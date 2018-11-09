ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Америка начала звездные войны с участием Украины. Фельетон с линии фронта

04600
Игорь Романович
© Виталий ПодвицкийАмерика начала звездные войны с участием УкраиныАмерика начала звездные войны с участием Украины
© Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Новости идут нескончаемым потоком. Некоторые зачитываю вслух своей кошке, отчего её глаза становятся большими и круглыми. Уже на третьей новости она обычно сбегает, сворачивается в каком-нибудь укромном месте в клубок и укоризненно забывается тревожным сном.

Новостей из Геополитической Вселенной Трампа в реальный мир приходит больше, чем фильмов из Кинематографической Вселенной Марвел. Эти две вселенные словно соревнуются между собой в полёте фантазии, и Марвел уже стал заметно отставать.

Так, министр обороны США недавно заявил: "Мы подготовимся к применению наступательного оружия в космосе, если кто-нибудь решит милитаризовать его и атаковать. Невозможно побеждать лишь обороняясь!" И добавил, что Штаты напишут для всех правила поведения в космосе и военной силой заставят эти правила выполнять.

Каким образом заставят, Дарт Мэттис не уточнил, но всем стало ясно, что с державой, запустившей в космос красную машинку с манекеном, шутки плохи.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Россия и Куба отметили необходимость борьбы с космической гонкой вооружений
А в США тем временем, прошли промежуточные выборы в конгресс. Республиканцы теперь контролируют сенат, а демократы — палату представителей. Ещё пока не решено, на чьей стороне Россия вмешалась в эти выборы, но обстановка в бастионе мировой демократии уже нешуточно накалилась.

Тревожно. Увидим ли мы Поддубного в каске и в бронежилете с надписью "PRESS" на задымлённой Пятой авеню, бегло говорящего в микрофон:

— Сейчас наступило временное затишье. Вон в том небоскрёбе засели снайперы "Демократического альянса", а черед дорогу, в развалинах торгового центра, затаились бойцы "Республиканского легиона" с гранатомётами. На окраинах Манхэттена слышна стрельба и взрывы — это повстанцы из "Чёрного братства" второй день штурмуют здание Национального Резервного банка, который мужественно обороняют повстанцы из "Латиноамериканской коалиции". Как видите, над нами только что пронеслись истребители российско-китайских миротворческих сил. Эти силы уже взяли под свой контроль все АЭС и военные объекты этой раздираемой гражданской войной страны и теперь прикрывают эвакуацию гражданского населения при активной помощи "Союза коренных индейских племён".

Надеюсь, что не увидим, мы не кровожадные. Мы за мирное сосуществование всех пяти новых независимых североамериканских государств под эгидой ООН.

Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Para bellum. Москва верит в древний принцип
Интересные новости приходят в наш бренный мир из Альтернативной Вселенной Незалежности. Там ввели уголовную ответственность для россиян за нарушение границы.

То есть теперь любая российская десантно-штурмовая бригада, вошедшая в Киев, рискует получить от пяти до восьми лет. Генштаб в шоке, такого удара он не ожидал.

Украинские депутаты тоже долго думали, как бы ещё ответить "агрессору" и, наконец, придумали. Депутаты прямо в Раде нарядились в "козаков" и написали письмо российскому президенту. Написать по настоящему не решились — мало ли, поэтому письмо написали понарошку.

А у берегов Норвегии произошло столкновение норвежского фрегата и танкера.

© AFP 2018 / Marit HommedalФрегат "Хельге Ингстад" после столкновения с танкером у берегов Норвегии
© AFP 2018 / Marit Hommedal
Фрегат "Хельге Ингстад" после столкновения с танкером у берегов Норвегии

После столкновения фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед избирателями на митинге в штате Кентукки. 13 октября 2018
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп признал, что США отстали от России в создании космических войск
Весь трагизм ситуации заключается в том, что несчастный норвежский фрегат имел на борту боевую информационно-управляющую систему "Иджис", ту самую, которая является ещё и важным элементом ЕвроПРО и предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Американцы обещали европейцам защиту от ракет, а тут система стоимостью в двести миллионов долларов не заметила под носом целый танкер. Нехорошо получилось.

Лучше бы норвежцы глазастого юнгу на мачту посадили за коробку конфет и настоящий боцманский свисток.

У нас есть версия: всё это случилось потому, что "Иджис" родом из Геополитической Вселенной Трампа, в которой всё всегда прекрасно и даже F-35 летают, а тут норвежцы взяли и всё испортили, совершив заплыв в реальном море с реальными танкерами. Спасибо, что хоть не на недавних учениях НАТО в Норвегии и в Баренцевом море, а то бы запарились мы их спасать с той льдины.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена