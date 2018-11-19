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Американские СМИ раскопали инструкции КГБ для Трампа

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Иван Данилов
© Анимационная студия "Анимаккорд"Кадр из мультфильма Маша и МедведьКадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия "Анимаккорд"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Символ "качественных американских СМИ", влиятельнейшая "Нью Йорк Таймс" опубликовала трехсерийный фильм, в котором раскрыта страшная правда.

Солдаты армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Олисько
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Politico заявило, что "российская пропаганда" разрушает армию США

Кратко: КГБ, несмотря на то что уже много лет как не существует, успешно подрывает государственность Штатов. Более того: журналисты "Нью Йорк Таймс" утверждают, что вмешательство России в выборы президента было настолько эффективным, что "американцы используют российские инструкции для борьбы друг с другом и даже не подозревают об этом". А сами выборы 2016 года, после которых к власти пришел Дональд Трамп, не что иное, как "кульминация кампании по разрыву Запада на части, которую Москва ведет на протяжении десятилетий".

Американским зрителям предлагается поверить, что все плохое, что происходит в их обществе и политической системе, — исключительно следствие кампании по дезинформации, которую начал КГБ в 80-х годах прошлого века и которая сейчас вышла на международный уровень.

Ехали медведи на велосипеде: как Хранитель леса стал символом России
Ехали медведи на велосипеде: как Хранитель леса стал символом России

Для действий КГБ, буквально с того света душащего Вашингтон и мировую демократию, эксперты "Нью Йорк Таймс" придумали устрашающее название — "Операция Инфекция" и призывают читателей и политиков бороться с российским влиянием в американском обществе. Утверждается, что единственный способ победить "методичку КГБ" заключается в том, чтобы американские политики перестали пользоваться этой самой инфекционной методичкой. В качестве иллюстраций этого приводятся скандалы, которые раскручивали сторонники Дональда Трампа, да и сам Трамп, как победитель выборов, в которые вмешалась Россия, фактически объявляется главным бенефициаром действий и методов КГБ. В методах информационной работы сторонников Трампа журналисты видят "советскую методику".

Доказательная база фильма заслуживает отдельного упоминания. Главный "свидетель обвинения" — Ладислав Биттман, который представлен аудитории как знаток методов информационного воздействия, используемого КГБ против "западных демократий" и особенно США. Проблема в том, что мистер Биттман ни одного дня не работал в Комитете госбезопасности — он сотрудник чехословацких спецслужб, а после известных событий 1968 года сбежал на Запад. Откуда у чехословацкого перебежчика детальные данные о методах информационных операций КГБ в США 1980-х годов?

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Комитета государственной безопасности СССР
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Комитета государственной безопасности СССР

Журналисты "Нью Йорк Таймс" этого вопроса не задают, и, вероятно, рассчитывают на то, что читателей и зрителей он тоже не заинтересует. Задача доказательства того, что современный американский политический дискурс фактически написан в информационных лабораториях КГБ, решается следующим образом: журналисты сформулировали "семь заповедей дезинформации КГБ" — и наложили эти "заповеди" на информационные кампании, которые ведут сторонники Трампа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Перед встречей с Путиным у Трампа нашли "деньги КГБ"

"Заповеди КГБ" описывают схему, которая знакома любому пропагандисту, независимо от страны происхождения и получения образования. Ложь должна быть большой, ложь должна использовать уже существующий разлом в обществе, ложь должна содержать зерно правды, ложь нужно продвигать через источники, не связанные с заказчиком лжи. Для продвижения лжи нужно использовать "полезных идиотов", а потом нужно все отрицать и обязательно "играть в долгую" с прицелом на десятилетия вперед. Нетрудно заметить, что обвинения в адрес КГБ и российского заговора с целью подрыва американской демократии поразительно напоминают по тематике и стилистике другие теории заговора, которые были частью официальной идеологии одной европейской страны в 30-х и начале 40-х годов прошлого века. Такими темпами можно ожидать, что вскоре в США появятся расследования о том, что русские занимаются подрывом Запада вот уже много веков, а первый учебник по "антианглосаксонской пропаганде" написал еще один из Рюриковичей на бересте.

