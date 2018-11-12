С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать

Дмитрий Лекух
После чего в очередной раз убедились, что с американцами, тем более кулуарно, договариваться ни о чем нельзя.
Итоги: как сообщает Bloomberg, Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращает добычу на полмиллиона баррелей в сутки начиная с декабря. Это, вообще говоря, не так много, но достаточно для замера реакции рынка. В остальном, что называется, "договорились мониторить", чтобы вернуться к обсуждению необходимости/ненужности дальнейших мер уже на следующем заседании комитетов ОПЕК+ в декабре текущего года.
Что, собственно, произошло: Штаты, заинтересованные в снижении нефтяных котировок, не только разогнали до возможных максимумов собственную добычу, но и резко (хотя и краткосрочно, на полгода) фактически обнулили свои же санкции против Ирана, предложив ряду стран — импортеров иранской нефти "побыть исключениями".
ОПЕК+ такое наглое поведение не особо понравилось. Поэтому уже в самом начале мероприятия в кулуарах заседания мониторингового комитета в Абу-Даби министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи довольно откровенно сообщил, что большинство стран-участниц поддерживают сокращение добычи (как выяснилось, это было преувеличение, но и оно сыграло свою роль).
Это вряд ли хорошая новость для Дональда Трампа, хвастающегося тем, как ему удается решать проблемы США за счет своих "противников" типа России и "союзников" вроде Саудовской Аравии. Цинично писать у себя в твиттере, что именно он "дал передохнуть некоторым странам в плане покупки иранской нефти" и "я не хочу, чтобы цены на нефть поднялись до 100 долларов за баррель или 150 долларов за баррель", у него теперь, вероятно, не получится. Хотя понятно, что 100-150 долларов за бочку никто и не хотел: все люди разумные.
В общем, через какое-то время мировые цены на нефть снова начнут (причем, возможно, уже в краткосрочной перспективе — "на ожиданиях") покорять новые высоты.
Но стоит и озадачиться вопросом, что будет происходить на внутреннем рынке России с ценами на бензин, цена на который у нас отчего-то привязана отнюдь не к "бюджетной отсечке" в 40 долларов за баррель, а колеблется вместе с мировыми ценами на нефть.
Сейчас усилиями правительства этот вопрос решен, "внутреннее соглашение" подписано. Но мировые-то цены, как это явно следует из действий ОПЕК+, будут расти.