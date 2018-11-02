Американская правда сгнила. Эксперты обвиняют Россию

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
В США на днях состоялся специальный форум, посвященный необходимости защитить американскую национальную безопасность от внешних угроз, причем в качестве основной угрозы (как вы уже, наверное, догадались) обсуждалась Россия и ее тлетворное воздействие на западные политические системы в целом, а также на американские выборы и инфополе в частности.
По обсуждениям экспертов этого "мозгового танка" можно составить представление о том, как экспертное сообщество США смотрит на Россию и какие направления работы против нас они считают наиболее перспективными. Иногда очень полезно посмотреть на себя глазами самых яростных и последовательных врагов. "Форум национальной безопасности им. Роберты Вольстеттер" был закрыт для широкой публики, но из материалов спикеров, которые находятся в общем доступе, и из трансляции, которую вела пресс-служба RAND Corporation, можно сделать достаточно интересные выводы.
Показательно, что обсуждения на форуме вращались вокруг нескольких "стержневых" тем: война в киберпространстве, война в условиях применения новых технологий, в том числе в контексте "высокотехнологичных" повстанческих движений, война в информационном пространстве, а в качестве финальной (и очень грустной для американских экспертов) темы была выбрана роль США в современном мире.
Феномен "гниения правды" представляется экспертам RAND Corporation до такой степени важным, что они его вынесли в специальный хештег #TruthDecay для продвижения результатов форума в твиттере. "Гниение правды" заключается в том, что враги США (чаще всего в этом контексте упоминается, как вы догадываетесь, Россия) используют когнитивные уязвимости американской аудитории для создания условий, в которых правда никого не интересует, частное мнение легко воспринимается как факт, теряется доверие к признанным и устоявшимся авторитетам. И в конце концов в информационном поле происходит "замещение" настоящей реальности на некую смесь вброшенных и навязанных аудитории мнений. Участники обсуждения сетовали на то, что "инструменты Кремля" бывают поразительно разнообразными и среди них фигурируют как государственные структуры, так и простые американцы, которые, сознательно или нет, занимаются распространением "московской пропаганды".
Чтобы понять глубину отчаянья, царящего в респектабельном американском аналитическом центре, достаточно обратить внимание на следующий факт: в качестве примера хоть сколь-нибудь успешной борьбы с тлетворным влиянием российской пропаганды приводится опыт Эстонии, которая разработала схему "прививок" против российских информационных вбросов. Если ноу-хау эстонской пропаганды — лучшее, что может предложить американское экспертное сообщество, то приходится лишь констатировать определенную деградацию американской школы информационной войны. Двадцатилетнее отсутствие квалифицированных оппонентов сыграло с вашингтонскими кудесниками пропаганды и дезинформации очень злую шутку.
Кстати, по оценке экспертов RAND, США "потребуются десятилетия", чтобы избавиться от последствий "гниения правды". Это здравая, хотя, вероятно, и слишком оптимистичная оценка. Если судить по воздействию на наших сограждан той мифологии, которую им влили в мозг во время перестройки, то последствия у некоторых из них не прошли до сих пор.
Дело тут не в агентах Кремля, а в том, что американская аудитория больше не признает за собственными политиками и медиа права определять, что является правдой, а что — нет. Каждый, кто изучал деградацию и развал СССР, прекрасно знает, что одним из ключевых факторов этой катастрофы было тотальное недоверие, которое граждане испытывали к власти. Сейчас американцы начинают осознавать, что они столкнулись с первыми ростками аналогичной проблемы, а дальше будет хуже.
В некотором смысле ситуация США сложнее, чем у позднего СССР. Потому что для политической элиты Штатов жизненно важно сохранить не только доверие собственных граждан, но и американскую мировую гегемонию, без которой экономика страны, по слухам, может случайно посыпаться. Обсуждая роль Вашингтона в современном мире, директор направления международной безопасности RAND Corporation Кристина Вормут подчеркивает: "Мы должны ревитализировать послевоенный мировой порядок. Мы находимся в той точке истории, где больше невозможно навязывать американскую волю и придерживаться существующей системы". Она и ее коллеги призывают больше не считать ведущую роль США в мире чем-то самим собой разумеющимся и прекратить использование армии США в качестве главного инструмента внешней политики. Более того: подчеркивается необходимость "миссионерства" в пользу США в других странах.