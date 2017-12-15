Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Британия все-таки обнаружила "российский след" в референдуме 2016 года по выходу страны из Евросоюза (Brexit). Оказалось, что некие "русские тролли" потратили меньше доллара, а именно 97 центов, на рекламу на фейсбуке во время кампании. Видимо, это и предопределило исход голосования миллионов британцев.

Уязвленная гордость британца

Политикам Альбиона было обидно, что на фоне всеобщего ажиотажа вокруг поисков "русского следа" во всех выборах и референдумах их собственные кампании оставались вне зоны внимания. Известный сатирик Карл Шарро после выборов в британский парламент написал: "Что наиболее разочаровывает в британских выборах, так это то, что не было даже намека на российское вмешательство. Как будто бы мы совсем не имеем значения".

По поводу итогов Brexit поначалу британцы тоже не удосужились заподозрить Россию. Просто в поддержку выхода из ЕС выступало абсолютное большинство печатных СМИ страны, поэтому объявить всех их "агентами Путина" никто не решился. С другой стороны, против Brexit прямо агитировали и тогдашний президент США Барак Обама, и целый ряд лидеров европейских стран. Так что говорить о вмешательстве России на этом фоне было бы совсем смешно.

Однако прошло время — и началась параноидальная кампания "Рашагейта" в США. И вот тут-то Британия уже решила не оставаться в стороне. Сначала депутат парламента от Лейбористской партии Бен Брэдшоу начал высказывать свои личные подозрения о том, что без России никак не могло обойтись. Он признавал, что никаких доказательств у него нет. Но не могла допустить душа гордого британца тот факт, что Кремль вмешивался во все на свете, а дела Альбиона оставил в стороне.

В октябре появилось пространное расследование британского сайта OpenDemocracy. В публикации ресурса, содержащегося на деньги Джорджа Сороса, ставились под сомнение источники дохода английского миллионера Аррона Бэнкса, одного из основных спонсоров Brexit. В статье Россия упоминалась только раз — исключительно в связи с местом рождения жены Бэнкса, к Brexit не имевшей никакого отношения.

Спустя пару дней тот же Брэдшоу на заседании палаты общин упомянул данную статью. Он спросил, расследуются ли источники происхождения средств, выделявшихся на агитационную кампанию в ходе референдума. Депутат при этом произнес туманную фразу о своем волнении по поводу "иностранного, и в частности российского, вмешательства в западные демократии". При этом лейборист не обвинил Россию прямо. Но неугомонная газета The New York Times, всегда ищущая "русский след" во всех мировых событиях, тут же преподнесла короткую ремарку Брэдшоу как достоверные сведения о "российском вмешательстве в Brexit".

Семьдесят три пенса

И после этого пошло-поехало. В британском парламенте была создана комиссия, расследующая "фейковые новости" и "факты вмешательства". Глава этой комиссии Дамиан Коллинз направил в социальные сети запрос. В нем он спрашивал о том, как "российские акторы", которые фигурировали в докладах Facebook и Twitter в конгрессе США по "Рашагейту", влияли на британские кампании.

В ходе этого "расследования" британские газеты вкупе с той же The New York Times публиковали всевозможные "сенсации". Они писали о том, что "российский след" найден, что "русские тролли" якобы проявляли активность в ходе кампании.

Но на этой неделе на британских сторонников конспирологических теорий был вылит ушат холодной воды. На запрос Коллинза и избирательной комиссии, ведавшей организацией и проведением референдума по Brexit, пришел официальный ответ Facebook. Судя по нему, пользователями, идентифицированными компанией в качестве "российских ботов" из Агентства интернет-исследований (на Западе ее называют "российской фабрикой троллей"), в ходе двухмесячной кампании референдума было потрачено в общей сложности 97 центов. Или 73 британских пенса. На эти деньги было опубликовано три рекламных поста, которые просмотрели примерно 200 человек. Оказывается, Россия смогла определить исход Brexit всего за доллар. Ну как тут не вспомнить монолог Геннадия Хазанова о "бойце невидимого фронта", клянчившем у жены "трешку на подкуп президента"?

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне © AP Photo / Kirsty Wigglesworth Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне

Это известие вызвало откровенное глумление со стороны сторонников Brexit над своими оппонентами. "И где все эти шумные конспирологические теории о России и референдуму по ЕС?" — вопрошает евродепутат Найджел Фарадж, возглавлявший ранее Партию независимости Великобритании. Миллионер Бэнкс посоветовал журналистке The Guardian, распространявшей эти теории, вернуть свои журналистские награды тем, кто их вручал. А его напарник Энди Уигмор пошутил: "73 пенса… Спасибо тебе, российское посольство, за всю твою помощь в Brexit".

Конспирология дорого обходится бюджету

Трудно сказать, сколько денег британских налогоплательщиков уже потрачено на расследование, начатое парламентом в октябре. Подозреваю, что гораздо больше одного доллара. Можете себе представить, что чувствуют в этой связи его организаторы. Дамиан Коллинз не скрывает своей досады. Он выражает уверенность в том, что Россия не могла ограничиться столь малыми средствами. Правда, не поясняет, почему. Вот "не верю" — и все тут.

При этом парламентарий сообщил, что уже встретился с представителями Facebook и потребовал от них "исследования российской активности", связанной с референдумом и… парламентскими выборами 2017 года. Честно говоря, последний запрос — это что-то новенькое. Неужели депутат от Консервативной партии сомневается в результатах своего избрания или думает, что победа тори была обеспечена "российскими троллями"?

Или это лейбористам, затеявшим данное расследование, стоит теперь напрячься? Ведь одно дело — валить на Россию свои поражения и нежелательный результат, а совсем другое — использовать высосанный из пальца скандал в межпартийных разборках.

Судя по реакции сторонников конспирологических теорий относительно "российского вмешательства", они не собираются останавливаться. Есть уже сведения, что депутаты британского парламента намерены посетить Вашингтон в феврале, чтобы встретиться с руководителями компаний Google, Facebook и Twitter с просьбой подсобить в поисках хоть каких-нибудь дополнительных "доказательств". Можно представить, во сколько обойдется британским налогоплательщикам эта поездка. А все из-за одного доллара.