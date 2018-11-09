Америка начала звездные войны с участием Украины. Фельетон с линии фронта

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Новости идут нескончаемым потоком. Некоторые зачитываю вслух своей кошке, отчего её глаза становятся большими и круглыми. Уже на третьей новости она обычно сбегает, сворачивается в каком-нибудь укромном месте в клубок и укоризненно забывается тревожным сном.

Новостей из Геополитической Вселенной Трампа в реальный мир приходит больше, чем фильмов из Кинематографической Вселенной Марвел. Эти две вселенные словно соревнуются между собой в полёте фантазии, и Марвел уже стал заметно отставать.

Так, министр обороны США недавно заявил: "Мы подготовимся к применению наступательного оружия в космосе, если кто-нибудь решит милитаризовать его и атаковать. Невозможно побеждать лишь обороняясь!" И добавил, что Штаты напишут для всех правила поведения в космосе и военной силой заставят эти правила выполнять.

Каким образом заставят, Дарт Мэттис не уточнил, но всем стало ясно, что с державой, запустившей в космос красную машинку с манекеном, шутки плохи.

А в США тем временем, прошли промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы теперь контролируют сенат, а демократы — палату представителей. Ещё пока не решено, на чьей стороне Россия вмешалась в эти выборы, но обстановка в бастионе мировой демократии уже нешуточно накалилась.

Тревожно. Увидим ли мы Поддубного в каске и в бронежилете с надписью "PRESS" на задымлённой Пятой авеню, бегло говорящего в микрофон:

— Сейчас наступило временное затишье. Вон в том небоскрёбе засели снайперы "Демократического альянса", а черед дорогу, в развалинах торгового центра, затаились бойцы "Республиканского легиона" с гранатомётами. На окраинах Манхэттена слышна стрельба и взрывы — это повстанцы из "Чёрного братства" второй день штурмуют здание Национального Резервного банка, который мужественно обороняют повстанцы из "Латиноамериканской коалиции". Как видите, над нами только что пронеслись истребители российско-китайских миротворческих сил. Эти силы уже взяли под свой контроль все АЭС и военные объекты этой раздираемой гражданской войной страны и теперь прикрывают эвакуацию гражданского населения при активной помощи "Союза коренных индейских племён".

Надеюсь, что не увидим, мы не кровожадные. Мы за мирное сосуществование всех пяти новых независимых североамериканских государств под эгидой ООН.

Интересные новости приходят в наш бренный мир из Альтернативной Вселенной Незалежности. Там ввели уголовную ответственность для россиян за нарушение границы.

То есть теперь любая российская десантно-штурмовая бригада, вошедшая в Киев, рискует получить от пяти до восьми лет. Генштаб в шоке, такого удара он не ожидал.

Украинские депутаты тоже долго думали, как бы ещё ответить "агрессору" и, наконец, придумали. Депутаты прямо в Раде нарядились в "козаков" и написали письмо российскому президенту. Написать по настоящему не решились — мало ли, поэтому письмо написали понарошку.

А у берегов Норвегии произошло столкновение норвежского фрегата и танкера.

© AFP 2018 / Marit Hommedal Фрегат "Хельге Ингстад" после столкновения с танкером у берегов Норвегии © AFP 2018 / Marit Hommedal Фрегат "Хельге Ингстад" после столкновения с танкером у берегов Норвегии

После столкновения фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу.

Весь трагизм ситуации заключается в том, что несчастный норвежский фрегат имел на борту боевую информационно-управляющую систему "Иджис", ту самую, которая является ещё и важным элементом ЕвроПРО и предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Американцы обещали европейцам защиту от ракет, а тут система стоимостью в двести миллионов долларов не заметила под носом целый танкер. Нехорошо получилось.

Лучше бы норвежцы глазастого юнгу на мачту посадили за коробку конфет и настоящий боцманский свисток.

У нас есть версия: всё это случилось потому, что "Иджис" родом из Геополитической Вселенной Трампа, в которой всё всегда прекрасно и даже F-35 летают, а тут норвежцы взяли и всё испортили, совершив заплыв в реальном море с реальными танкерами. Спасибо, что хоть не на недавних учениях НАТО в Норвегии и в Баренцевом море, а то бы запарились мы их спасать с той льдины.