ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Американская правда сгнила. Эксперты обвиняют Россию

04670
Иван Данилов
© AFP 2018 / Jewel SamadЖенщина проходит мимо пожарной части в центре Нью-ЙоркаЖенщина проходит мимо пожарной части в центре Нью-Йорка
© AFP 2018 / Jewel Samad

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

В США на днях состоялся специальный форум, посвященный необходимости защитить американскую национальную безопасность от внешних угроз, причем в качестве основной угрозы (как вы уже, наверное, догадались) обсуждалась Россия и ее тлетворное воздействие на западные политические системы в целом, а также на американские выборы и инфополе в частности.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Более половины американцев не исключают иностранного вмешательства в выборы
"Форум национальной безопасности им. Роберты Вольстеттер" (Roberta Wohlstetter Forum on National Security) был организован "мозговым центром" Rand Corporation — очень известной аналитической структурой, в свое время сыгравшей важную роль в выработке схем и подходов, которые США использовали для победы в холодной войне. Хотя Rand Corporation и является частной некоммерческой организацией, у нее есть очень серьезные интеллектуальные, организационные и материальные ресурсы, которые исторически обеспечивались и обеспечиваются многочисленными спонсорами, в том числе армией США, Министерством внутренней безопасности США, Министерством обороны США, секретными службами США, а также филантропическими организациями вроде фонда семьи Рокфеллеров.

По обсуждениям экспертов этого "мозгового танка" можно составить представление о том, как экспертное сообщество США смотрит на Россию и какие направления работы против нас они считают наиболее перспективными. Иногда очень полезно посмотреть на себя глазами самых яростных и последовательных врагов. "Форум национальной безопасности им. Роберты Вольстеттер" был закрыт для широкой публики, но из материалов спикеров, которые находятся в общем доступе, и из трансляции, которую вела пресс-служба RAND Corporation, можно сделать достаточно интересные выводы.

Показательно, что обсуждения на форуме вращались вокруг нескольких "стержневых" тем: война в киберпространстве, война в условиях применения новых технологий, в том числе в контексте "высокотехнологичных" повстанческих движений, война в информационном пространстве, а в качестве финальной (и очень грустной для американских экспертов) темы была выбрана роль США в современном мире.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Власти США не зафиксировали кибератак перед выборами в конгресс
Оставив обсуждение войны в физическом и онлайн-пространствах профильным специалистам, стоит сконцентрироваться на том, как наши оппоненты видят ситуацию в информационной войне. И тут нужно признать, что они далеко продвинулись в описании тех проблем, которые им создают Россия и другие "враждебные акторы". Чтобы объяснить, и прежде всего самим себе, тот кризис (не)доверия к мейнстримным политикам, СМИ и лидерам мнений, бушующий сейчас на Западе и ломающий все привычные правила игры, была разработана специальная теория, краеугольным камнем которой стало понятие "гниение правды".

Феномен "гниения правды" представляется экспертам RAND Corporation до такой степени важным, что они его вынесли в специальный хештег #TruthDecay для продвижения результатов форума в твиттере. "Гниение правды" заключается в том, что враги США (чаще всего в этом контексте упоминается, как вы догадываетесь, Россия) используют когнитивные уязвимости американской аудитории для создания условий, в которых правда никого не интересует, частное мнение легко воспринимается как факт, теряется доверие к признанным и устоявшимся авторитетам. И в конце концов в информационном поле происходит "замещение" настоящей реальности на некую смесь вброшенных и навязанных аудитории мнений. Участники обсуждения сетовали на то, что "инструменты Кремля" бывают поразительно разнообразными и среди них фигурируют как государственные структуры, так и простые американцы, которые, сознательно или нет, занимаются распространением "московской пропаганды".

Чтобы понять глубину отчаянья, царящего в респектабельном американском аналитическом центре, достаточно обратить внимание на следующий факт: в качестве примера хоть сколь-нибудь успешной борьбы с тлетворным влиянием российской пропаганды приводится опыт Эстонии, которая разработала схему "прививок" против российских информационных вбросов. Если ноу-хау эстонской пропаганды — лучшее, что может предложить американское экспертное сообщество, то приходится лишь констатировать определенную деградацию американской школы информационной войны. Двадцатилетнее отсутствие квалифицированных оппонентов сыграло с вашингтонскими кудесниками пропаганды и дезинформации очень злую шутку.

Кстати, по оценке экспертов RAND, США "потребуются десятилетия", чтобы избавиться от последствий "гниения правды". Это здравая, хотя, вероятно, и слишком оптимистичная оценка. Если судить по воздействию на наших сограждан той мифологии, которую им влили в мозг во время перестройки, то последствия у некоторых из них не прошли до сих пор.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Волнует ли Россия избирателей в США: о чем говорят в Америке перед выборами
Есть известная теория о том, что иногда метафоры или шутки вскрывают глубокие истины, которые зачастую находятся за рамками восприятия их авторов. Вот и в случае с "гниющей правдой" авторы метафоры-хештега копнули глубже, чем бы им хотелось. Ибо дело не в том, что у российской пропаганды какие-то невероятные успехи (хотя они, бесспорно, есть), а в том, что эксперты RAND ощущают утрату монополии на истину. То, что когда-то казалось не просто правдой, а истиной в последней инстанции, вдруг начало гнить и разлагаться прямо у них на глазах, причем "единственная мейнстримная истина" оказывается уязвимой перед шутками, мемами, постингами в фейсбуке и роликами RT.

Дело тут не в агентах Кремля, а в том, что американская аудитория больше не признает за собственными политиками и медиа права определять, что является правдой, а что — нет. Каждый, кто изучал деградацию и развал СССР, прекрасно знает, что одним из ключевых факторов этой катастрофы было тотальное недоверие, которое граждане испытывали к власти. Сейчас американцы начинают осознавать, что они столкнулись с первыми ростками аналогичной проблемы, а дальше будет хуже.

В некотором смысле ситуация США сложнее, чем у позднего СССР. Потому что для политической элиты Штатов жизненно важно сохранить не только доверие собственных граждан, но и американскую мировую гегемонию, без которой экономика страны, по слухам, может случайно посыпаться. Обсуждая роль Вашингтона в современном мире, директор направления международной безопасности RAND Corporation Кристина Вормут подчеркивает: "Мы должны ревитализировать послевоенный мировой порядок. Мы находимся в той точке истории, где больше невозможно навязывать американскую волю и придерживаться существующей системы". Она и ее коллеги призывают больше не считать ведущую роль США в мире чем-то самим собой разумеющимся и прекратить использование армии США в качестве главного инструмента внешней политики. Более того: подчеркивается необходимость "миссионерства" в пользу США в других странах.

Стопка журналов
© Fotolia / Federico Rostagno
Политолог объяснил, почему на Западе падает доверие к "четвертой власти"
Пункт о необходимости "миссионерства" самый интересный. Очень вероятно, что уже в ближайшее время наши заокеанские оппоненты захотят сделать так, чтобы в очередной раз политическая катастрофа накрыла нас раньше, чем их (как уже произошло в конце прошлого века). В наши соцсети, блоги и СМИ потянутся вереницы "миссионеров" — причем не только "миссионеров всего американского", но и тех, кто с едва уловимым "эстонским" акцентом будут настраивать россиян против государства, против армии, против правоохранительных органов и вообще намекать на то, что разнести страну в клочья — это лучший рецепт достижения счастья и обеспечения личностной самореализации. И вот от того, насколько наше общество готово этим "миссионерам" поверить, во многом и зависит будущее страны.

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена