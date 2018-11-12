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Из-за Крыма Япония скатывается в каменноугольный период

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Сергей Савчук
© AP Photo / Koji SasaharaТанкер со сжиженным природным газом в японском порту ЙокогамаТанкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
© AP Photo / Koji Sasahara

Сергей Савчук, для РИА Новости

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, по данным местных СМИ, намерен предложить президенту России Владимиру Путину "ускорить переговоры по решению территориального вопроса" между странами. Абэ, как ожидается, захочет обсудить заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Вне зависимости от того, каких успехов может в реальности добиться Япония на очередном витке переговоров (все предыдущие были, по сути, бегом на месте), стоит отметить, что нынешние отношения с Россией никак не могут удовлетворять Японию. Потому что Россия могла бы решить множество фундаментальных японских проблем, в первую очередь в сфере энергетики. Но для Японии в ее нынешнем политическом положении это остается "возможностью, которую невозможно использовать". И Япония от этого вполне неиллюзорно страдает.

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…Но вначале — немного базовых фактов. Япония — островное государство, омываемое двумя морями и океаном, именно они формируют климат, который самым непосредственным образом влияет в том числе и на энергетику. Население страны — 126 миллионов человек, площадь 377,9 тысяч квадратных километров. Забавный факт: российские либералы и борцы за все хорошее очень любят оперировать старой парадигмой о том, что, дескать, крохотная Япония умудряется процветать и стремительно развиваться и без громадных запасов полезных ископаемых, коими так богаты недра России. В реальности по площади Япония превышает такие страны, как, например, Германия или Великобритания. Что же касается того, что товарищи самураи не копаются в собственных недрах, то дело тут в том, что они очень бы хотели и даже очень активно вели добычу еще каких-то 40 лет назад, но, к сожалению, недра исчерпались. Чтобы не быть голословными, предлагаем вам самостоятельно ознакомиться с картой всех горнодобывающих предприятий, которые существовали на территории Японии. Как хорошо видно, трудолюбивые островитяне исходили свои земли вдоль, поперек и сверху вниз.

Если говорить об энергоносителях, то ситуация следующая. Сайт нефтегазовой компании Японии — Japan Petroleum Exploration ltd. — сообщает всем пытливым умам, что на территории страны сегодня учтены и активно работают следующие нефте- и газодобывающие предприятия.
• Остров Хоккайдо: месторождение Yufutsu, начало работы — 1996 год
• Префектура Акита: месторождения Sarukawa (только нефть, 1959 год), Ayukawa (1995 год) и Yurihara (1984 год)
• Префектура Ямагата: месторождение Amarume, разрабатывается с 1960 года
• Префектура Ниигата: нефтегазовое месторождение Iwafune-oki (1990), а также месторождения газа Higashi-Niigata (1959), Shiunji (1963), Katakai (1960), Yoshii (1968) (См. карту нефтегазовых месторождений Японии)

Бухта Малокурильская. Курильские острова, остров Шикотан
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы
Все перечисленные объекты расположены на западном побережье страны, но их мощность столь ничтожна, что суммарно они покрывают менее процента потребности страны в этих видах топлива. Страна с таким населением и развитой промышленностью, естественно, потребляет громадные объёмы энергоресурсов, тут климат и потребности индустрии шагают тесно обнявшись. Далее только факты.

Япония занимает третье место в мире по объёму потребления нефти, уступая лишь США и Китаю, чьё население, соответственно, почти втрое и в десять раз больше японского. Наши соседи в год расходуют около двух миллиардов баррелей нефти, ежесуточно "съедая" 4,5 миллиона. Поскольку качать из своих недр японцам нечего, 99,7 процента своей потребности в нефтепродуктах они покрывают за счёт импорта. Осознавая столь глобальную зависимость, по побережью построили не один десяток нефтехранилищ суммарным объёмом 570 миллионов баррелей. Подразумевается, что этих запасов в случае полного прекращения поставок хватит для обеспечения всех нужд страны на протяжении ста семидесяти суток.

