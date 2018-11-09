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Бандит Цеповяз возмущен обществом России: оно отказало ему в крабах

(обновлено: 08:07 09.11.2018)
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Виктор Мараховский
© РИА Новости / Татьяна КузнецоваПерейти в фотобанкНа скамье подсудимых Вячеслав Цеповяз в ходе слушания по делу банды Цапковские в Краснодарском краевом суде. 8 ноября 2018На скамье подсудимых Вячеслав Цеповяз в ходе слушания по делу банды Цапковские в Краснодарском краевом суде. 8 ноября 2018
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Виктор Мараховский

Отбывающий срок в колонии №3 Амурской области Вячеслав Цеповяз обратился через своего адвоката с письмом к общественности. Он ею возмущен. "Это получается, что несидящее общество отказывает сидящей половине в праве нормально питаться, питаться деликатесами. Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник". — горько констатирует он.

Кому-то покажется, что осужденный Цеповяз преувеличивает. Сидит у нас все-таки не половина общества, а 1/250 населения. Но необходимо понять: с точки зрения вип-сидельцев те, кто ходят по улицам, в большинстве своем за общество считаться не должны. Они даже икру с крабами себе не могут позволить. А если взять в расчет только тех, кто может — то особого преувеличения уже как бы и нет.

…Перед нами — не просто скандал. Есть несколько причин, по которым "дело о крабах" является делом, по сути, государственной важности.

Вячеслоав Цеповяз. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой
Дело тут не только в том, что граждане вспомнили дикое массовое убийство, давшее начало расследованию дела банды. И не только в том, что члены ОПГ на момент ареста чуть ли не поголовно были мультимиллионерами и местными столпами общества, плотно сросшимися с местной властью всех ветвей.

Дело еще и в том, как реагировала та ветка исполнительной власти, что отвечает за отбытие преступниками заслуженных наказаний.

Напомним: 6 ноября УФСИН по Амурской области сообщило: "По факту размещения в сети Интернет фотографий осужденного Вячеслава Цеповяза сообщаем, что по данному факту проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году… В настоящее время по опубликованной в СМИ информации назначена проверка".

То есть граждане прочли, что проведена проверка — и по итогам назначена проверка.

Исправительная колония. Архивное фото
© РИА Новости / Ростислав Кошелев
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Деньги с тюремного счета Цеповяза не списывали в пользу потерпевших
Затем заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко дал интервью, где печально пояснил: "Сигналы о том, как "сытно и красиво" сидит Цеповяз, поступали во ФСИН гораздо раньше. Мы провели проверку в прошлом году, все подтвердилось… Что тут скажешь — избежать коррупции в дальних регионах бывает сложно, особенно если у преступника сумасшедшие деньги. По результатам проверки было наказано несколько сотрудников. Сейчас Цеповяз отбывает наказание в жесточайших условиях. Вы можете сами приехать и убедиться в этом.

Попутно граждане узнали, что "питаться нормально, питаться деликатесами" осужденный из банды убийц может вполне по закону — по словам экс-жены Цеповяза, на содержание супруга тратилось в год около 3 млн рублей (а это, на минуточку, 250 тысяч в месяц).

© Фото : mzk1.ruВячеслав Цеповяз в колонии
© Фото : mzk1.ru
Вячеслав Цеповяз в колонии

То есть из формальных нарушений во всем этом — появление в камере мобилы; лишние свидания; незаконный перевод на облегченные условия отбывания; доступ в служебные помещения (говоря проще — бандит ходил по колонии как по дому).

Вячеслав Цеповяз в колонии. Архивное фото
© Фото : mzk1.ru
Цеповяза поместили в штрафной изолятор‍
А еще граждане узнали, что у Цеповяза, отбывавшего как бы 20 лет, накопилось 16 (да) благодарностей от администрации. Что в принципе открывало ему дорогу к УДО. И если бы у него не начались семейные неурядицы и наружу не полез бы компромат — мы могли бы его увидеть среди нас уже через пару лет. Скорее всего мимолетно — в аэропорту на пути куда-нибудь, где тепло.

В сухом остатке общественности (той, которая не может икру и крабов) предъявлена следующая картина: да, богатый фигурант даже самого громкого дела о садистском убийстве детей, даже в тюрьме — остается представителем элиты. И да, для него даже там сохраняются все привилегии. И его жена, кстати, не работает в магазине, а оперирует "выведенными из-под дела" миллионами.

Граждане крайне плохо на такое реагируют. Особенно сейчас — когда, согласно исследованиям, главным запросом у большинства является запрос на социальную справедливость. Не на равенство, заметим — а именно на справедливость. Которая предусматривает либо рост благосостояния большинства (этого сейчас нет, и не первый год), либо по крайней мере наглядное наказание злодейств.

Исправительная колония
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прокуратура узнала о незаконных привилегиях для Цеповяза в колонии
…Следственные органы требуют возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий руководством колонии. Так вот: если дело будет, то по закону этому руководству грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей и лишение свободы на срок до четырех лет (последнее, естественно, крайне маловероятно).

А на самом деле у всего этого должно быть название "подрыв престижа государства". Потому что это совершение действий, демонстрирующих обществу, что злодействовать в общем-то разумно. Даже если посадят — будешь жить лучше законопослушного большинства и, может, даже выйдешь пораньше. Главное — не сильно палиться.

Такое наглядное убеждение граждан в том, что государство не может обеспечить им справедливость, должно быть не должностным нарушением, а государственным преступлением.

И это должно понять в первую очередь само государство — от этого в конечном счете зависит его собственное выживание.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Леонид Ильич
"по словам экс-жены Цеповяза, на содержание супруга тратилось в год около 3 млн рублей (а это, на минуточку, 250 тысяч в месяц)."

Расходы как у депутата... Все-таки надо отменять мораторий на смертную казнь...
08:15
09.11.2018
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