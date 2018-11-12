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С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать

(обновлено: 08:41 12.11.2018)
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Дмитрий Лекух
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРабочий на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фотоРабочий на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Лекух

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Новак заявил о переизбытке предложений на рынке нефти
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшееся в воскресенье, изначально планировалось непростым. Причины, в общем, очевидны. Еще совсем, казалось бы, недавно (не без давления и опосредованной координации с формально не входящими в соглашение США) странам ОПЕК+ удалось восстановить баланс на нефтяных рынках. Черное золото остановилось в коридоре от 70 до 80 долларов за бочку. И, хотя это было довольно непросто, русские и арабы согласились с настоятельными просьбами американцев и нарастили добычу для того, чтобы сбить цены.

После чего в очередной раз убедились, что с американцами, тем более кулуарно, договариваться ни о чем нельзя.

Итоги: как сообщает Bloomberg, Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращает добычу на полмиллиона баррелей в сутки начиная с декабря. Это, вообще говоря, не так много, но достаточно для замера реакции рынка. В остальном, что называется, "договорились мониторить", чтобы вернуться к обсуждению необходимости/ненужности дальнейших мер уже на следующем заседании комитетов ОПЕК+ в декабре текущего года.

Нефть, добытая на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти
В целом возникла ситуация некоторой неопределенности. Одни некрупные игроки (например, очевидно, Оман) настаивают на сокращении добычи как минимум на один миллион баррелей в день. Другие, к примеру, представители Казахстана, играют на стороне, так сказать, мировой экономики. Понятно, впрочем: ниже определенных пределов ни ОПЕК (читай: саудиты), ни "иные крупные игроки" (читай: Россия), несмотря ни на какое давление, рынку упасть не дадут. И это очевидно из итогового коммюнике, согласно которому участники солидарно в рамках разумного будут поддерживать "восходящий тренд".

Что, собственно, произошло: Штаты, заинтересованные в снижении нефтяных котировок, не только разогнали до возможных максимумов собственную добычу, но и резко (хотя и краткосрочно, на полгода) фактически обнулили свои же санкции против Ирана, предложив ряду стран — импортеров иранской нефти "побыть исключениями".

ОПЕК+ такое наглое поведение не особо понравилось. Поэтому уже в самом начале мероприятия в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи довольно откровенно сообщил, что большинство стран-участниц поддерживают сокращение добычи (как выяснилось, это было преувеличение, но и оно сыграло свою роль).

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтационарная платформа компании "Лукойл" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стационарная платформа компании "Лукойл" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря

Буровая установка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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США подрывают усилия ОПЕК+ по сдерживанию цен на нефть, заявил Приходько
Итоговое решение было более взвешенным, но понятно одно: ожидается возврат к, казалось бы, законченной "венской сделке". Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заверил, что ОПЕК+ совершенно точно не будет наращивать добычу в 2019 году.

Это вряд ли хорошая новость для Дональда Трампа, хвастающегося тем, как ему удается решать проблемы США за счет своих "противников" типа России и "союзников" вроде Саудовской Аравии. Цинично писать у себя в твиттере, что именно он "дал передохнуть некоторым странам в плане покупки иранской нефти" и "я не хочу, чтобы цены на нефть поднялись до 100 долларов за баррель или 150 долларов за баррель", у него теперь, вероятно, не получится. Хотя понятно, что 100-150 долларов за бочку никто и не хотел: все люди разумные.

В общем, через какое-то время мировые цены на нефть снова начнут (причем, возможно, уже в краткосрочной перспективе — "на ожиданиях") покорять новые высоты.

Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии. Архивное фото
© AP Photo / Ben Margot
Пряник для врагов и союзников США, или как сохранить цену на бензин
Нам здесь имеет смысл, безусловно, порадоваться за нашу нефтяную отрасль: они там реально молодцы и умело координируют международную работу с весьма непростыми бизнес-структурами и непростыми людьми. По крайней мере, пока что России не придется даже сокращать добычу (хотя в декабре ситуация может и измениться).

Но стоит и озадачиться вопросом, что будет происходить на внутреннем рынке России с ценами на бензин, цена на который у нас отчего-то привязана отнюдь не к "бюджетной отсечке" в 40 долларов за баррель, а колеблется вместе с мировыми ценами на нефть.

Сейчас усилиями правительства этот вопрос решен, "внутреннее соглашение" подписано. Но мировые-то цены, как это явно следует из действий ОПЕК+, будут расти.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК
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