Если по потреблению нефти японцы на третьем месте в мире, то по объему импорта на солидном втором. Основные страны-поставщики:
1) Саудовская Аравия (31,1процента)
2) ОАЭ (25,4 процента)
3) Катар (10,2 процента)
4) Иран (11,5 процента)
5) Кувейт (8,2 процента)
6) Индонезия (2,8 процента)
7) Судан (2,9процента)
8) Оман (1,5 процента)
9) Ирак (1 процент)
Прочие (4,8 процента)

Угольная ТЭС в Японии
© Фото : Joel Abroad
Япония предала цивилизованный мир, взявшись за "черные технологии"
Правительство Японии крайне озабочено ситуацией на газовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, тем, что все большая часть СПГ уходит в Китай. Чтобы гарантировать бесперебойность поставок, Япония даже предложила ОАЭ "залог" в размере трех миллиардов долларов. По итогу стороны договорились, арабы деньги взяли, но настоятельно попросили японцев активнее работать над развитием промышленной инфраструктуры, правда, не в Японии, а у себя. А то ведь мировой рынок газа такой непредсказуемый — мало ли как спотовые цены могут измениться.

При чем тут Россия? Островитяне годами активно прощупывали вероятность увеличения объемов поставок газа из России, в частности, их крайне интересовал проект "Сахалин-2". Его оператором сегодня выступает компания "Сахалин Энерджи" (кстати, на фоне вала новостей из Сабетты и Ямала как-то подзабылось, что первый в России завод по производству сжиженного природного газа был запущен именно в рамках "Сахалина-2", и случилось это в 2009 году).

Русский газ был японцам нужен столь отчаянно, что по их инициативе силами компаний Japan Pipeline Development and Operation (JPDO) и Japan Russian Natural Gas (JRNG) был разработан проект прокладки газопровода с Сахалина. Планировалось, что МГП будет иметь мощность 20 (двадцать) миллиардов кубометров в год, а его "нитки" по расходящимся маршрутам протянутся сразу к двум точкам в Японии: Ниигате и Хоккайдо. С учётом объемов потребления газа в 123 миллиарда кубометров строительство этого газопровода позволило бы Японии одним махом закрыть 1/6 своей потребности. Стоимость проекта оценивали в шесть миллиардов долларов, и Япония готова была самостоятельно оплатить половину суммы, а вторую закрыть при помощи заемных средств.

В итоге компании Mitsui и Mitsubishi выкупили 22,5 процентов акций "Сахалин Энерджи" и начали активно покупать СПГ, производимый на заводе в городке Корсакове. А вот с проектом МГП ничего не вышло. В 2014 году Япония, безропотно послушная воле США, ввела против России санкции "за Крым". И в итоге — под мощным прессингом "вашингтонского обкома" отказалась от проекта, который мог бы решить множество проблем энергетики островного государства.

Паровоз экскурсионного состава на участке Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Япония тоже думает про Транссиб
…Пожалуй, единственный энергетический ресурс, с которым у Японии все не очень печально, — это уголь. Создатель с присущим ему юмором подарил Японии неплохие залежи угля, правда, разместил их на строго противоположных концах страны. Первый кластер угольных шахт расположен в самой южной части страны в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки, второй — на Хоккайдо. На юге уголь хуже качеством: мощность пластов невысокая и форма его залегания не самая благоприятная. Но все это нивелируется развитой транспортной инфраструктурой и близостью к большому количеству торговых портов. Как известно, смертельный бич любой горнодобывающей отрасли — логистика, которая порой дает удорожание конечного продукта в два-три раза. На Хоккайдо же каменный уголь разведан и добывается давно, но при этом, о чудо, выясняется, что Хоккайдо — довольно удаленный, малонаселенный (привет тем, кто воображает, что Курилы нужны Японии, потому что им жить негде) и слаборазвитый в плане инфраструктуры регион. И добываемый там уголь, доехав до ближайшего порта или внутреннего потребителя, становится дороговат. Сегодня в Японии работают всего три угольных шахты: Yoshio, Kamimio и Tsunawaki.

