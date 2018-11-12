Из-за Крыма Япония скатывается в каменноугольный период

Сергей Савчук, для РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, по данным местных СМИ, намерен предложить президенту России Владимиру Путину "ускорить переговоры по решению территориального вопроса" между странами. Абэ, как ожидается, захочет обсудить заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
Вне зависимости от того, каких успехов может в реальности добиться Япония на очередном витке переговоров (все предыдущие были, по сути, бегом на месте), стоит отметить, что нынешние отношения с Россией никак не могут удовлетворять Японию. Потому что Россия могла бы решить множество фундаментальных японских проблем, в первую очередь в сфере энергетики. Но для Японии в ее нынешнем политическом положении это остается "возможностью, которую невозможно использовать". И Япония от этого вполне неиллюзорно страдает.
25.9%Положительно, если это закроет вопрос о принадлежности островов
40.4%Поддерживаю, если подобный шаг поможет развитию Курил
33.7%Не вижу в этом смысла
Если говорить об энергоносителях, то ситуация следующая. Сайт нефтегазовой компании Японии — Japan Petroleum Exploration ltd. — сообщает всем пытливым умам, что на территории страны сегодня учтены и активно работают следующие нефте- и газодобывающие предприятия.
• Остров Хоккайдо: месторождение Yufutsu, начало работы — 1996 год
• Префектура Акита: месторождения Sarukawa (только нефть, 1959 год), Ayukawa (1995 год) и Yurihara (1984 год)
• Префектура Ямагата: месторождение Amarume, разрабатывается с 1960 года
• Префектура Ниигата: нефтегазовое месторождение Iwafune-oki (1990), а также месторождения газа Higashi-Niigata (1959), Shiunji (1963), Katakai (1960), Yoshii (1968) (См. карту нефтегазовых месторождений Японии)
Япония занимает третье место в мире по объёму потребления нефти, уступая лишь США и Китаю, чьё население, соответственно, почти втрое и в десять раз больше японского. Наши соседи в год расходуют около двух миллиардов баррелей нефти, ежесуточно "съедая" 4,5 миллиона. Поскольку качать из своих недр японцам нечего, 99,7 процента своей потребности в нефтепродуктах они покрывают за счёт импорта. Осознавая столь глобальную зависимость, по побережью построили не один десяток нефтехранилищ суммарным объёмом 570 миллионов баррелей. Подразумевается, что этих запасов в случае полного прекращения поставок хватит для обеспечения всех нужд страны на протяжении ста семидесяти суток.
Если по потреблению нефти японцы на третьем месте в мире, то по объему импорта на солидном втором. Основные страны-поставщики:
1) Саудовская Аравия (31,1процента)
2) ОАЭ (25,4 процента)
3) Катар (10,2 процента)
4) Иран (11,5 процента)
5) Кувейт (8,2 процента)
6) Индонезия (2,8 процента)
7) Судан (2,9процента)
8) Оман (1,5 процента)
9) Ирак (1 процент)
Прочие (4,8 процента)
При чем тут Россия? Островитяне годами активно прощупывали вероятность увеличения объемов поставок газа из России, в частности, их крайне интересовал проект "Сахалин-2". Его оператором сегодня выступает компания "Сахалин Энерджи" (кстати, на фоне вала новостей из Сабетты и Ямала как-то подзабылось, что первый в России завод по производству сжиженного природного газа был запущен именно в рамках "Сахалина-2", и случилось это в 2009 году).
Русский газ был японцам нужен столь отчаянно, что по их инициативе силами компаний Japan Pipeline Development and Operation (JPDO) и Japan Russian Natural Gas (JRNG) был разработан проект прокладки газопровода с Сахалина. Планировалось, что МГП будет иметь мощность 20 (двадцать) миллиардов кубометров в год, а его "нитки" по расходящимся маршрутам протянутся сразу к двум точкам в Японии: Ниигате и Хоккайдо. С учётом объемов потребления газа в 123 миллиарда кубометров строительство этого газопровода позволило бы Японии одним махом закрыть 1/6 своей потребности. Стоимость проекта оценивали в шесть миллиардов долларов, и Япония готова была самостоятельно оплатить половину суммы, а вторую закрыть при помощи заемных средств.
В итоге компании Mitsui и Mitsubishi выкупили 22,5 процентов акций "Сахалин Энерджи" и начали активно покупать СПГ, производимый на заводе в городке Корсакове. А вот с проектом МГП ничего не вышло. В 2014 году Япония, безропотно послушная воле США, ввела против России санкции "за Крым". И в итоге — под мощным прессингом "вашингтонского обкома" отказалась от проекта, который мог бы решить множество проблем энергетики островного государства.
Канадский сайт статистики сообщает нам, что Япония по объемам закупки и импорта угля плотно держит мировую пальму первенства. Только за 2017 год она потратила на покупку черного золота 23 миллиарда долларов. Именно во столько обошлись ввезенные 209 миллионов тонн. Вдумаемся в эту цифру — почти 18 процентов мирового угольного рынка уходит в Японию. Второе и третье место в данном списке — у Китая и Индии, каждая из этих стран в десять раз больше Японии, но за тот же период ими потрачено 18,5 и 15,2 миллиарда соответственно (при громадной собственной добыче, естественно). Структура угольного импорта в пересчете на финансовую составляющую выглядит следующим образом:
1. Австралия: 14,3 миллиарда долларов (с 2013 года уменьшение на 5,8 процентов)
2. Индонезия: 2,9 миллиарда долларов (-22,1 процента)
3. Россия: 2,1 миллиарда долларов (+46,3 процента)
4. Канада: 1,5 миллиарда долларов (-3,2 процента)
5. США: 1,2 миллиарда долларов (+13,1 процента)
Нужно добавить, что основной категорией углей, которые импортирует Япония, являются коксующиеся, без которых, как известно, сталелитейная промышленность не работает. Однако в последние три года, аккурат с момента пикового дефицита электроэнергии по причине остановленных АЭС, Япония стала активно наращивать импорт энергетических марок. К 2015 году было с нуля построено пять угольных ТЭС, к 2020-му построят еще семь, а к 2030-му их число возрастет до сорока. Акцент ставится на том, что уголь будет использоваться в первую очередь для производства электроэнергии. Программа уже утверждена, деньги выделены, а всем вопящим "зеленым" предложено прогуляться вишневым лесом.