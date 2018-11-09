Бандит Цеповяз возмущен обществом России: оно отказало ему в крабах

Виктор Мараховский
Отбывающий срок в колонии №3 Амурской области Вячеслав Цеповяз обратился через своего адвоката с письмом к общественности. Он ею возмущен. "Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник". — горько констатирует он.
Кому-то покажется, что осужденный Цеповяз преувеличивает. Сидит у нас все-таки не половина общества, а 1/250 населения. Но необходимо понять: с точки зрения вип-сидельцев те, кто ходят по улицам, в большинстве своем за общество считаться не должны. Они даже икру с крабами себе не могут позволить. А если взять в расчет только тех, кто может — то особого преувеличения уже как бы и нет.
…Перед нами — не просто скандал. Есть несколько причин, по которым "дело о крабах" является делом, по сути, государственной важности.
Дело еще и в том, как реагировала та ветка исполнительной власти, что отвечает за отбытие преступниками заслуженных наказаний.
Напомним: 6 ноября УФСИН по Амурской области сообщило: "По факту размещения в сети Интернет фотографий осужденного Вячеслава Цеповяза сообщаем, что по данному факту проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году… В настоящее время по опубликованной в СМИ информации назначена проверка".
То есть граждане прочли, что проведена проверка — и по итогам назначена проверка.
Попутно граждане узнали, что "питаться нормально, питаться деликатесами" осужденный из банды убийц может вполне по закону — по словам экс-жены Цеповяза, на содержание супруга тратилось в год около 3 млн рублей (а это, на минуточку, 250 тысяч в месяц).
То есть из формальных нарушений во всем этом — появление в камере мобилы; лишние свидания; незаконный перевод на облегченные условия отбывания; доступ в служебные помещения (говоря проще — бандит ходил по колонии как по дому).
В сухом остатке общественности (той, которая не может икру и крабов) предъявлена следующая картина: да, богатый фигурант даже самого громкого дела о садистском убийстве детей, даже в тюрьме — остается представителем элиты. И да, для него даже там сохраняются все привилегии. И его жена, кстати, не работает в магазине, а оперирует "выведенными из-под дела" миллионами.
Граждане крайне плохо на такое реагируют. Особенно сейчас — когда, согласно исследованиям, главным запросом у большинства является запрос на социальную справедливость. Не на равенство, заметим — а именно на справедливость. Которая предусматривает либо рост благосостояния большинства (этого сейчас нет, и не первый год), либо по крайней мере наглядное наказание злодейств.
А на самом деле у всего этого должно быть название "подрыв престижа государства". Потому что это совершение действий, демонстрирующих обществу, что злодействовать в общем-то разумно. Даже если посадят — будешь жить лучше законопослушного большинства и, может, даже выйдешь пораньше. Главное — не сильно палиться.
Такое наглядное убеждение граждан в том, что государство не может обеспечить им справедливость, должно быть не должностным нарушением, а государственным преступлением.
И это должно понять в первую очередь само государство — от этого в конечном счете зависит его собственное выживание.