CC BY 2.0 / Friends of the Earth International / Soga power stationУгольная ТЭС в префектуре Тиба, Япония
CC BY 2.0 / Friends of the Earth International / Soga power station
Угольная ТЭС в префектуре Тиба, Япония

Канадский сайт статистики сообщает нам, что Япония по объемам закупки и импорта угля плотно держит мировую пальму первенства. Только за 2017 год она потратила на покупку черного золота 23 миллиарда долларов. Именно во столько обошлись ввезенные 209 миллионов тонн. Вдумаемся в эту цифру — почти 18 процентов мирового угольного рынка уходит в Японию. Второе и третье место в данном списке — у Китая и Индии, каждая из этих стран в десять раз больше Японии, но за тот же период ими потрачено 18,5 и 15,2 миллиарда соответственно (при громадной собственной добыче, естественно). Структура угольного импорта в пересчете на финансовую составляющую выглядит следующим образом:
1. Австралия: 14,3 миллиарда долларов (с 2013 года уменьшение на 5,8 процентов)
2. Индонезия: 2,9 миллиарда долларов (-22,1 процента)
3. Россия: 2,1 миллиарда долларов (+46,3 процента)
4. Канада: 1,5 миллиарда долларов (-3,2 процента)
5. США: 1,2 миллиарда долларов (+13,1 процента)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz
Абэ рассказал, что даст заключение мирного договора с Россией
Обращают на себя внимание именно те страны, которые наращивают экспорт угля — Россия и США. Ни для кого не секрет, что сегодня единственный живой игрок на рынке атомной энергетики — это Россия в лице "Росатома", который напродавал реакторов и всего прочего к ним на сумму более трехсот миллиардов долларов. США уже даже не пытаются изображать потуги вернуться на рынок мирного атома, потихоньку сворачивая собственный профильный сектор и выводя из эксплуатации свои старенькие АЭС. Ставку в конкуренции на мировом рынке энергетики США сделали на уголь и сопутствующую ему инфраструктуру генерации. Неукоснительно следуя America's First Energy Plan, который Трамп подписал еще осенью 2017 года, американцы фактически заставили японцев покупать больше собственного угля, ведь именно на росте экспорта и зиждется потенциальное возрождение угольных шахт и разрезов в Вайоминге и Кентукки. Россия никаких громогласных заявлений не делала, а тихой сапой наращивала добычу в Кузбассе, "расшивала" железнодорожные ветки в Хабаровском крае и модернизировала угольные порты в Советской Гавани и Ванино. Результаты можно сравнить по цифрам чуть выше.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКарьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карьерный самосвал "БеЛАЗ" с углем на разрезе "Черниговский" в Кузбассе

Нужно добавить, что основной категорией углей, которые импортирует Япония, являются коксующиеся, без которых, как известно, сталелитейная промышленность не работает. Однако в последние три года, аккурат с момента пикового дефицита электроэнергии по причине остановленных АЭС, Япония стала активно наращивать импорт энергетических марок. К 2015 году было с нуля построено пять угольных ТЭС, к 2020-му построят еще семь, а к 2030-му их число возрастет до сорока. Акцент ставится на том, что уголь будет использоваться в первую очередь для производства электроэнергии. Программа уже утверждена, деньги выделены, а всем вопящим "зеленым" предложено прогуляться вишневым лесом.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин предложил Токио мир. Почему японцы отказались
Подведем итог. Безусловно, мы и дальше будем наблюдать стремительный возврат Японии к своим основным генерирующим мощностям — атому, при этом газ и нефть тоже не потеряют актуальности. Не менее востребованным будет и уголь, который уже не первое десятилетие активно хоронят, а его рынок год от года все пухнет, а цены все растут. Как бы это ни расстраивало поклонников возобновляемых источников энергии, климат и промышленность заложников не берут, а спать в теплой квартире гораздо приятнее, чем в холодной, да и телефон с ноутбуком чем-то надо заряжать.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Aleksandr .
Я не понимаю, как люди могут поддерживать совместное использование или передачу. Напомню, не мы проиграли во 2 мировой войне. Между победителем и побежденным может быть лишь акт капитуляции. Но самое главное - водное пространство между этими островами и Японией единственный в той части нашей страны незамерзающий участок. Проще говоря если Япония решит его перекрыть, то мы отказываемся запертыми без возможности свободного выхода в океан. А учитывая политическую зависимость от США и тот факт, что США имеет право в любой точке подконтрольной ей Японии разместить свой форпост, то там тут же появится НАТО. А это не допустимо.
08:19
12.11.2018
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