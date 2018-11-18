Азия решила: санкциям здесь не место

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Лидеры ключевых мировых держав (за исключением главных европейцев) собрались на этой неделе в Сингапуре, а затем большая их часть продолжила разговор в соседней столице — Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея). Каков результат? Что из этой цепочки встреч следует для понимания того, куда идет мир?
Вывод простой — несколько регионов Азии (Восточная, Юго-Восточная, Южная) не желают разбегаться по разным экономическим и политическим блокам с собственной идеологией, дисциплиной и прочим. Ни "западного" блока во главе с США им не надо, ни "восточного" — во главе с Китаем. Они хотят сохранять свободу торговли и свободу рук во всех смыслах, и проигрывает любой, кто заявляет там "если вы не с нами, то против нас". Санкции и прочие ограничения в этой части света непопулярны. Если физически возможно их игнорировать — будут игнорировать. Если придется делать выбор (между США и КНР) — они воспримут это как катастрофу.
Заметим, что вывод этот не сильно новый: коллективная Азия уже много лет занимает именно такую позицию. Вспомним хотя бы, что сказали там в ответ на попытки прежней администрации США в 2014 году задавить Россию "крымскими" санкциями. Сейчас та же Азия просто подтвердила свою стандартную политику, в том числе перед лицом очередных попыток США "изолировать" уже Китай, плюс по-прежнему Россию, Иран и так далее.
Российский сюжет в этом марафоне проходил в чисто деловом ключе. Но в этом сюжете фигурируют цифры. Цифры, которые сделали Владимира Путина (а он впервые представляет Россию на саммитах АСЕАН) особым гостем.
А именно, "в 2017 году товарооборот России и с АСЕАН увеличился на 35 процентов. Объем взаимных накопленных инвестиций превышает 25 миллиардов долларов". Это — из выступления Путина на саммите Россия — АСЕАН (одном из мероприятий сингапурского марафона).
Кстати, источники говорят, что Москва раз за разом намеренно отказывалась поднимать уровень своего представительства на мероприятиях АСЕАН до президентского, пока от сотрудничества не будет ярких результатов. И вот, как видим, результаты есть и уровень тоже поднялся.
На встречах с азиатскими лидерами российский президент и члены нашей делегации приводили и другие цифры. За тот же 2017 год объем товарооборота России и Сингапура вырос сразу на 94 процента, до 4,4 миллиарда долларов. С Таиландом — на 50 процентов, притом что число наших туристов там увеличилось на 26 процентов.
Что происходит: а это результат упомянутого первого раунда санкций и прочих акций по "изоляции" России, от 2014 года. И не забудем случившееся тогда же снижение курса рубля, он тут тоже поучаствовал (снизив число туристов в Азию, и так далее). Сначала наши азиатские партнеры испытали такой же шок, как и мы. Бизнес пошел вниз. Но затем постепенно определилась принципиальная позиция Азии в целом: санкции здесь не работают. И кривые пошли вверх, перекрыв прежние рекорды, а потом рванули еще выше (например, с Вьетнамом, и не только). И это лишь начало процесса, общая картина — невиданный рывок в отношениях России фактически с регионом в целом.
Особенность происходившего на АСЕАН и АТЭС в том, что теперь пришла очередь Китая противостоять если не санкциям, то торговой войне США, в общем — "изоляции". И вот это для Азии куда важнее, потому что от процветания Китая зависят там все.
И это было бы прекрасной перспективой, если бы до того США не сотрясли всю Азию попытками ограничить китайский импорт и в целом сдержать рост влияния Пекина. Так что на данный момент Америка оказалась главной проблемой для всех собиравшихся в Сингапуре и Порт-Морсби, возмутителем спокойствия и нарушителем всех тех правил свободы торговли и политического выбора, которые отстаивает Азия. Во всех принятых на этих встречах документах такая мысль проводится вежливо, но отчетливо.
Что не означает, что у Китая нет своих, уже не имеющих отношения к США проблем с соседями. Но в любом случае все происходящее оказалось выгодно для России, которая засчитала от участия в азиатском торгово-дипломатическом марафоне чистый выигрыш.