепаратистов — "российские СМИ писали о сепаратистах с симпатией". Когда Великобритания готовилась к референдуму — российские СМИ "симпатизировали" сторонникам Брекзита. А когда шла предвыборная кампания во Франции — российские СМИ заявили, что Макрон пользуется поддержкой "богатого гей-лобби" (в это трудно поверить, но создатели манифеста о борьбе с ложью опять врут. В действительности агентство Sputnik всего лишь опубликовало прямую цитату из депутата Национального собрания Франции Николя Дюика. Впрочем, вранье о "российской клевете на ориентацию Макрона" уже так много раз повторялось, что может считаться официальной французской правдой).

Но авторы признают, что, несмотря на все усилия западных демократий, многие их граждане до сих пор не понимают, чем российские медиа хуже западных. Что ж, придется пояснить. Да, наши западные информационные гиганты тоже занимаются пропагандой. Да, они отражают события через призму интересов своих стран, привлекают экспертов и знаменитостей и продвигают определенную политику.

Но русские-то делают не просто пропаганду — они Манипулируют Информацией. То есть отражают события через призму интересов своей страны, привлекают экспертов и знаменитостей и продвигают определенную политику.

А если кто-то по-прежнему не видит разницы, то вот главное различие: западные СМИ честные, а российские нет. BBC, AFP и даже Al Jazeera "соблюдают стандарты журналистики, не фальсифицируют факты и интервью", а RT и Sputnik не соблюдают и фальсифицируют.

…На этом месте мы просто обязаны вспомнить некоторые примеры высоких стандартов демократических СМИ. Вот они не выдумывают факты , вот они не фальсифицируют интервью , а вот дают слово всем сторонам , как заповедано Стандартами Журналистики.

Впрочем, упрекать западных партнеров в лицемерии едва ли продуктивно — их не проймешь упреками, они профессионалы.

Интереснее другое. А конкретно — вот что.

В финальной части своего манифеста специалисты советуют, как эффективнее противостоять Российской Лжи.

© CAPS, IRSEM Доклад, подготовленный Центром анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) при МИД Франции и Институтом стратегических исследований (IRSEM) при Минобороны Франции © CAPS, IRSEM Доклад, подготовленный Центром анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) при МИД Франции и Институтом стратегических исследований (IRSEM) при Минобороны Франции

Что касается собственно RT и Sputnik, то надо "изолировать иностранные органы пропаганды: не давать им аккредитации, не пускать на пресс-конференции" (это во Франции уже делается).

Но следует делать еще кое-что: "активнее наказывать медийные платформы" и "ужесточать законы, регламентирующие наказания за травлю в сети".

А теперь вспомним, что в предполагаемые агенты кремлевского Путина мыслители МИД и Минобороны Франции заранее записали широчайший круг организаций и просто людей — включая "русофилов".

Легко понять, что главной мишенью предлагаемых репрессий станут вовсе не российские СМИ или граждане.

Главной мишенью будут собственные граждане демократических стран, в частности Франции. Носители неправильных взглядов станут "русофилами". Сетевые акции, которые они проводят, — "травлей". А платформы, позволяющие гражданам делиться друг с другом неправильными трактовками действительности, будут караться за поддержку "постправды".

То есть, проще говоря, Подрывное Влияние России предлагается использовать тупо как повод — для того, чтобы еще немного придушить информационную волю у себя.

…Что ж. В эпоху постправды репрессии и должны продвигаться как "меры по защите демократии".

*Террористическая организация, запрещенная в России.