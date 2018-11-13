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Что стоит за появлением Путина в центре Лондона

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Владимир Корнилов
© AFP 2018 / Justin Tallis Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. Архивное фотоУчастник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis 

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Евросоюз отклонил ключевое предложение Мэй по Brexit, сообщают СМИ
В конце минувшей недели британцы живо обсуждали неожиданное появление Владимира Путина в центре Лондона. Нет, вы ничего не пропустили, сам президент России Британию не посещал. Однако на улицах английской столицы в различных местах появились постеры с изображением подмигивающего Путина. На одном из них было написано "Brexit means Bяexit" (использование буквы Я вместо R служит в англоязычных странах указанием на "российскость" обозначенного явления). На другом — "Давайте отметим красно-бело-синий Брекзит". А на третьем бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон изображен с российскими флагами в руках. И подпись: "Thank you, Boяis".

Постеры провисели на улицах Лондона недолго. Оказалось, что размещены они были незаконно, а компания, владеющая рекламными щитами, ничего не знала о них. Все это чудачество было подписано словами "Proud Bear" ("Гордый медведь"). На сайте, адрес которого значился на постерах, объяснялось, что под этим названием скрывается "коллектив российских агентов ГРУ, прошедших переподготовку в области цифровых технологий". "Годами мы помогаем народу Англии освободиться от Европейского союза", — гордо провозглашают "медведи". Этот же сайт начал сбор средств на размещение соответствующей рекламы на самом большом телевизионном билборде Европы, который находится на лондонской станции "Ватерлоо". Там, по идее, должно быть написано: "Давайте закрасим Англию в красно-бело-синие цвета!". Правда, средства поступают как-то вяло — по состоянию на начало недели "медведи" собрали чуть больше двух тысяч фунтов из необходимых 55 тысяч.

Имперский юношеский оркестр (Брентвуд, Великобритания) выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия не виновата. Тот случай, когда Brexit важнее антироссийских фобий
Британские газеты откликнулись на это событие снисходительно, как на невинную шалость. Их даже не смутил тот факт, что журналист Press Association, попытавшийся связаться с пранкерами из "Гордого медведя", выяснил, что те пользуются украинским телефонным номером. Бури возмущенных заявлений с требованием расследовать иностранное вмешательство во внутриполитический процесс Британии не последовало. Никто не создал специальных следственных групп в парламенте. Это ведь правильные "медведи" вмешиваются.

Все это происходит на фоне усиливающейся кампании за проведение повторного референдума по Brexit и сопутствующей истерии по поводу того самого "российского вмешательства" в референдум 2016 года, которое уже, казалось бы, расследовали со всех возможных и невозможных сторон. Напомним: результатом этого тщательного разбирательства стал вывод о том, что некие "российские тролли" потратили на Brexit бешеную сумму: меньше одного доллара, а если быть точным — 73 британских пенса.

© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasВид на деловой квартал Лондона Сити
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Вид на деловой квартал Лондона Сити

Плакат с портретом президента РФ Владимира Путина и призывом отмечать Bяexit в Лондоне
© AFP 2018 / Daniel Sorabji
На улицах Лондона появились билборды с Путиным
Но противники выхода из Евросоюза категорически отказываются признать очевидный факт: миллионы британцев проголосовали за это осознанно, безо всякого иностранного вмешательства. А точнее — вопреки ему, учитывая то, что в кампанию, предшествующую референдуму 2016 года, вмешивались чуть ли не все иностранные лидеры, включая президента США Барака Обаму. Но все они призывали голосовать против, так что опять-таки это было "правильное вмешательство".

На минувшей неделе дровишек в кампанию за повторный референдум подкинул фонд OpenDemocracy, содержащийся на деньги миллиардера Джорджа Сороса. Этот фонд ведет открытую борьбу против одного из главных спонсоров выхода из Евросоюза, миллионера Аррона Бэнкса, пытаясь доказать связь того с Россией. Пока что, сколько ни проводилось расследований (Бэнкс даже перед парламентским комитетом на эту тему выступал), главным "доказательством" этой связи остается лишь тот факт, что спонсор уже много лет женат на русской женщине.

Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
На первый-второй. В Британии "обнаружили" 75 тысяч "русских шпионов"
Теперь OpenDemocracy утверждает, что страховая компания, принадлежащая Бэнксу, затратила определенные ресурсы (в первую очередь людские) на обработку данных, связанных с референдумом. А поскольку это не было задекларировано, начато уголовное расследование. Правда, даже если нарушение будет доказано, организаторам кампании за выход из ЕС грозит максимальное наказание в виде штрафа до 135 тысяч фунтов.

Сам Бэнкс неоднократно отрицал вину и указывал на то, что противники Brexit безлимитно использовали деньги иностранного гражданина Джорджа Сороса (у него паспорт США), но никто не расследует их происхождение и факт иностранного вмешательства. Причины этого также понятны: деньги Сороса ведь тратились на "благое дело" — на поддержку Евросоюза.

Кампания за повторный референдум проходит масштабно, собирает немало подписей под все новыми петициями, проводятся довольно многолюдные митинги. Однако, как Сорос со товарищи ни вкладывается, лишь 18% британцев желают этого нового референдума. По свидетельству профессора Джона Кертиса, одного из ведущих социологов Британии, сейчас "нет убедительных доказательств изменений (общественного мнения. — Прим. авт.) в сторону поддержки идеи о втором референдуме".

Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
© AFP 2018 / Andrew Cowie
Политолог: правительство Мэй может не успеть выдумать новые фейки про РФ
То есть даже среди тех, кто считает Brexit пагубным для страны, немного желающих еще раз участвовать в кампании, раскалывающей Британию надвое. Как верно заметил редактор Financial Times (одной из самых "проевропейских" газет острова) Роберт Шримсли, в повторном референдуме гораздо больше рисков для страны, чем в самом Brexit.

Как раз пониманием тщетности усилий и объясняются попытки противников Brexit использовать провокационные, пусть даже откровенно глупые действия различных "гордых медведей" с украинскими телефонными номерами. Поэтому по мере приближения часа икс (а выход Британии из ЕС намечен на 29 марта 2019 года) мы увидим нарастание этой истерии, к которой, хотим мы того или не хотим, "проевропейские" грантоеды всех мастей постараются привязать Россию, Путина, русских жен, различных "медведей" с балалайками и самоварами. Иначе они уже не умеют.

Табачок врозь
© Виталий Подвицкий
Табачок врозь
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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Yurii Bychkov
Если наши враги нас ругают - значит мы все делаем правильно. (Цы)
08:56
13.11.2018
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Shdt.1957
Бред из раздела "Рекомендуем "не читаю .
08:40
13.11.2018
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vbkbjujk
" Давайте раскрасим Наглию в красно-бело-синие цвета". И чё в этом противоестественного? Разве её флаг не этих же цветов, в чём подвох?
08:37
13.11.2018
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