Кадр из мультсериала Маша и Медведь
Одну из серий "Маша и Медведь" посмотрели более трех миллиардов раз

Такой прогноз может показаться смешным и невероятным, но ровно до осознания того, что британские журналисты и эксперты по борьбе с российской пропагандой уже нашли зашифрованную пропагандистскую кампанию в мультсериале "Маша и медведь", который пользуется большой популярностью у британских детей и родителей. Лондонская "Таймс" цитирует эксперта по борьбе с тлетворным российским влиянием профессора Букингемского университета Энтони Глиса: "У Маши напористый, неприятный характер, при этом она решительна. Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински". Чтобы раскрыть всю глубину страшной российской пропаганды, опосредованно цитируется мнение некоего эстонского специалиста — он утверждает, что медведь из мультфильма якобы должен "изменить образ России в сознании детей".

© Анимационная студия «Анимаккорд»Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
© Анимационная студия «Анимаккорд»
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"

Российская пропаганда, слепленная по лекалам КГБ "полезными идиотами", теперь видится нашим западным оппонентам буквально везде, начиная от конспирологических теорий, связанных с появлением СПИДа и "педофильскими скандалами" в Демократической партии США, и заканчивая статьями, критикующими Джорджа Сороса или Хиллари Клинтон.

Акция протеста против Дня Колумба в Гранд-парке в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Mark Ralston
"Оружие возмездия": в Америке бушует вирус советского периода

Но еще смешнее (или страшнее), те решения, которые эксперты предлагают для защиты от этой вездесущей пропаганды. Дело в том, что аналитики "Нью Йорк Таймс", так же как и влиятельнейшего американского аналитического центра RAND Corporation, предлагают США учиться у американских колоний, то есть на полном серьезе перенимать передовой опыт "стран Балтии и Украины", которые (по их версии) якобы достигли просто небывалых успехов в борьбе с российской пропагандой.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко рассказал о борьбе Украины с "советско-российской идеологией"

Когда в фильме "Операция Инфекция" закадровый голос эксперта рассказывает о том, что телезрителям одной из балтийских стран приходится в прайм-тайм смотреть не развлекательные передачи и реалити-шоу, а программу, которая "разоблачает российскую пропаганду", и что на Украине есть специальные проекты, посвященные "анализу российских фейков", то он буквально захлебывается от восторга.

Есть все-таки на свете высшая справедливость: американские аналитики, которые поработали в Прибалтике и на Украине, сейчас добрались до родных США и в рамках внутриамериканской политической борьбы применяют свои навыки и схемы против сограждан, лишая их прав и свобод под крики о необходимости борьбы с Россией.

Как вы относитесь к сносу памятников неоднозначным историческим личностям?
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    Если памятник оскорбляет чувства многих людей, его стоит снести

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Памятники Колумбу уже сносят с тем же задором, с которым уничтожают памятники Ленину, а процесс "ликвидации белого, патриархального, колониального наследия" в американской культуре и политике поразительно напоминает "дерусификацию" и "декоммунизацию".

Предложения о поражении в гражданских правах "белых бэби-бумеров и республиканцев-расистов" и "белых женщин, которые голосуют за мизогина Трампа" пока еще крайне маргинальны, но социальное и медийное давление на них уже оказывается.

В одной старой книге, влияние которой на культуру и политику США сейчас пытаются стереть как память о "белом колониализме", есть предупреждение: "взявшие меч, мечом погибнут".

Акция против сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
© AP Photo / Damian Dovarganes
Забудьте о демократии. Запад хочет управлять миром через феминизм

Применение американских технологий борьбы с инакомыслием, которые создавались для стран третьего мира, приведет в США к тем же результатам: усилению внутренних конфликтов, деградации общественного дискурса, лишению значительной части населения гражданских прав и рано или поздно к гражданской войне. В этом контексте очень хочется пожелать экспертам "Нью Йорк Таймс" и RAND Corporation творческих успехов. Будет только справедливо, если ускоренная "украинизация" добьет американскую империю. А то, что в последующих проблемах в любом случае обвинят КГБ, мы как-нибудь переживем.

 

 

 

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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
region746
Даже если все так и есть, как написано в этой статье, что в этом плохого. Вспомните свои Богемские рощи, план Даласса, НАТО, голос Америки и радио Свобода, всякие институты Сороса, Рокфеллера, Карнеги и и.д, как подкупали и развращали Шеварднадзе, Яковлева, Горби и др. Ведь как аукнется, так и откликнется.
08:26
19.11.2018
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kleverI
Скоро появятся "Протоколы советских мудрецов" и "План Берии", а там глядишь опустится Железобетонная стена и весь американский народ в едином порыве на Hyperloop'е поедут в светлое либеральное будущее.
08:15
19.11.2018
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